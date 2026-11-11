ভারতের জার্সি ছেড়ে এবার UAE-র হয়ে খেলার স্বপ্ন! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে নতুন ঠিকানার খোঁজে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার

ভারতের জার্সি ছেড়ে এবার UAE-র হয়ে খেলার স্বপ্ন! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে নতুন ঠিকানার খোঁজে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার
ভারতীয় জার্সিতে ব্যাট হাতে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি ভরত। সাতটি টেস্টে তাঁর সংগ্রহ ২২১ রান। গড় ২০.০৯। সর্বোচ্চ ৪৪। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশাখাপত্তনম টেস্ট ছিল জাতীয় দলের হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচ। এরপর আর ভারতীয় দলে জায়গা পাননি তিনি।
ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন একদিন পূরণ হয়েছিল। খেলেছিলেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালও। কিন্তু জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখতে পারেননি। এবার ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার স্বপ্ন দেখছেন ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার কে এস ভরত। তবে ভারতের জার্সিতে নয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির (UAE) হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার পরিকল্পনা করছেন তিনি। চলতি বছরের জুনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন ৩৩ বছরের এই ক্রিকেটার। এবার তাঁর লক্ষ্য, আইসিসির নির্ধারিত 'কুলিং অফ' পর্ব শেষ হওয়ার পর UAE জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামা। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার কথা ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে।
মঙ্গলবার আবু ধাবিতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ভরত। বর্তমানে আবু ধাবি টি-টেন লিগে এমিরেটস ঈগলসের হয়ে খেলছেন তিনি। তাঁর কথায়, দেশের হয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার অনুভূতির সঙ্গে অন্য কোনও কিছুর তুলনা হয় না। তবে একজন ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মাঠে থাকা এবং খেলা চালিয়ে যাওয়া। ঘরোয়া ক্রিকেটে গত কয়েক বছর ধরে ভাল পারফর্ম করেছেন বলেও দাবি তাঁর।
ভরত আরও বলেছেন, তাঁর মনে হয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেওয়ার মতো এখনও অনেক কিছু রয়েছে। সেই কারণেই অবসরের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাঁকে। ফেব্রুয়ারিতে কুলিং অফ পর্ব শেষ হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার পরিকল্পনা নিয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে পারবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
সাতটি টেস্ট খেলেই জাতীয় দল থেকে বিদায়
২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ভারতের হয়ে মোট সাতটি টেস্ট খেলেছেন কে এস ভরত। উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতিতে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নাগপুর টেস্টে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় তাঁর। ওই বছরই লন্ডনের ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে খেলেছিলেন তিনি।
তবে ব্যাট হাতে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি ভরত। সাতটি টেস্টে তাঁর সংগ্রহ ২২১ রান। গড় ২০.০৯। সর্বোচ্চ ৪৪। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশাখাপত্তনম টেস্ট ছিল জাতীয় দলের হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচ। এরপর আর ভারতীয় দলে জায়গা পাননি তিনি।
গত ৪ জুন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেন ভরত। সেই সময় সমাজমাধ্যমে তিনি জানিয়েছিলেন, দেশের হয়ে খেলার সুযোগ তাঁর জীবনের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। দীর্ঘ কুড়ি বছরের পরিশ্রম ও পরিবারের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।
কেন UAE-র হয়ে খেলতে চান?
ভারতের হয়ে মূলত টেস্ট ক্রিকেটেই সুযোগ পেয়েছিলেন ভরত। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ সেভাবে পাননি। আইপিএলেও শেষবার খেলেছিলেন ২০২২ সালে। তাই এবার বিদেশের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার পাশাপাশি সাদা বলের ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করতে চান তিনি।
বর্তমানে দুবাইয়ে থেকে অনুশীলন করছেন ভরত। আইসিসি অ্যাকাডেমিতে প্রস্তুতি নেওয়ার পাশাপাশি আবু ধাবি টি-টেন লিগে খেলছেন। UAE-র ক্রিকেট পরিকাঠামো এবং তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগও তাঁকে আকৃষ্ট করেছে।
২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারির অপেক্ষা
আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, একটি দেশের হয়ে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার পর অন্য দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে সাধারণত তিন বছরের কুলিং অফ পর্ব পার করতে হয়। ভারতের হয়ে ভরতের শেষ ম্যাচ হয়েছিল ২০২৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। সেই নিয়ম অনুসারে ২০২৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে UAE-র হয়ে খেলার যোগ্য হতে পারেন তিনি। যদিও চূড়ান্ত সুযোগ নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতার শর্ত পূরণের উপর।
আগামী দিনে UAE জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন অধ্যায় শুরু হবে ভরতের। ভারতের হয়ে সাতটি টেস্ট খেলা এই উইকেটকিপার এবার নতুন দেশের জার্সিতে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে চান। তাঁর কথায়, শুধু খেলার জন্য নয়, নতুন দলে যোগ দিলে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে সাফল্য পাওয়াই হবে প্রধান লক্ষ্য।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More