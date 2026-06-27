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    TET Question Paper Leak: এবার বিজেপি শাসিত রাজ্যে টেটের প্রশ্নফাঁস, শেষ মুহূর্তে বাতিল পরীক্ষা

    শনিবার, ২৮ জুন রাজ্যজুড়ে ১,০২৮টি পরীক্ষাকেন্দ্রে টেট পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবার ভোরে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় যে, থানে জেলার ভিওয়ান্ডি এলাকায় কয়েকজনের কাছে টেট ২০২৬-এর প্রশ্নপত্র পৌঁছে গিয়েছে।

    Published on: Jun 27, 2026 2:23 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    এবার বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে প্রশ্নফাঁস। মহারাষ্ট্রে শিক্ষক নিয়োগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট)। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে শেষ মুহূর্তে সেই পরীক্ষা স্থগিত করে দিল রাজ্য সরকার। পরীক্ষার মাত্র একদিন আগে প্রশ্নপত্রের কিছু অংশ ফাঁস হয়ে যাওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ মিলতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং নতুন পরীক্ষার দিন পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে মহারাষ্ট্র স্টেট এক্সামিনেশন কাউন্সিল।

    প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে শেষ মুহূর্তে পরীক্ষা স্থগিত করে দিল মহারাষ্ট্র সরকার।
    প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে শেষ মুহূর্তে পরীক্ষা স্থগিত করে দিল মহারাষ্ট্র সরকার।

    শনিবার, ২৮ জুন রাজ্যজুড়ে ১,০২৮টি পরীক্ষাকেন্দ্রে টেট পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবার ভোরে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় যে, থানে জেলার ভিওয়ান্ডি এলাকায় কয়েকজনের কাছে টেট ২০২৬-এর প্রশ্নপত্র পৌঁছে গিয়েছে। খবর পাওয়ার পরই ভিওয়ান্ডি পুলিশ একটি নির্দিষ্ট স্থানে অভিযান চালায়।

    মহারাষ্ট্র স্টেট এক্সামিনেশন কাউন্সিলের ডিরেক্টর নন্দকুমার বেডসে জানিয়েছেন, অভিযানের পর উদ্ধার হওয়া নথি যাচাই করতে কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের ডাকা হয়। তদন্তে দেখা যায়, উদ্ধার হওয়া কাগজে থাকা একাধিক প্রশ্ন আসল টেট প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এরপরই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

    কাউন্সিলের তরফে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি নিট-সহ বিভিন্ন জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় অনিয়মের ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই টেট পরীক্ষাকে ঘিরে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ থেকে পরিবহণ—সব ক্ষেত্রেই কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবুও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ সামনে আসায় পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে তা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

    এক বিবৃতিতে মহারাষ্ট্র স্টেট এক্সামিনেশন কাউন্সিল জানিয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের অনিয়ম বা পক্ষপাতিত্বের সুযোগ রাখা হবে না। তাই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে পুনরায় পরীক্ষা আয়োজন করা হবে। এই ঘটনায় শিক্ষা মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পরীক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নেওয়া হাজার হাজার পরীক্ষার্থী শেষ মুহূর্তে পরীক্ষার স্থগিত হওয়ার খবরে হতাশ হয়েছেন। তবে অনেকেই মনে করছেন, প্রশ্নফাঁসের অভিযোগের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়ার চেয়ে তা স্থগিত করে নিরপেক্ষ তদন্তের সিদ্ধান্তই সঠিক পদক্ষেপ। মহারাষ্ট্র সরকার জানিয়েছে, তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে খুব শীঘ্রই টেট ২০২৬ পরীক্ষার নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। পরীক্ষার্থীদের নিয়মিত মহারাষ্ট্র স্টেট এক্সামিনেশন কাউন্সিলের সরকারি ওয়েবসাইটে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/TET Question Paper Leak: এবার বিজেপি শাসিত রাজ্যে টেটের প্রশ্নফাঁস, শেষ মুহূর্তে বাতিল পরীক্ষা
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