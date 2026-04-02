    Bangladesh latest: বাংলাদেশে তারেক আমলে স্কুলে গানের ক্লাস চালুর উদ্যোগ..ফুঁসছে 'হেফাজত ইসলাম'! কী বার্তা দিলেন নেতারা

    তারেক রহমানের সরকারের বিরোধিতায় হেফাজত ইসলাম সংগঠন। কী জানানো হল সংগঠনের তরফে!

    Published on: Apr 02, 2026 7:41 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাংলাদেশে কিছুদিন আগেই সেদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেছিলেন, বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ‘কিছু ভালো সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যা আমাদের মতে এড়িয়ে যাওয়া যেত। তবে আমি বলব না যে সেগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।’ তিনি জানান, বাংলাদেশে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

    বাংলাদেশে তারেক আমলে স্কুলে গানের ক্লাস চালুর উদ্যোগ.. ফুঁসছে 'হেফাজত ইসলাম'!

    বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জানান, সেদেশে গানের প্রশিক্ষকেরা একটি উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে পাঠদান করবেন। এদিকে, বাংলাদেশের তারেক রহমান আমলে এহেন উদ্যোগকে ঘিরে ফুঁসছে হেফাজতে ইসলামের শীর্ষ নেতারা।

    এক বিবৃতিতে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, ‘…ঢালাওভাবে সংগীত শিক্ষার বিষয়টি আপামর ধর্মপ্রাণ মুসলিম অভিভাবকদের কাছে প্রধানত একটি ধর্মীয় ইস্যু। ফলে তাদের মতামত উপেক্ষা করে ক্লাসে গান-বাজনার শিক্ষা দিলে তা মুসলিম শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করবে।’ সংগঠনের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, ‘ধর্মনির্বিশেষে সব শিক্ষার্থীকে সংগীত শিক্ষা দেওয়াটাও যৌক্তিক নয়।’ হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ, এই শীর্ষক সংগঠনটির নেতাদের দাবি, মূলত ধর্মতাত্ত্বিক ইস্যু ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি জড়িত, যা তারেক সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রীকে বিবেচনা করতে হবে। সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, সঙ্গীত শিক্ষার জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কোনও অভিভাবক চাইলে তাঁর সন্তানকে সেখানে সঙ্গীত শেখাতে পারেন।, বলা হয়েছে, ’সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিটি শিশু-কিশোরের জন্য আবশ্যক নয়।’

    এর আগে, বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যেভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততা বাড়াতে একইভাবে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হচ্ছে। ওই অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের ঐক্যের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক মতভেদ থাকবেই, কিন্তু মানুষ একই সমাজে সহাবস্থান করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

