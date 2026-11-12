Abhijit Dipke on Indonesian VP: এবার ভারত নয় ইন্দোনেশিয়ার নেতাকে তোপ অভিজিৎ দীপকের! নিশানায় সেই দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি

Abhijit Dipke on Indonesian VP: এবার ভারত নয় ইন্দোনেশিয়ার নেতাকে তোপ অভিজিৎ দীপকের! নিশানায় সেই দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি
শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়া জিবরানকে আক্রমণ করে দীপকের মন্তব্য, এত বড় সাংবিধানিক পদে বসে ভুয়ো বা অগ্রহণযোগ্য শিক্ষাগত শংসাপত্র ব্যবহার করা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং নিন্দনীয়।
বেশ কয়েক দিন নীরব থাকার পর আবারও সরব হলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তবে এবার তাঁর নিশানায় ভারতের কোনও রাজনৈতিক নেতা নন, ইন্দোনেশিয়ার উপ-রাষ্ট্রপতি জিবরান রাকাবুমিং রাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়া জিবরানকে আক্রমণ করে দীপকের মন্তব্য, এত বড় সাংবিধানিক পদে বসে ভুয়ো বা অগ্রহণযোগ্য শিক্ষাগত শংসাপত্র ব্যবহার করা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং নিন্দনীয়। সমাজমাধ্যমে বিবিসির একটি প্রতিবেদন ভাগ করে নিয়েই এই মন্তব্য করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বিতর্কের মধ্যে দীপকের এই বক্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
ঠিক কী ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ায়? ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ান্তোর ডেপুটি তথা উপ-রাষ্ট্রপতি জিবরান রাকাবুমিং রাকার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে বিদেশে পড়াশোনার সমতুল্য একটি শংসাপত্র ব্যবহার করেছিলেন তিনি। কিন্তু সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সুপ্রিম কোর্ট সেই শংসাপত্রের বৈধতা বাতিল করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, জিবরানের বিদেশি শিক্ষাগত যোগ্যতাকে সে দেশের উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল্য প্রমাণ করার মতো পর্যাপ্ত নথি পাওয়া যায়নি।
ইন্দোনেশিয়ার আইন অনুযায়ী, উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে অন্তত উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা বাধ্যতামূলক। জিবরান সিঙ্গাপুর এবং অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিদেশি শিক্ষাগত নথি ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় নির্ধারিত যোগ্যতার সমতুল্য কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তাঁর বিরুদ্ধে সংসদে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু করার দাবিও জোরালো হয়। প্রায় ১২০ জন সাংসদ এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
বিতর্কের মধ্যেই গত ১১ নভেম্বর জিবরান পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ান্তোর কাছে আবেদন জানিয়েছেন বলে তাঁর সহযোগী দাবি করেন। তবে পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় সচিবের বক্তব্য অনুযায়ী, জিবরান নিজের শিক্ষাগত নথির বৈধতা আদালতের মাধ্যমে প্রমাণ করার সুযোগও চেয়েছেন। ফলে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
এই ঘটনাকেই হাতিয়ার করে অভিজিৎ দীপকের আক্রমণ। তাঁর বক্তব্য, দেশের এত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে থাকা কোনও ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। উল্লেখযোগ্য, দীপকের নিজের রাজনৈতিক কর্মসূচিও গত কয়েক সপ্তাহে যথেষ্ট আলোচনায় এসেছে।
গত ৭ নভেম্বর কেরলের কোচিতে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মিছিল ও জনসভা করেছিল তাঁর দল ককরোচ জনতা পার্টি। সেই কর্মসূচিতে অভিনেতা প্রকাশ রাজও অংশ নিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিও তুলেছিলেন দীপকে। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে।
এর আগে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন করতে গিয়ে দলের কয়েকজন নেতা গ্রেফতার ও আটক হওয়ার ঘটনাতেও সরব হয়েছিলেন তিনি। দীপকের ঘোষণা, তাঁকে গ্রেফতার করেও আন্দোলন থামানো যাবে না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় পতাকা নিয়ে প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন তিনি।
সব মিলিয়ে, একদিকে ভারতের নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে আন্দোলন, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার উপ-রাষ্ট্রপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিজিৎ দীপকে আবারও সংবাদ শিরোনামে। তবে তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মসূচি কী হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও ঘোষণা করেনি ককরোচ জনতা পার্টি।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More