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Swatantra Bhardwaj: পকসো আইনে মামলা! সিজেপি সরব হতেই গ্রেফতার ইনফ্লুয়েন্সর স্বতন্ত্র ভারদ্বাজ

Swatantra Bhardwaj Detained: ঘটনার সূত্রপাত গত জুলাই মাসে, যখন দিল্লির যন্তর মন্তরে সিজেপি-এর উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছিল। অভিযোগ, সেখানে এক নাবালিকা আন্দোলনকারীর বাবা সঞ্জয় আজাদের (৩৮) ওপর হামলা চালান স্বতন্ত্র ভরদ্বাজ (২১) ও তাঁর সঙ্গীরা।

Updated on: Sep 5, 2026, 14:37:44 IST
By Sahara Islam
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Swatantra Bhardwaj Detained:দিল্লিতে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র (CJP) বিক্ষোভে ছাত্র আন্দোলনকারীর বাবাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার স্বতন্ত্র ভারদ্বাজকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের তরফে বিক্ষোভকারীদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ধরার আশ্বাস দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই পদক্ষেপ।

সিজেপি সরব হতেই আটক ইনফ্লুয়েন্সর স্বতন্ত্র ভারদ্বাজ (Instagram/ bhardwaj_swatantra_official)
সিজেপি সরব হতেই আটক ইনফ্লুয়েন্সর স্বতন্ত্র ভারদ্বাজ (Instagram/ bhardwaj_swatantra_official)

ঘটনার সূত্রপাত গত জুলাই মাসে, যখন দিল্লির যন্তর মন্তরে সিজেপি-এর উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছিল। অভিযোগ, সেখানে এক নাবালিকা আন্দোলনকারীর বাবা সঞ্জয় আজাদের (৩৮) ওপর হামলা চালান স্বতন্ত্র ভরদ্বাজ (২১) ও তাঁর সঙ্গীরা। সেই সময় এই নিয়ে অভিযোগ উঠলেও পদক্ষেপ হয়নি। ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) তরফে বার বার অভিযুক্ত হামলাকারীকে গ্রেফতারের দাবি করা হচ্ছিল। শুক্রবার সকালেই পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানা ঘেরাও করেন সিজেপি-র নেতা আশুতোষ রাঙ্কা, সৌরভ দাস-সহ বহু সমর্থক। স্বতন্ত্রকে গ্রেফতারির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা চলে। সিজেপি-র আইনজীবী জানান, পুলিশ তাঁদের আশ্বাস দিয়েছে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে স্বতন্ত্রকে গ্রেফতার করা হবে। শুধু তা-ই নয়, স্বতন্ত্রের যে পডকাস্ট ঘিরে বিতর্ক, সেটিও তদন্তের আওতায় আনা হবে।

এরপরই তৎপর হয় দিল্লি পুলিশ। সূত্রের খবর, স্বতন্ত্রকে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর থেকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। এর আগে বুধবার এক পডকাস্টে স্বতন্ত্র ভারদ্বাজের বক্তব্য নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ওই পডকাস্টে স্বতন্ত্র বলেছেন, ‘ওঁর (আন্দোলনকারীর বাবা) মাথায় ৬০টি সেলাই করতে হয়েছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ওঁর মেয়ে থানার সামনে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল যে বাবা বিচার না পেলে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু আমার উপর হনুমানজির আশীর্বাদ রয়েছে! আর কপিল মিশ্র তো (দিল্লির বিজেপি মন্ত্রী) আমার দাদা। কপিল মিশ্র ফোন করায় আমায় ছেড়ে দেওয়া হয়। চিরাগ পাসোয়ান (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) আমার দাদা। আপনি মোদীজিকে চেনেন? মোদীজিও আমার দাদা। আমার উপর সকলের সমর্থন রয়েছে!’ এই ভিডিও সামনে আসতেই ধুন্ধুমার বেধে যায়। সিজেপি-র নেতারা স্বতন্ত্রকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তোলেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী আসরে নামেন। তিনিও এক্স হ্যান্ডেলে স্বতন্ত্রর গ্রেফতারির দাবি জানান।

শুক্রবার সকালে তাঁরা পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানাও ঘেরাও করেন। ছিলেন আশুতোষ রাঙ্কা, সৌরভ দাসের মতো নেতারা। এছাড়াও থানায় যান দুই সাংসদ চন্দ্রশেখর আজাদ এবং পাপ্পু যাদবও। তাঁরাও স্বতন্ত্রর গ্রেফতারির দাবি তোলেন। এরই মধ্যে স্বতন্ত্র ফের দাবি করেন, তাঁকে যদি ঘিরে ধরা হয়, তা হলে আবার মারবেন। হাতের বালা তুলে দেখিয়ে বলেন, 'এর ক্ষমতা দেখেছ?' এই নিয়েই ছাত্র আন্দোলনকারীর বাবাকে মেরেছেন বলেও আস্ফালন করেন স্বতন্ত্র। এদিকে, বিতর্ক তুঙ্গে উঠতেই তাঁকে গ্রেফতারির দাবি জোরালো হয়। তখন গা-ঢাকা দেন তিনি। পুলিশ তখন জানায়, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে স্বতন্ত্রকে গ্রেফতার করা হবে। এমনকী, যে পডকাস্ট, যে দাবি ঘিরে এত বিতর্ক, সেটিও তদন্তের আওতায় আসবে। শেষ পর্যন্ত, পুলিশ স্বতন্ত্রকে বুলন্দশহর থেকে পাকড়াও করেছে বলেই খবর। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। অন্যদিকে, স্বতন্ত্র গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছেন চিরাগ পাসওয়ানও। তাঁর দাবি, 'ওই ব্যক্তির সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। আমি চিনি না। ওর বিরুদ্ধে আমার নামের অপব্যবহার করার জন্য মামলা হওয়া উচিত।' এরপরই চিরাগের দল স্বতন্ত্রর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

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