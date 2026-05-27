    Indian Railways:ভারতে আসছে প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন, অনুমোদন...

    Indian Railways: ট্রেনটির বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হলে, ভারত জার্মানি, সুইডেন, জাপান এবং চিনের মতো হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন পরিচালনাকারী বিশ্বের কয়েকটি নির্বাচিত দেশের তালিকায় যোগ দেবে।

    Published on: May 27, 2026 10:00 PM IST
    By Sahara Islam
    Indian Railways: আবারও একবার ইতিহাস গড়তে চলেছে ভারতীয় রেল। দেশের প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেন চালু করার বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে রেলওয়ে বোর্ড। গত ২২ মে আরডিএসও এবং নর্দার্ন রেলওয়েকে পাঠানো এক চিঠিতে রেল বোর্ড ১০টি বগিবিশিষ্ট একটি হাইড্রোজেন ট্রেন চালুর অনুমোদন দিয়েছে। রেল বোর্ড আরও জানিয়েছে যে, ট্রেনটি দিল্লি বিভাগের জিন্দ-সোনিপত বিভাগে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৭৫ কিলোমিটার গতিতে চলবে। মার্চ মাসে লখনউয়ের ‘রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন’ (আরডিএসও) ট্রেনটির পরীক্ষামূলক যাত্রায় সফল হয়।

    ভারতে আসছে প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন
    হাইড্রোজেন ট্রেন চালানোয় অনুমোদন রেলের

    এটিকে রেলওয়ের প্রযুক্তিগত রূপান্তরে একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারতীয় রেল তার চিঠিতে লিখেছে, ‘রেলওয়ে সুরক্ষার প্রধান কমিশনার কর্তৃক গত ১৬ মার্চে পাঠানো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রেল মন্ত্রকের অনুমোদন অনুসারে, রেলওয়ে বোর্ডকে উত্তর রেলওয়ের নির্দিষ্ট বিভাগে (জিন্দ-সোনিপত) সর্বোচ্চ ৭৫ কিমি/ঘন্টা গতিতে ১০টি হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ভিত্তিক ডিপিআরএস ১২০০ কিলোওয়াট ডিএমইউ কোচ চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’ প্রযুক্তিগতভাবে ট্রেনটিকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও যাত্রীবাহী করার জন্য আগেই কড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসেই রেলের অন্যতম প্রধান গবেষণা সংস্থা 'রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন' (আরডিএসও) এই ট্রেনের 'অসিলেশন ট্রায়াল' পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করে।

    ট্রেনটির বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হলে, ভারত জার্মানি, সুইডেন, জাপান এবং চিনের মতো হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন পরিচালনাকারী বিশ্বের কয়েকটি নির্বাচিত দেশের তালিকায় যোগ দেবে। এবার জেনে নেওয়া যাক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত হাইড্রোজেন ট্রেনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। এটি বর্তমানে ব্রড গেজ প্ল্যাটফর্মে চলাচলকারী বিশ্বের দীর্ঘতম (১০টি কোচ) এবং সবচেয়ে শক্তিশালী (২৪০০ কিলোওয়াট) হাইড্রোজেন ট্রেনসেট। এই ট্রেন সেটটিতে দুটি ১২০০ কিলোওয়াট ড্রাইভিং পাওয়ার কার (ডিপিসি) রয়েছে, যেগুলোর মোট ক্ষমতা ২৪০০ কিলোওয়াট, এবং এর সাথে আটটি যাত্রীবাহী বগিও রয়েছে। চিরাচরিত ডিজেল বা বিদ্যুৎ চালিত ট্রেনের তুলনায় এই হাইড্রোজেন ট্রেনের কার্যপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তির সাহায্যে চলার কারণে এই ট্রেন থেকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড বা অন্য কোনও বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় না। ফলে বায়ুদূষণ রোধে এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই ট্রেন ভারতীয় রেলের এক মাস্টারস্ট্রোক হতে চলেছে। খুব শীঘ্রই এই ট্রেনটি সাধারণ যাত্রীদের জন্য ট্র্যাকে নামতে চলেছে। সব মিলিয়ে, এই হাইড্রোজেন ট্রেনকে ভারতের রেল ব্যবস্থায় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে ডিজেল নির্ভরতা কমাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

