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Swara Bhaskar Jauhar Comment Row: ‘জওহর’ নিয়ে মন্তব্যে বিতর্ক, স্বরা ভাস্করের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্বরা ভাস্কর ‘জওহর’ প্রথা নিয়ে মন্তব্য করেন। ইতিহাসে ‘জওহর’ বলতে শত্রুপক্ষের আক্রমণের সময় বন্দি হওয়া বা সম্ভাব্য নির্যাতনের আশঙ্কায় নারীদের সম্মিলিতভাবে আত্মাহুতি দেওয়ার প্রথাকে বোঝানো হয়। এই নিয়ে এবার সরব হলেন স্বরা ভাস্কর। 

Published on: Sep 3, 2026, 09:23:44 IST
By Abhijit Chowdhury
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২০১৮ সালের সঞ্জয় লীলা বনশালীর ছবি ‘পদ্মাবত’-এ দেখানো ‘জওহর’ প্রথা নিয়ে অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। স্বরার বক্তব্যকে ঘিরে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি তাঁকে নারীদের ‘অপমান’ করার অভিযোগে নিশানা করেছে। পাশাপাশি রাজপুত সংগঠন করনি সেনাও অভিনেত্রীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্বরা ভাস্কর ‘জওহর’ প্রথা নিয়ে মন্তব্য করেন।
সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্বরা ভাস্কর ‘জওহর’ প্রথা নিয়ে মন্তব্য করেন।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্বরা ভাস্কর ‘জওহর’ প্রথা নিয়ে মন্তব্য করেন। ইতিহাসে ‘জওহর’ বলতে শত্রুপক্ষের আক্রমণের সময় বন্দি হওয়া বা সম্ভাব্য নির্যাতনের আশঙ্কায় নারীদের সম্মিলিতভাবে আত্মাহুতি দেওয়ার প্রথাকে বোঝানো হয়। এই প্রথার প্রসঙ্গ তুলে স্বরা বলেন, কোনও নারী যদি নিজের জীবন শেষ করে ‘সম্মান রক্ষা’ না করেন, তাহলে তাঁকে কি কাপুরুষ হিসেবে ভাবতে হবে? একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যে সমাজে ধর্ষণের ঘটনা এখনও ভয়াবহ, সেখানে নারীদের সামনে আত্মহত্যাকেই কি সম্মান রক্ষার পথ হিসেবে তুলে ধরা উচিত?

স্বরা আরও প্রশ্ন করেন, যাঁরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাঁদের কি এই বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা বেঁচে থাকার যোগ্য ছিলেন না? তাঁর এই বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। সমালোচনার মুখে পরে একটি ভিডিও প্রকাশ করে অভিনেত্রী স্পষ্ট করেন, তিনি ‘কাপুরুষ’ শব্দটি রানি পদ্মাবতীর উদ্দেশে ব্যবহার করেননি। ‘পদ্মাবত’ ছবিটি মুক্তির সময়ও তিনি পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালীর উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লিখে ছবিতে দেখানো কিছু বিষয় নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

এবার স্বরার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি। এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া বলেন, স্বরার ‘স্বর’ যেন বিকৃত এবং তিনি এমন একটি কণ্ঠে কথা বলছেন, যা উপর থেকে তাঁর মধ্যে ‘ঢুকিয়ে দেওয়া’ হয়েছে। স্বরার বক্তব্যের প্রসঙ্গে ভাটিয়া বলেন, কোনও মহিলারই অন্য নারীদের নিয়ে এমন মন্তব্য করা উচিত নয় এবং প্রত্যেক নারীরই অন্য নারীদের সম্মান করা জরুরি।

বিহারের বিজেপি নেতা কৃষ্ণ কুমার সিংও স্বরার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে অভিনেত্রীর বক্তব্যকে হিন্দু সমাজ এবং রাজপুত নারীদের প্রতি অবমাননাকর বলে দাবি করা হয়েছে।

বিতর্কে যোগ দিয়েছে করনি সেনাও। সংগঠনের মহিলা শাখার প্রধান কীর্তি রাঠৌর স্বরাকে ভাষা ব্যবহারে সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে দাবি করেন, হিন্দু ও সনাতন ঐতিহ্যের নারী যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও সাহসকে খাটো করার চেষ্টা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, স্বরা ইসলামিক সমাজের পশ্চাৎপদ প্রথা নিয়ে কথা না বলে শুধু হিন্দু ঐতিহ্যকে নিশানা করছেন।

‘পদ্মাবত’ ছবির শেষ দৃশ্যে রানি পদ্মাবতীর নেতৃত্বে চিতোরের নারীদের সম্মিলিতভাবে আগুনে আত্মাহুতির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এই দৃশ্যই ‘জওহর’ প্রথার সঙ্গে যুক্ত। ছবিটির মূল কাহিনি ১৬ শতকের সুফি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর ১৫৪০ সালের বিখ্যাত মহাকাব্য ‘পদ্মাবত’ অবলম্বনে নির্মিত। এই আবহে নারীর সম্মান, আত্মত্যাগ, ইতিহাস এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—এই চারটি প্রশ্নকে ঘিরে স্বরা ভাস্করের মন্তব্য নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Swara Bhaskar Jauhar Comment Row: ‘জওহর’ নিয়ে মন্তব্যে বিতর্ক, স্বরা ভাস্করের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি
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