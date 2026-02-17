Tarique Rahman Cabinet Update: তারেক রহমানের মন্ত্রিসভায় ক'জন সংখ্যালঘু জায়গা পেলেন?

Tarique Rahman Cabinet Update: তারেক রহমানের মন্ত্রিসভায় ক'জন সংখ্যালঘু জায়গা পেলেন?
তারেক রহমানের মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন অন্তত ২ জন সংখ্যালঘু সাংসদ। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, নিতাই রায় চৌধুরী এবং দীপেন দেওয়ান মন্ত্রী হচ্ছেন। নিতাই এর আগেও মন্ত্রী থেকেছেন। এদিকে দীপেনের বাবা সুবিমল দেওয়ান জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় উপজাতীয় বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন।
উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে মাগুরা-২ আসন থেকে বিএনপির টিকিটে লড়াই করে জয়ী হন নিতাই রায় চৌধুরী। জামাত প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়ে বেশ বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন নিতাইবাবু। মাগুরা-২ (শালিখা, মহম্মদপুর) আসনে নিতাই রায় চৌধুরী ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬৯৬ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে লড়াই করা জামাত নেতা মুশতারশেদ বিল্লাহ পেয়েছেন ১ লাখ ১৪ হাজার ৯৯৯ ভোট। আর দীপেন দেওয়ান রাঙামাটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন দীপেন দেওয়ান।
এদিকে ঢাকা-৩ আসনে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় জয়ী হয়েছেন বিএনপির টিকিটে। বাংলাদেশ সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকা-৩ আসনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ৯৮ হাজার ৭৮৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জামাতে ইসলামির দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মহম্মদ শাহিনুর ইসলাম ৮২ হাজার ২৩২ ভোট পেয়েছেন। এর আগে গয়েশ্বর টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রী থেকেছেন বাংলাদেশে। তবে এবার তাঁকে আর মন্ত্রী করা হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে প্রাথমিক ভাবে।
এদিকে মাগুরায় বিএনপির হিন্দু প্রার্থী জয়ী হলেও বাগেরহাটে বিএনপির টিকিট পাওয়া ২ হিন্দু প্রার্থী লড়াই দিয়েও জামাত প্রার্থীদের কাছে হেরে যান। বিএনপির কপিল কৃষ্ণ মণ্ডল বাগেরহাট ১ আসন থেকে হেরেছেন। সোম নাথ দে বাগেরহাট ৪ আসন থেকে হেরেছেন বিএনপির টিকিটে লড়ে। এর মধ্যে বাগেরহাট ১ আসনে বিএনপির কপিল কৃষ্ণ মণ্ডল ১১৪৫৯০ ভোট পেয়েছিলেন। জামাতের মশিউর রহমান খান পেয়েছেন ১১৭৯৬৬ ভোট। আর বাগেরহাট ৪ আসনে সোম নাথ দে ৯৮৩২৬ ভোট পেয়েছিলেন। সেখানে জামাত প্রার্থী আবদুল আলিম পেয়েছেন ১১৬০৬৭ ভোট।