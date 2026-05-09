India's New Navy Chief: ইরান যুদ্ধের মাঝে তৎপরতা বেড়েছে ভারতীয় নৌসেনার, এরই মাঝে নয়া প্রধান পাচ্ছে নেভি

India's New Navy Chief: ইরান যুদ্ধের মাঝে তৎপরতা বেড়েছে ভারতীয় নৌসেনার, এরই মাঝে নয়া প্রধান পাচ্ছে নেভি
India's New Navy Chief: ভাইস অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথনকে ভারতীয় নৌবাহিনীর পরবর্তী প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ভারত সরকার। তিনি বর্তমান নৌবাহিনী প্রধানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ৩১ মে থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ২০২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পদে থাকবেন। বর্তমানে তিনি মুম্বইয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় নৌ কম্যান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং-ইন-চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
১৯৮৭ সালের ১ জুলাই ভারতীয় নৌবাহিনীতে কমিশন পেয়েছিলেন কৃষ্ণ স্বামীনাথন। তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে (খড়কওয়াসলা) পড়াশোনা করেন। তিনি ব্রিটেনের জয়েন্ট সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল ওয়ার কলেজেও পড়াশোনা করেন। তিনি কলেজ অফ নেভাল ওয়ারফেয়ার (কারাঞ্জা) এর সাথেও যুক্ত ছিলেন। নৌ-সেনা প্রধান হিসেবে ভাইস অ্যাডমিরাল স্বামীনাথন ভারতীয় সমুদ্র সীমান্ত রক্ষা এবং নৌবাহিনীর আধুনিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে ভারতের নৌসেনা প্রধান পদে আছেন অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী। অপারেশন সিঁদুরের সময় তিনিই পদে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি দাবি করেন, ২০২৫ সালের ৭-১০ মে সিঁদুর অভিযান চলাকালীন আগাগোড়া ভারতীয় নৌসেনা হামলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এদিকে সাম্প্রতিককালে ভারতীয় নৌসেনায় দেশে তৈরি যুদ্ধজাহাজের অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা বেড়েছে। এরই সঙ্গে থিয়েটার কমান্ড গঠনের ক্ষেত্রে নৌসেনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আবার ইরান যুদ্ধের আবহে আরব সাগর অঞ্চলে নৌসেনার দায়িত্ব বেড়েছে।
প্রসঙ্গত, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের মধ্যে সামরিক উত্তেজনার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে হরমুজ প্রণালী। এই হরমুজ প্রণালী দিয়েই ভারতের কয়েকটি জাহাজ দেশে আসতে সক্ষম হয়েছে। এই আবহে ভারত ওমান উপসাগরে আরও যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সাল থেকেই ওমান উপসাগর থেকে ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজকে এসকর্ট করে দেশের বন্দরে নিয়ে আসে ভারতীয় নৌবাহিনী। আর বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও ভারতীয় রণতরীগুলি সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছে।
