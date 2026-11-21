২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Trump to Nvidia on Jensen Huang: ‘দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হোক জেনসেন হুয়াংকে!’ এনভিডিয়াকে বার্তা ট্রাম্পের
সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, তিনি চাইবেন জেনসেন আবার এনভিডিয়ায় ফিরুক। তাঁর কথায়, বিশ্বের অন্যতম প্রতিভাবান মানুষের মধ্যে একজন হুয়াং। তাঁকে বাদ দিয়ে এনভিডিয়া কীভাবে এগোবে, সেই প্রশ্নও তোলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের বক্তব্য, আমেরিকা এমন একটি দেশ, যেখানে মানুষকে ভুলের পরেও দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় অন্যতম প্রভাবশালী সংস্থা এনভিডিয়া (Nvidia)। সেই সংস্থার প্রাক্তন সিইও জেনসেন হুয়াংকে এবার প্রকাশ্যেই সমর্থন জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্যক্তিগত জীবনের বিতর্ক এবং চিনা গুপ্তচরের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগে এনভিডিয়ার শীর্ষ পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন হুয়াং। কিন্তু তাঁকে ফের সংস্থার দায়িত্বে দেখতে চান ট্রাম্প। শুক্রবার, ২০ নভেম্বর হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, জেনসেন হুয়াং অত্যন্ত মেধাবী ব্যক্তি। তাঁর ভুলত্রুটি থাকতেই পারে। কিন্তু তাঁকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া উচিত।
সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প বলেন, তিনি চাইবেন জেনসেন আবার এনভিডিয়ায় ফিরে আসুন। তাঁর কথায়, বিশ্বের অন্যতম প্রতিভাবান মানুষের মধ্যে একজন হুয়াং। তাঁকে বাদ দিয়ে এনভিডিয়া কীভাবে এগোবে, সেই প্রশ্নও তোলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের বক্তব্য, আমেরিকা এমন একটি দেশ, যেখানে মানুষকে ভুলের পরেও দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়। তাই জেনসেনের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করা উচিত।
এখানেই থেমে থাকেননি ট্রাম্প। তিনি বলেন, হুয়াং একজন ভালো মানুষ। জীবনে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মেধা নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। এনভিডিয়ার উচিত তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া বা ক্ষমা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করে তাঁকে কাজে ফেরার সুযোগ দেওয়া। সংস্থাটি বুদ্ধিমানের মতো সিদ্ধান্ত নিলে হুয়াংকে আবার দায়িত্বে ফিরিয়ে আনবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এনভিডিয়ার তৈরি অত্যাধুনিক ব্ল্যাকওয়েল (Blackwell) চিপের প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্প বলেন, এই প্রযুক্তি আমেরিকাকে অন্যদের থেকে প্রায় ১০ বছর এগিয়ে রেখেছে।
কিন্তু কেন হঠাৎ পদত্যাগ করতে হল জেনসেন হুয়াংকে? সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, এক চিনা গুপ্তচর সন্দেহভাজন মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের খবর সামনে আসে। ওই মহিলা চিনে নিষিদ্ধ প্রযুক্তিগত চিপ পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার পাশাপাশি আরও অন্তত দুটি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের খবর প্রকাশ্যে আসে। এর পরেই গত সপ্তাহে এনভিডিয়ার সিইও পদ থেকে ইস্তফা দেন হুয়াং। তবে ওই মহিলার বিরুদ্ধে ওঠা গুপ্তচরবৃত্তি এবং চিপ পাচারের অভিযোগ এখনও অভিযোগের পর্যায়েই রয়েছে।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, হুয়াং নিজেও আবার সংস্থায় ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রস্তাবে সায় দেয়নি এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ। সংস্থার চেয়ারম্যান হার্ভে জোন্স জানিয়েছেন, পরিচালন পর্ষদ সর্বসম্মতিক্রমে হুয়াংয়ের পদত্যাগ গ্রহণ করেছে। তাঁকে সিইও পদে পুনর্বহাল করার কোনও পরিকল্পনা নেই বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। ফলে ট্রাম্পের প্রকাশ্য সমর্থনের পরেও এনভিডিয়ার সিদ্ধান্ত বদলানোর সম্ভাবনা কতটা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।
এদিকে, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গেও হুয়াংকে নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, শি নাকি হুয়াংকে অত্যন্ত মেধাবী ব্যক্তি বলে প্রশংসা করেছেন। যদিও মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট এর আগে জানিয়েছিলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে শি জিনপিংয়ের বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। ফলে মার্কিন প্রশাসনের অন্দরেও এই নিয়ে মতপার্থক্য সামনে এসেছে।
সব মিলিয়ে, এনভিডিয়ার নেতৃত্ব বদল ঘিরে বিতর্ক এখন আর শুধু একটি সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। চিনের সঙ্গে আমেরিকার প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা, অত্যাধুনিক সেমিকন্ডাক্টর চিপের নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের এই মন্তব্য জেনসেন হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তনের জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিল। যদিও শেষ সিদ্ধান্ত যে এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদের হাতেই, তা স্পষ্ট।