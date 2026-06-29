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    Ram Temple Donation Row: রাম মন্দির অনুদান বিতর্কে পারদ তুঙ্গে! অখিলেশের ‘৪সি ফর্মুলা’র পাল্টা যোগীর চ্যালেঞ্জ

    Ram Temple Donation Row: এই চরম বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল গত ৭ জুন, যখন সমাজবাদী পার্টির নেতা তেজ নারায়ণ ‘পবন’ পাণ্ডে প্রথম অভিযোগ তোলেন যে, মন্দিরের দানবাক্স থেকে প্রায় ৫ থেকে সাড়ে ৭ কোটি টাকা কৌশলে আত্মসাৎ করা হয়েছে। এরপর ১৩ জুন মন্দির ট্রাস্টের অনুরোধেই রাজ্য সরকার এই বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে।

    Published on: Jun 29, 2026 12:38 PM IST
    By Sahara Islam
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    Ram Temple Donation Row: অযোধ্যার রামমন্দিরে ভক্তদের দানের টাকা ও অলংকার নয়ছয়ের ‌অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর রবিবার আরও তীব্র রূপ নিল। সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবকে জনসমক্ষে ‘কৃষ্ণ জন্মভূমি’ আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অন্যদিকে, পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে সপা প্রধান অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের শাসক দল বর্তমানে ‘নেশন ফার্স্ট’ নীতি থেকে সরে এসে ‘ডোনেশন ফার্স্ট’ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

    রাম মন্দির অনুদান বিতর্কে পারদ তুঙ্গে!
    রাম মন্দির অনুদান বিতর্কে পারদ তুঙ্গে!

    এই চরম বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল গত ৭ জুন, যখন সমাজবাদী পার্টির নেতা তেজ নারায়ণ ‘পবন’ পাণ্ডে প্রথম অভিযোগ তোলেন যে, মন্দিরের দানবাক্স থেকে প্রায় ৫ থেকে সাড়ে ৭ কোটি টাকা কৌশলে আত্মসাৎ করা হয়েছে। এর পরই গত ১৩ জুন মন্দির ট্রাস্টের অনুরোধেই রাজ্য সরকার এই বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে।

    বিজেপি তীব্র আক্রমণ অখিলেশ যাদবের

    উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও শাণিত করে এবার বিজেপির ‘৪সি ফর্মুলা’ ফাঁস করলেন সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদব। ‘হিন্দুস্তান টাইমস’-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেন, উত্তরপ্রদেশের বর্তমান সরকার আদতে একটি 'পেপার লিক সরকার'-এ পরিণত হয়েছে এবং তারা বর্তমানে ‘অনুদান, চুরি, ধূর্ততা এবং প্রতারণা’র এই ৪সি ফর্মুলায় কাজ করছে। সপা সুপ্রিমো জানান, তাঁর দল সম্প্রতি একটি ‘সোশ্যালিস্ট পিডিএ অডিট’ পরিচালনা করেছে। তাঁর দাবি, এই অডিটের মাধ্যমে নিয়োগ পরীক্ষা থেকে শুরু করে অযোধ্যার একাধিক উন্নয়নমূলক কাজে হওয়া বড়সড় অনিয়ম ও দুর্নীতির খতিয়ান প্রকাশ্যে এসেছে। অখিলেশের অভিযোগ, বারবার এই জ্বলন্ত বিষয়গুলো নিয়ে সরব হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি সরকারের কাছ থেকে কোনও সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। অযোধ্যার রাম মন্দিরের অনুদান পরিচালনার ব্যবস্থাপনা নিয়েও দেশজুড়ে প্রশ্ন উঠছে এবং এই ঘটনা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে বড়সড় আঘাত হেনেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

    প্রসঙ্গত, শনিবারই সপা প্রধান ঘোষণা করেছিলেন যে, উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় এলে অযোধ্যাকে এক অনন্য পবিত্র নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। যোগী সরকারকে 'পেপার লিক সরকার' বলে তোপ দেগে অখিলেশ আরও বলেন, রাজ্যে বারবার সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হওয়া অত্যন্ত গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চক্র লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী এবং চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

    যোগী আদিত্যনাথের প্রতিক্রিয়া

    অযোধ্যা নিয়ে সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদবের তীব্র সমালোচনা করে এবার মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি আন্দোলন নিয়ে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাম জন্মভূমি আন্দোলনের ধাঁচেই অখিলেশকে মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি আন্দোলনের পাশে জনসমক্ষে এসে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ‘হিন্দুস্তান টাইমস’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হাথরসের এক জনসভা থেকে অনুদান বিতর্কের সরাসরি উল্লেখ না করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'অখিলেশজি, রামভক্তরা ইতিমধ্যেই অযোধ্যার ভোল বদলে দিয়েছেন। ওটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। বরং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করুন এবং অন্তত একবার রামলালার দর্শনে যান, তাতে আপনার কিছুটা সুবুদ্ধি হবে। এবার প্রস্তুতি নিন, যাতে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্যও কিছু করতে পারি।'

    শনিবার অখিলেশ যাদব ঘোষণা করেছিলেন যে, রাজ্যে সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় এলে অযোধ্যাকে একটি অনন্য ‘ধর্ম নগরী’ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সপা প্রধানের এই মন্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যিনি অযোধ্যার জন্য কুমিরের কান্না বিসর্জন দিচ্ছেন, সেই অখিলেশ যাদব কেন রাম জন্মভূমি আন্দোলনের আদলে মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি আন্দোলনের ধারণাকে জনসমক্ষে সমর্থন করছেন না? কেন তিনি এগিয়ে এসে কৃষ্ণ জন্মভূমির গৌরব পুনরুদ্ধারে শামিল হচ্ছেন না?'

    প্রসঙ্গত, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি নিয়ে এই মুহূর্তে একটি বড়সড় আইনি লড়াই চলছে। হিন্দু পক্ষের দাবি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের ওপর থাকা একটি প্রাচীন মন্দির ভেঙে মথুরার বর্তমান শাহি ইদগাহ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

    Home/News/Ram Temple Donation Row: রাম মন্দির অনুদান বিতর্কে পারদ তুঙ্গে! অখিলেশের ‘৪সি ফর্মুলা’র পাল্টা যোগীর চ্যালেঞ্জ
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