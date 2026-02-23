Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tejas Fighter Jet Accident Update: ২৩ বছরে শূন্য, আর ২ বছরে ৩! ফের দুর্ঘটনার কবলে তেজস যুদ্ধবিমান, এবার হল 'ব্রেক ফেল'

    ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখ সীমান্তের কাছে একটি এয়ারবেসের রানওয়ে ছাড়িয়ে সেটি আছড়ে পড়েছিল মাটিতে। সেই দুর্ঘটনার জেরে বিমানটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি সরকারি সূত্র থেকে এই দুর্ঘটনার তথ্য জানা গেছে। সেই দুর্ঘটনায় অবশ্য পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন বিমান থেকে।

    Published on: Feb 23, 2026 11:08 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    চলতি মাসের শুরুতে ব্রেক ফেল হওয়ার পরে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনার তেজস যুদ্ধবিমান। সীমান্তের কাছে একটি এয়ারবেসের রানওয়ে ছাড়িয়ে সেটি আছড়ে পড়েছিল মাটিতে। সেই দুর্ঘটনার জেরে বিমানটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি সরকারি সূত্র থেকে এই দুর্ঘটনার তথ্য জানা গেছে। সেই দুর্ঘটনায় অবশ্য পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন বিমান থেকে।

    ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখ সীমান্তের কাছে একটি এয়ারবেসের রানওয়ে ছাড়িয়ে সেটি আছড়ে পড়েছিল মাটিতে। (প্রতীকী ছবি) (REUTERS)
    ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখ সীমান্তের কাছে একটি এয়ারবেসের রানওয়ে ছাড়িয়ে সেটি আছড়ে পড়েছিল মাটিতে। (প্রতীকী ছবি) (REUTERS)

    জানা গেছে, গত ৭ ফেব্রুয়ারি প্রশিক্ষণ ফ্লাইট শেষে তেজস বিমানটি ঘাঁটিতে ফিরছিল। সেই সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবশ্য ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। সূত্র অনুসারে, এই ঘটনার পরে তেজসে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি আছে কি না, তা জানতে ভারতীয় বায়ুসেনা প্রায় ৩০টি 'সিঙ্গেল সিট' তেজস জেটের গোটা বহরকে সাময়িক ভাবে বসিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, তেজস জেটের তৃতীয় দুর্ঘটনা ছিল এটি।

    এর আগে তেজস প্রথমবারের মতো দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল ২০২৪ সালের মার্চ মাসে। সেবার জয়সলমীরের কাছে একটি তেজস জেট বিধ্বস্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২৫ সালের নভেম্বরে। দুবাই এয়ারশোতে একটি বিমান প্রদর্শনের সময় সেই তেজস জেট বিধ্বস্ত হয়েছিল। এই আবহে বিগত ২ বছরের মধ্যে তিনবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তেজস। এদিকে এর আগে ১৮০টি এমকে১এ তেজস জেট অর্ডার করেছিল বায়ুসেনা। তবে সেই বিমান ডেলিভারিতে দেরি হচ্ছে হ্যালের।

    এর আগে দুর্দান্ত সেফটি রেকর্ডের জন্য পরিচিত ছিল তেজস। ২০০১ সালে প্রথমবার ওড়ার পরে ২৩ বছরে একবারও দুর্ঘটনার কবলে পড়েনি এই বিমান। লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট (এলসিএ) তেজস হল ৪.৫ প্রজন্মের মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান। তেজসের মূলত তিনটি ভ্যারিয়েন্ট আছে - তেজস মার্ক১ (এমকে১), তেজস মার্ক১এ (এমকে১এ) এবং তেজস মার্ক ২ (এমকে২)। তেজস যুদ্ধবিমানের (একটি ইঞ্জিন এবং একজন পাইলট) সর্বাধিক পে-লোড হল ৪,০০০ কেজি।

    News/News/Tejas Fighter Jet Accident Update: ২৩ বছরে শূন্য, আর ২ বছরে ৩! ফের দুর্ঘটনার কবলে তেজস যুদ্ধবিমান, এবার হল 'ব্রেক ফেল'
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes