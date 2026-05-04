    Trigrahi Rajyog: সময় পাল্টাবে! মে মাসেই তিন গ্রহের কৃপায় সৌভাগ্যের বন্যা বইবে বহু রাশিতে, লাকি কারা?

    Published on: May 04, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে মে মাসটি বিশেষ হতে চলেছে। এই সময়ে, একটি বিশেষ যোগের গঠন করা হচ্ছে। ১১ ই মে, ২০২৬ এ, সূর্য, বুধ এবং মঙ্গল মেষ রাশিতে একত্রিত হবে। যখন তিনটি বড় গ্রহ একই রাশিতে পড়ে, তখন তাকে ত্রিগ্রহী রাজযোগ বলা হয়। এই ধরনের কাকতালীয় আকস্মিক পরিবর্তন এবং সুযোগ নিয়ে আসে বলে বিশ্বাস করা হয়।

    ত্রিগ্রহী রাজ যোগ 2026: 11 মে একটি বড় কাকতালীয় ঘটনা তৈরি হবে, এই রাশিচক্রগুলি অর্থ এবং ক্যারিয়ারে অসাধারণ সুবিধা পাবে

    এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে কিছু রাশিচক্রের জন্য, এই সময়টি সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত অর্থ, কেরিয়ার এবং সিদ্ধান্তগুলিতে এই যোগ বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়াও, এই সময়ে, মঙ্গলাদিত্য যোগ এবং বুধাদিত্য যোগের প্রভাবও একই সাথে থাকবে, যা এটি সময় জুড়ে আরও সক্রিয় করে তোলে।

    মেষ- মেষ রাশির মধ্যেই গঠিত হচ্ছে, তাই এর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কাজের গতি বাড়বে, যেগুলো আটকে ছিল, সেগুলো এগিয়ে যেতে পারবে। চাকরি ও ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই সুযোগ থাকবে। অর্থ পরিস্থিতির উন্নতিরও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারের পরিবেশও ভাল থাকবে এবং আসা-যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে।

    মিথুন- মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি নেটওয়ার্ক এবং যোগাযোগ থেকে উপকারী বলে মনে করা হয়। নতুন লোকের সাথে সংযোগ বাড়বে, যা কাজের নতুন পথ খুলে দিতে পারে। ক্যারিয়ারে বৃদ্ধি বা পদোন্নতির কথাও বলা যেতে পারে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং আত্মবিশ্বাসের পার্থক্যও দেখা যাবে।

    সিংহ - সিংহ রাশির মানুষের জন্য এই সময়টি কঠোর পরিশ্রমের ফল দেয় বলে মনে হয়। কাজের প্রভাব দৃশ্যমান হবে এবং আয় বাড়ানোর সুযোগ থাকতে পারে। বড় কাজ বা চুক্তি চূড়ান্ত করার পরিস্থিতি হতে পারে। বাইরের কাজেও সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতিও হতে পারে।

    তুলা- তুলা রাশির মানুষের জন্য এই সময়টি কেরিয়ারের দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করা হয়। নতুন চাকরি বা আরও ভাল বিকল্প আবির্ভূত হতে পারে। ভ্রমণ বা ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ থেকে উপকৃত হতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি হ্রাস পেতে শুরু করবে এবং স্থগিত কাজ ধীরে ধীরে শেষ হবে।

    ধনু- ধনু রাশিচক্রের জন্য এই যোগটি কিছুটা ভাগ্যবান বলে মনে হয়। হঠাৎ অর্থ পাওয়ার বা মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা থাকতে পারে। চাকরিতে সম্মান বাড়বে এবং দায়িত্বও বাড়তে পারে। বাড়ির পরিবেশ আরও ভাল থাকবে এবং মন কিছুটা শান্ত বোধ করবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

