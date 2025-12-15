Edit Profile
    Sydney Bondi Beach shooting: কারা এই সাজিদ, নাভিদ? সিডনির বিচে শুটিং-এ উঠছে সন্দেহভাজন পিতা-পুত্রের নাম!

    ২৪ বছর বয়সী নাভিদ আকরামকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 

    Published on: Dec 15, 2025 6:52 AM IST
    By Sritama Mitra
    অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই বিচ শুটিং-এ সন্দেহভাজন হিসাবে বন্দুকধারী পিতা ও পুত্রকে বলে শনাক্ত করা হয়েছে। সোমবার সকালে (স্থানীয় সময়) একটি সংবাদ সম্মেলনে নিউ সাউথ ওয়েলসের পুলিশ কমিশনার মাল ল্যানিয়ন বলেন যে, দুই ব্যক্তি ৫০ বছর বয়সী এবং ২৪ বছর বয়সীকে হামলায় জড়িত সন্দেহে চিহ্নিত করা হয়েছে।

    কারা এই সাজিদ, নাভিদ? সিডনির বিচে শুটিং-এ উঠছে সন্দেহভাজন পিতা-পুত্রের নাম! (Bloomberg/AFP)
    কারা এই সাজিদ, নাভিদ? সিডনির বিচে শুটিং-এ উঠছে সন্দেহভাজন পিতা-পুত্রের নাম! (Bloomberg/AFP)

    অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সাথে কথা বলার সময়, আইন প্রয়োগকারী সূত্রগুলি ২৪ বছর বয়সী পুরুষকে নাভিদ আক্রম এবং তার বাবা ৫০ বছর বয়সী সাজিদ আক্রামকে হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

    কারা এই সাজিদ ও নাভিদ?

    সোমবার সংবাদ সম্মেলনে কথা বলার সময়, এনএসডাব্লু পুলিশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে রবিবারের হামলায় মাত্র দুজন বন্দুকধারীই জড়িত ছিল। এই গুলি চালনার ঘটনায় ১৬ জন নিহত হন। কমিশনার ল্যানিয়ন আরও বলেন, তৃতীয় হামলাকারীর সন্ধান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবিসি নিউজ ও সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে জানিয়েছে, বন্দুকধারীদের মধ্যে একজনের নাম নাভিদ আকরাম। ২৪ বছর বয়সী নাভিদ আক্রমকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

    এনএসডব্লিউ কমিশনার আক্রমের নাম না জানালেও তিনি জানান যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি গুরুতর কিন্তু স্থিতিশীল অবস্থায় পুলিশি পাহারায় রয়েছে। এদিকে, এবিসি নিউজ জানিয়েছে যে তার বাবা, ৫০ বছর বয়সী সাজিদ আক্রম, যিনি একটি ফলের দোকানের মালিক, গুলি চালানোর সময় নিহত হয়েছে। পুলিশ কমিশনার ল্যানিয়ন বলেছিলেন যে হামলার সময় ৫০ বছর বয়সী পুরুষকে পুলিশ কর্মকর্তারা গুলি করেছিলেন। ফল বিক্রেতা সাজিদ ঘটনাস্থলেই মারা যায় বলে জানা গেছে।

    এদিকে, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে এই পিতা-পুত্র জুটি হামলা চালানোর আগে পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছিল যে তারা জার্ভিস বে-তে সপ্তাহান্তে মাছ ধরতে যাচ্ছে। বন্ডাই বিচের গুলিবর্ষণে ১৬ জন নিহত ৩০ বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাটি রবিবার একটি জনসমাবেশে দুজন গুলি চালানোর সময় ঘটে।

    সিডনি সমুদ্র সৈকতে ‘হানুকা বাই দ্য সি ফেস্টিভ্যালে’ অংশ নিতে স্থানীয়, পর্যটক এবং অন্যান্যদের ভিড় জড়ো হয়েছিল। হামলার প্রাথমিক মৃতের সংখ্যা ছিল ১২ জন, যার মধ্যে নিহত বন্দুকধারী ছিল। তবে সোমবার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে মৃতের সংখ্যা ১৬ এ পৌঁছেছে, যার মধ্যে একটি ১০ বছর বয়সী শিশু এবং ৮৭ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি রয়েছেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে )

