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Teachers Day 2026 wishes :২০২৬ শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে কী শুভেচ্ছাবার্তা জানাবেন ভাবছেন! রইল ২০ টি বাছাই মেসেজ

শিক্ষক দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে রইল কয়েকটি শুভেচ্ছাবার্তা।

Published on: Sep 5, 2026, 06:05:36 IST
By Sritama Mitra
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২০২৬ সালের শিক্ষক দিবস ঘিরে সকাল থেকেই এদিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোচিং সেন্টারে উদযাপনের পালা! জীবনে চলার পথে শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য! সেই অবদান রোজই উদযাপিত হয়! তবে সেই উদযাপনের একটি বিশেষ দিন শিক্ষক দিবস।

২০২৬ শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে কী শুভেচ্ছাবার্তা জানাবেন ভাবছেন!রইল ২০টি বাছাই মেসেজ
২০২৬ শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে কী শুভেচ্ছাবার্তা জানাবেন ভাবছেন!রইল ২০টি বাছাই মেসেজ

প্রসঙ্গত, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ১৮৮৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি এবং একজন মহান দার্শনিক ও শিক্ষক ছিলেন।১৯৬২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর বন্ধুরা ও ছাত্রছাত্রীরা তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে চাইলে তিনি একটি বিশেষ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, তাঁর জন্মদিনের আলাদা করে উদ্‌যাপন না করে যদি ৫ই সেপ্টেম্বর দিনটিকে সমগ্র দেশের শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়, তবে তিনি বেশি আনন্দিত হবেন। এরপর থেকেই এই দিনটি শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয়। শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে রইল কয়েকটি শুভেচ্ছা বার্তা।

১.শুভ শিক্ষক দিবস! আমার জীবনকে জ্ঞান এবং আদর্শ দিয়ে সুন্দর করে তোলার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

২.আপনার শিক্ষা আমার জীবনের আলো। সঠিক পথ দেখানোর জন্য আপনার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

৩.প্রিয় শিক্ষক, আপনি শুধু বইয়ের পাঠই শেখাননি, জীবনের আসল মানেও শিখিয়েছেন। শুভ শিক্ষক দিবস!

৪.আপনি আমাদের মনের মাঝে যে জ্ঞানের বীজ বুনেছেন, তা সারাজীবন আমাদের পথ দেখাবে।

৫.জ্ঞানের আলোয় আমাদের জীবন আলোকিত করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার।

৬.শ্রেণীকক্ষকে আনন্দের জায়গা করে তোলার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ম্যাডাম।

৭.আজকের এই বিশেষ দিনে আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি। শুভ শিক্ষক দিবস!

৮.আপনার প্রতিটি উপদেশ আমার জীবনের এক একটি মূল্যবান সম্পদ। শ্রদ্ধাপূর্ণ শুভেচ্ছা।

৯.যখনই আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে ভুলে গিয়েছিলাম, আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন। শুভ শিক্ষক দিবস!

১০.আপনার দেখানো পথ ধরেই আজ আমি স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনাকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

১১.পড়াশোনার বাইরের জগতে আপনি আমার অন্যতম শিক্ষক! শুভ শিক্ষক দিবস কোচ-স্যার! খেলাধুলোর জগতকে আঁকড়ে ধরতে আপনিই শিখিয়েছেন।

১২.আপনি আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন এবং তা সত্যি করার সাহস দিয়েছেন। শুভ শিক্ষক দিবস!

১৩.ভবিষ্যতের এক একজন ভালো মানুষ গড়ে তোলার পেছনে আপনার অবদান অতুলনীয়। শ্রদ্ধা জানাই আপনাকে।

১৪.আজ আমি যেখানেই থাকি না কেন, আপনার দেওয়া শিক্ষা সবসময় আমার সাথে থাকে। শুভ শিক্ষক দিবস!

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/News/Teachers Day 2026 Wishes :২০২৬ শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে কী শুভেচ্ছাবার্তা জানাবেন ভাবছেন! রইল ২০ টি বাছাই মেসেজ
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