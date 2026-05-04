Tamil Nadu Assembly Election: নায়ক থেকে জননায়ক! দ্রাবিড়ভূমিতে 'বিজয়' পতাকা সময়ে অপেক্ষা মাত্র, বুক হল রিসর্ট

Tamil Nadu Assembly Election: নায়ক থেকে জননায়ক! দ্রাবিড়ভূমিতে 'বিজয়' পতাকা সময়ে অপেক্ষা মাত্র, বুক হল রিসর্ট
Tamil Nadu Assembly Election: প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী, রেকর্ড সংখ্যক আসনে এগিয়ে রয়েছে অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকে।
Tamil Nadu Assembly Election: দেশের চার প্রান্তে একসঙ্গে ভোটগণনার দিনে তৈরি হয়েছে রঙিন রাজনৈতিক চিত্র। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তামিলনাড়ু, অসম, কেরলে প্রাথমিক ট্রেন্ডেই স্পষ্ট-প্রতিটি রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। কোথাও গেরুয়া ঝড়, কোথাও বাম দুর্গে ফাটল, আবার কোথাও আঞ্চলিক শক্তির দাপট। তবে তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কার্যত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এক্সিট পোলের ফল প্রকাশ হতেই নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হওয়া থালাপতি বিজয় এবং তাঁর দল তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে)। ফলে এই মুহূর্তে দ্রাবিড় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার তামিলনাড়ুর কিংমেকার হতে চলেছেন নায়ক থেকে জননায়ক হয়ে ওঠা বিজয়।
প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী, রেকর্ড সংখ্যক আসনে এগিয়ে রয়েছে অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকে। এই মুহূর্তে তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনের মধ্যে ৯২টি আসনে এগিয়ে রয়েছে টিভিকে। অন্যদিকে, এআইএডিএমকে জোট ৬৭টি আসনে এবং ডিএমকে জোট ৫৪টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এ রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মার্জিন রয়েছে ১১৮টি। এদিকে, দলের সঙ্গে অভিনেতা থেকে রাজনীতিতে আসা থালাপতি বিজয় তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনায় এগিয়ে আছেন। তিনি দুটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন-পেরাম্বুর ও তিরুচিরাপল্লি ইস্ট। দুই আসনেই প্রাথমিক প্রবণতায় এগিয়ে থেকে নিজের রাজনৈতিক অভিষেকে বড় ধরনের গতি এনে দিয়েছেন এই অভিনেতা। এই দুটি আসনই আগে ক্ষমতাসীন দ্রাবিড়া মুনেত্রা কাজাগামের (ডিএমকে) দখলে ছিল।
পেরাম্বুর উত্তর চেন্নাইয়ে অবস্থিত। প্রায় ২ লক্ষ ২২ হাজার ভোটার নিয়ে এটি রাজধানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আসন এবং দ্রাবিড় রাজনীতির ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে পেরাম্বুরে ডিএমকের প্রভাব বেশি দেখা গেছে। এই আসনে ঘনবসতিপূর্ণ শ্রমজীবী ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের বাস। বিজয় এখান থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন। বিজয়ের দল এবারের নির্বাচনে এককভাবে ২৩৪টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পেরাম্বুর ও তিরুচিরাপল্লি ইস্টকে বিজয়ের রাজনৈতিক অভিষেকের প্রমাণ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যে ঘোড়া কেনাবেচার রাজনীতি শুরু হতে পারে, এমন আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তাই আগেভাগেই সতর্ক পদক্ষেপ নিয়েছে টিভিকে। সূত্রের খবর, ফল প্রকাশের পর সম্ভাব্য জয়ী বিধায়কদের এক জায়গায় রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে কোনওভাবেই দলত্যাগ বা প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা না ঘটে। দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ভোটের ফল ঘোষণার পর সব বিজয়ী প্রার্থীকে পানাইয়ুরে দলের সদর দফতরে উপস্থিত থাকতে হবে। পাশাপাশি মহাবালিপুরমের কাছে পুঞ্জেরি এলাকায় একটি বেসরকারি রিসর্টও আগেই বুক করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন হলে জয়ী বিধায়কদের রাখা হবে।
সব মিলিয়ে, তামিলনাড়ু ভোটের ফলাফলের প্রাথমিক ট্রেন্ডেই স্পষ্ট-দ্রাবিড় রাজনৈতিক মানচিত্রে বৈচিত্র্যই প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিজয়ের ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা তাকে বিভিন্ন শ্রেণির ভোটারের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে, বিশেষ করে তরুণ ও শহুরে ভোটারদের মধ্যে। এখন নজর চূড়ান্ত ফলাফলের দিকে।