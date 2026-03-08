T20 World Cup 2026 Final Records List: শেষ ৫ ওভারে 'মাত্র' ৫২ রান, তাও T20 বিশ্বকাপ ফাইনালে কমপক্ষে ১০ রেকর্ড গড়ল ভারত
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে রানের ফোয়ারা ভারতের। প্রথমে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশাল রান খাড়া করল।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে রান - ঠিক! কোনও ভুল নয়, রবিবার আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেটে ২৫৫ রান তুলল ভারত। ৪৬ বলে ৮৯ রান করেন সঞ্জু স্যামসন। মারেন পাঁচটি চার এবং আটটি ছক্কা। অভিষেক শর্মা ২১ বল ৫২ রান করেন। মারেন ছ'টি চার। হাঁকান তিনটি ছক্কা। আবার ২৫ বলে ৫৪ রান করেন ইশান কিষান। তিনি চারটি চারের পাশাপাশি চারটি ছক্কাও হাঁকান। আর তার ফলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে একগুচ্ছ রেকর্ড তৈরি হল। তাও ১৬ তম ওভারে এক রানে তিন উইকেট হারায় ভারত। তারপর ১৬ বল কোনও বাউন্ডারি হয়নি। ১৬ তম, ১৭ তম, ১৮ তম এবং ১৯ তম ওভারে মিলিয়ে মাত্র ২৮ রান তোলে। নাহলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ৩০০ রানও উঠে যেতে পারত। কারণ ১৫ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ছিল এক উইকেটে ২০৩ রান। সেখান থেকে শেষ পাঁচ ওভারে ৫২ রান যোগ করে। তাও ২০ তম ওভারে ওঠে ২৪ রান।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে কী কী রেকর্ড তৈরি হল?
১) পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পাওয়ার প্লে'তে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়ল ভারত। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ছয় ওভারের শেষে ভারতের স্কোর ছিল বিনা উইকেটে ৯২ রান। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পাওয়ার প্লে'তে এক উইকেটে ঠিক ৯২ রান করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
২) পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নক-আউট ম্যাচে দ্রুততম অর্ধশতরানের নজির গড়লেন অভিষেক শর্মা। রবিবার ১৮ বলে অর্ধশতরান করেছেন তিনি। এতদিন সেই রেকর্ড ছিল ফিন অ্যালেন এবং জেকব বেথেলের ঝুলিতে। তাঁরা সেমিফাইনালে ৫০ বলে অর্ধশতরান করেছিলেন। সেই রেকর্ড ফাইনালেই ভেঙে দিলেন অভিষেক। যা এবারের টুর্নামেন্টেও দ্রুততম অর্ধশতরান।
৩) পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে সর্বোচ্চ রানের ওপেনিং জুটির নজির গড়লেন অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসন। তাঁরা প্রথম উইকেটে তাঁরা ৭.১ ওভারে ৯৮ রান যোগ করেন। এতদিন সেই রেকর্ড ছিল পাকিস্তানের ঝুলিতে। ২০০৯ সালে ওপেনিং জুটিতে ৪৮ রান যোগ করেছিলেন কামরান আকমল এবং শাহজেব হাসান।
৪) পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়ল ভারত। ১৪ ওভারে যখন ভারতের স্কোর ছিল এক উইকেটে ১৯১ রান, তখনই সেই রেকর্ড গড়ে ফেলেছিল।
৫) এই প্রথমবার নিজের টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে পরপর তিনটি ইনিংসে ৫০ বা তার বেশি রান করলেন সঞ্জু। ফাইনালে ৪৬ বলে ৮৯ রান করেন। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে করেছিলেন ৮৯ রান। আর ইডেনে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার-ফাইনালে অপরাজিত ৯৭ রান করেছিলেন।
৬) পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত অর্ধশতরানের নজির গড়ল ভারত। সেই রেকর্ড ভারতের দখলেই ছিল। আজ তিনটি অর্ধশতরানের সুবাদে সেটা আবারও স্পর্শ করল।
৭) টানা তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ইনিংসে ৮০-র বেশি রান করার নিরিখে যুগ্মভাবে রেকর্ড গড়লেন সঞ্জু। সেই তালিকায় মাহেলা জয়াবর্ধনে, গুস্তাভ ম্যাককিয়নের সঙ্গে আছেন তিনি।
৮) পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও দলের প্রথম তিন ব্যাটারই ৫০ রানের বেশি করলেন।
৯) পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর নজির গড়লেন সঞ্জু।