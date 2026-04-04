    'আমরা যুদ্ধে আছি!' ইরানে একদিনে ২টি মার্কিন যুদ্ধবিমান ধ্বংস, ইঙ্গিতবাহী বার্তা ট্রাম্পের

    যুদ্ধবিমানটি ভূপাতিত হওয়ার পর ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাকের কালিবাফ ‘বারবার ইরানে যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব দাবি করা’ ট্রাম্পকে কটাক্ষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন।

    Published on: Apr 04, 2026 10:16 AM IST
    By Sahara Islam
    মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক বিমানের পরপর দু’টি দুর্ঘটনার মধ্যেও ইরানের সঙ্গে চলা আলোচনায় কোনও প্রভাব পড়বে না বলে জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিকে ইরানের প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, তারা মার্কিন সামরিক বাহিনীর দুটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে, যার একটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এবং অন্যটি হরমুজ প্রণালীর আশেপাশে পড়েছে।

    ইঙ্গিতবাহী বার্তা ট্রাম্পের
    একটি মার্কিন যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানো হয়েছে, এমন রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর প্রথমবার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এনবিসি নিউজকে ট্রাম্প স্পষ্ট বলেন, পরিস্থিতি জটিল হলেও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা থেমে থাকবে না। তিনি বলেন, 'না, একেবারেই না। এটা যুদ্ধ, আমরা যুদ্ধে আছি।' তাঁর দাবি, সামরিক অভিযান এবং কূটনীতি সমান্তরালভাবে এগোবে। তবে ভূপাতিত বিমানটির নিখোঁজ পাইলটের উদ্ধারকাজ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বরং তিনি বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তাই বিস্তারিত এখন প্রকাশ করা ঠিক নয়। একই সঙ্গে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন সাম্প্রতিক সংবাদমাধ্যমের কভারেজ নিয়ে, যা তাঁর মতে, চলমান সামরিক পরিস্থিতির জটিলতা তারা ঠিকভাবে তুলে ধরছে না।

    দুটি মার্কিন আধুনিক যুদ্ধবিমান ধ্বংস

    ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইরানের সঙ্গে সংঘাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান হারিয়েছে। যা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমে খবর পাওয়া যায়, একটি এফ-১৫ স্ট্রাইক ঈগল যুদ্ধবিমান গুলি করে নামিয়েছে ইরান। দুই ক্রু সদস্যের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে, অন্যজনের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তাঁর বিষয়ে পরস্পরবিরোধী রিপোর্ট মিলেছে। কিছু সূত্র বলছে তিনি ইরানের হাতে আটক, অন্য সূত্র বলছে এখনও উদ্ধার অভিযান চলছে। এর কিছুক্ষণ পর এ-১০ মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার খবর দেয় এক মার্কিন কর্মকর্তা। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিমানটি গুলি করে নামানো হয়েছিল কিনা বা দুর্ঘটনার কারণ কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় কারও অবস্থার বিস্তারিত তথ্যও তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসও রিপোর্ট করে যে দ্বিতীয় একটি বিমান পতনের ঘটনা ঘটেছে।

    ইরানের তীব্র কটাক্ষ

    যুদ্ধবিমানটি ভূপাতিত হওয়ার পর ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাকের কালিবাফ ‘বারবার ইরানে যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব দাবি করা’ ট্রাম্পকে কটাক্ষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। এক্স বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'ইরানকে টানা ৩৭ বার হারানোর পর, তাদের শুরু করা কৌশলবিহীন এই অনন্য যুদ্ধ এখন ‘শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন’ থেকে নেমে ‘কেউ কী আমাদের পাইলটকে পেয়েছেন? প্লিজ?’ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।' তবে বিমানটি ভূপাতিত হওয়ার প্রসঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে পেন্টাগন এবং মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বেশিরভাগ অংশে সামরিক কর্মকাণ্ড দেখভালের দায়িত্বে থাকা মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এদিকে, এফ-১৫ ভূপাতিত করার পর ইরানি কর্মকর্তারা বিমানটির বেঁচে থাকা ক্রু’কে খুঁজে বের করতে বেসামরিক নাগরিকদের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছে। কোহগিলুয়ে ও বোয়ের-আহমদ প্রদেশের গভর্নর বলেছেন, যারাই ওই ক্রু’কে ধরতে পারবে, তাদেরকে ‘বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে।’

