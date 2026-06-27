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    Uddhav-Fadnavis Travel Together: 'আজকের সবচেয়ে বড় খবর', 'অপারেশন টাইগারের' মাঝে একই বিমানে ফড়নবীস-উদ্ধব

    শুক্রবার মুম্বই থেকে নাগপুরগামী একটি ইন্ডিগো বিমানে পাশাপাশি যাত্রা করেন দুই শীর্ষ নেতা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হলেও, বিজেপি এবং শিবসেনা (ইউবিটি)—দুই পক্ষই এটিকে নিছক কাকতালীয় ঘটনা বলেই ব্যাখ্যা করেছে।

    Published on: Jun 27, 2026 10:46 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    মহারাষ্ট্রের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহে একই বিমানে সফর করলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। শুক্রবার মুম্বই থেকে নাগপুরগামী একটি ইন্ডিগো বিমানে পাশাপাশি যাত্রা করেন দুই শীর্ষ নেতা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হলেও, বিজেপি এবং শিবসেনা (ইউবিটি)—দুই পক্ষই এটিকে নিছক কাকতালীয় ঘটনা বলেই ব্যাখ্যা করেছে।

    শুক্রবার মুম্বই থেকে নাগপুরগামী একটি ইন্ডিগো বিমানে পাশাপাশি যাত্রা করেন উদ্ধব ঠাকরে, দেবেন্দ্র ফড়নবীস
    শুক্রবার মুম্বই থেকে নাগপুরগামী একটি ইন্ডিগো বিমানে পাশাপাশি যাত্রা করেন উদ্ধব ঠাকরে, দেবেন্দ্র ফড়নবীস

    উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে ওই বিমানে ছিলেন তাঁর ছেলে তথা বিধায়ক আদিত্য ঠাকরে, রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত এবং শিবসেনা (ইউবিটি)-র একাধিক শীর্ষ নেতা। বিমানে দেবেন্দ্র ফড়নবীস ও উদ্ধব ঠাকরে পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং কিছুক্ষণ কথাও বলেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফড়নবীস রসিকতার সুরে বলেন, 'আজকের সবচেয়ে বড় খবরই হল, আমরা তিনজন একসঙ্গে দেখা করেছি।'

    এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল, যখন সম্প্রতি শিবসেনা (ইউবিটি)-র ছয় জন লোকসভার সাংসদ দল ছেড়ে যাওয়ায় উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্ব প্রশ্নের মুখে। বিদ্রোহী সাংসদদের কেন্দ্রগুলি সফর করার পরিকল্পনা নিয়েই বিদর্ভ সফরে যাচ্ছিলেন উদ্ধব। অন্যদিকে, নিজের শহর নাগপুরে ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবীস।

    তবে এই সাক্ষাৎকে কোনও রাজনৈতিক তাৎপর্য দিতে নারাজ বিজেপি। দলের বিধান পরিষদ সদস্য প্রসাদ লাড বলেন, দেবেন্দ্র ফড়নবীস নিয়মিত মুম্বই-নাগপুরের মধ্যে বিমানে যাতায়াত করেন। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং উদ্ধব ঠাকরের বাণিজ্যিক বিমানে সফর করাই তাঁর কাছে বেশি বিস্ময়ের বিষয়। তাঁর কথায়, 'রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মানেই শত্রু নয়। আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।' তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উদ্ধব ঠাকরে ও তাঁর পরিবার একসময় তাঁর মেয়ের বিয়েতেও উপস্থিত ছিলেন।

    অন্যদিকে, শিবসেনা (ইউবিটি)-র নেত্রী সুষমা আন্ধারে-ও এই ঘটনাকে কাকতালীয় বলেই মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, জাতীয় স্তরে সরকারি ব্যয় কমানো ও ব্যক্তিগত বিমানের বদলে বাণিজ্যিক উড়ান ব্যবহারের যে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রেক্ষাপটেই এই সফরকে দেখা উচিত। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

    এদিকে, বিদ্রোহী সাংসদদের দলত্যাগের পর এই প্রথম বিদর্ভ সফরে পৌঁছতেই নাগপুর বিমানবন্দরে উদ্ধব ঠাকরেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান দলের কর্মী-সমর্থকেরা। ঢাক-ঢোল, স্লোগান এবং বালাসাহেব ঠাকরে ও উদ্ধব ঠাকরের ছবি-সম্বলিত পোস্টারে বিমানবন্দর চত্বর মুখর হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিদ্রোহের পর সংগঠনের শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যেই এই সফর উদ্ধবের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Uddhav-Fadnavis Travel Together: 'আজকের সবচেয়ে বড় খবর', 'অপারেশন টাইগারের' মাঝে একই বিমানে ফড়নবীস-উদ্ধব
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