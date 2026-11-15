Rajasthan Blast case: রোম্যান্টিক কথায় মহিলাকে ফাঁদে ফেলে… ISIর ছক ফাঁস! রাজস্থান ব্লাস্টে ধৃত ২, পাকিস্তানি যোগ

Rajasthan Blast case: রোম্যান্টিক কথায় মহিলাকে ফাঁদে ফেলে… ISIর ছক ফাঁস! রাজস্থান ব্লাস্টে ধৃত ২, পাকিস্তানি যোগ
ধৃতদের মধ্যে মেহেকদীপের সঙ্গে পাকিস্তানের হ্যান্ডেলারদের যোগাযোগের তথ্য উঠে আসতে শুরু করেছে। দুই হ্যান্ডেলারের মধ্যে একজনের নাম ‘চাচা’, অন্যজন ‘শাহ’ নামে পরিচিত বলে জেরার মুখে ধঋতরা জানিয়েছে।
রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর রেল ট্র্যাকে বিস্ফোরণ কাণ্ডে ২ জন গ্রেফতার হয়েছে। শ্রীগঙ্গানগর পুলিশ ও পঞ্জাব পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় ২১ বছর বয়সী মেহেকদীপ কৌর, ২২ বছর বয়সী দাবিন্দর সিংকে এই বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের সঙ্গে পাকিস্তানি যোগের তথ্য উঠে আসছে। পাশাপাশি, পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই কীভাবে মহিলাদের রোম্যান্টিক কথপোকথনের দ্বারা ফাঁদে ফেলছে, তা নিয়েও এই গ্রেফতারি ঘিরে বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসছে।
ধৃতদের মধ্যে মেহেকদীপের সঙ্গে পাকিস্তানের হ্যান্ডেলারদের যোগাযোগের তথ্য উঠে আসতে শুরু করেছে। দুই হ্যান্ডেলারের মধ্যে একজনের নাম ‘চাচা’, অন্যজন ‘শাহ’ নামে পরিচিত বলে জেরার মুখে ধঋতরা জানিয়েছে। মেহেদীপ কৌর বহুদিন ধরেই স্বামীর সঙ্গে থাকেন না। মেহেদীপের স্বামী বর্তমানে মাদক পাচার কাণ্ডে জেলবন্দি। জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানি হ্যান্ডেলাররা রোম্যান্টিক কথা বলে ওই মহিলাকে ফাঁদে ফেলে, পরে তাঁকে টাকাও দেয়। আর এমন ঘটনাক্রম পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইর পন্থা বলে জানাচ্ছে পুলিশ। এই পন্থার ট্রেন্ড পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা চালাচ্ছে বলে দাবি পুলিশের। পুলিশ বলছে, মেহকদীপই প্রথম নন। এর আগে, গঙ্গানগরের ববিতা নামের ওক মহিলার সঙ্গেও এমনই ঘটনা ঘটে গিয়েছে।
তদন্তকারীরা বলছেন, মেহেকদীপের কাছে টাকা পৌঁছে ছিল রাজস্থানের গঙ্গানগরের রেল ট্র্যাকে বিস্ফোরণের জন্য। ২ টি অস্ত্র, ৩০ হাজার টাকা, ৪৬ টি কার্তুজ মেহেকদীপের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। যারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাদের থাকতে দিয়ে, মোটরসাইকেল দিয়ে ও ঘটনাস্থলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়েছে এই মেহেকদীপ ও ধৃত আরও একজন।
উল্লেখ্য, গত ৩ নভেম্বর শ্রীগঙ্গানগরের কাছে রামসিংপুরে রেল ট্র্যাকে বিস্ফোরণ হয়। এরপর ১৫ নভেম্বর মেহকদীপ ও দাবিন্দরের গ্রেফতারিতে আরও বড় সূত্র উঠে আসতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। যেখানে বিস্ফোরণ হয় সেখানে ২.৫ ফুটের একটি গর্ত হয়ে যায়। দুটি রেল স্লিপারকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল এটি। ঘটনার ৭৫ মিনিট আগে ওই ট্র্যাক দিয়েই অনুপগড়-সুরাতগড় প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলেছিল।
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শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More