UAE s Fujairah Accident: আমিরশাহির রাস্তায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা! মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ভারতীয়রাও

UAE s Fujairah Accident: আমিরশাহির রাস্তায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা! মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ভারতীয়রাও
ফুজাইরার প্রবেশপথের কাছে শেখ খলিফা বিন জায়েদ রোডে মধ্যরাতের কিছুক্ষণ আগে ঘটা এই দুর্ঘটনায় আরও অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন।
আরব আমিরশাহির রাস্তায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক সোজা গিয়ে ধাক্কা দেয় একাধিক গাড়িকে। তার জেরেই ফুজাইরাহতে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যায়। ঘটনায় ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ভারতীয়রাও।
ফুজাইরার প্রবেশপথের কাছে শেখ খলিফা বিন জায়েদ রোডে মধ্যরাতের কিছুক্ষণ আগে ঘটা এই দুর্ঘটনায় আরও অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। দুবাইয়ে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস নিশ্চিত করেছে যে, দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা করার জন্য তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করছে। অনলাইনে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে সেদেশে অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেট বলেছে, কনস্যুলেট শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এমনই তথ্য জানিয়েছে এএফপি। রয়টার্সের মতে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের অন্যতম মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবে বর্ণিত এই দুর্ঘটনায় একটি ট্রাক এবং আরও বেশ কয়েকটি যানবাহন সংঘর্ষ ও পরবর্তী অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়।
এদিকে, জানা যাচ্ছে, ট্রাকটি প্রথমে অন্য একটি গাড়ির সাথে ধাক্কা খাওয়ার পর উল্টে যায় এবং ধীরগতির যানজটের কারণে থেমে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এএফপি-র উদ্ধৃত এক বিবৃতিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বলেছে, ‘রাস্তায় চলার সময় একজন ট্রাকচালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে সেটি অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়, এরপর উল্টে যায় এবং রাস্তায় ধীরগতির যানজটের কারণে থেমে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িকে আঘাত করে।’ সংঘর্ষের ফলে ট্রাকটিতে আগুন লেগে যায়, যা দ্রুত দুর্ঘটনায় জড়িত আরও কয়েকটি গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে ১৫ জনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More