Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Ukraine War Latest Update: কিয়েভে ৩ দিনের হামলা-বিরতির নির্দেশ পুতিনের, মার্কিন দূতদের সফরের আগে ফের জোর কূটনীতিতে

ক্রেমলিনের তরফে জানানো হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ প্রতিনিধি উইটকফ এবং তাঁর জামাই ও বিশেষ দূত জ্যারেড কুশনার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে আলোচনায় অংশ নিতে আসছেন। যুদ্ধের ময়দানে যখন পাল্টা হামলা আরও তীব্র হয়েছে, তখন এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

Published on: Sep 5, 2026, 20:28:33 IST
By Abhijit Chowdhury
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে বড় কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রতিনিধি স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারের ইউক্রেন সফরের আগে কিয়েভে তিন দিনের জন্য হামলা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রুশ সংবাদ সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভকে উদ্ধৃত করে এই খবর জানিয়েছে। শনিবার উইটকফ এবং কুশনারের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে পুতিনের। ফলে মার্কিন প্রতিনিধিদের সফরের আগে রাশিয়ার এই পদক্ষেপকে কূটনৈতিক বার্তা হিসেবেই দেখছে আন্তর্জাতিক মহল।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে বড় কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। (AFP)
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে বড় কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। (AFP)

ক্রেমলিনের তরফে জানানো হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ প্রতিনিধি উইটকফ এবং তাঁর জামাই ও বিশেষ দূত জ্যারেড কুশনার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে আলোচনায় অংশ নিতে আসছেন। যুদ্ধের ময়দানে যখন পাল্টা হামলা আরও তীব্র হয়েছে, তখন এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসানে নতুন করে কোনও সমঝোতার পথ খোলা যায় কি না, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

তবে রাশিয়ার হামলা-বিরতির ঘোষণার মাঝেই ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি দাবি করেছেন, কিয়েভ এবং আশপাশের বোরিসপিল এলাকার বিমানবন্দরগুলিতে রুশ হামলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, মার্কিন প্রতিনিধিদের ইউক্রেনে পৌঁছনোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হওয়ার পরই বিমানবন্দরগুলিকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে।

জেলেনস্কির দাবি, ইউক্রেনের আকাশপথ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ রয়েছে। রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই কোনও বেসামরিক বিমান চলাচল কার্যত বন্ধ। তবে মার্কিন শান্তি আলোচকদের সম্ভাব্য সফরের জন্য এবার বিমানযোগে তাঁদের কিয়েভ বা বোরিসপিল বিমানবন্দরে নামানোর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। সেই কারণেই রাশিয়া বিমানবন্দরগুলিকে লক্ষ্য করেছে বলে অভিযোগ ইউক্রেনের।

ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন, রুশ-ইরানি শাহেদ ড্রোন দিয়ে চালানো হামলা আসলে মার্কিন কূটনৈতিক উদ্যোগের প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ একদিকে আলোচনার টেবিলে বসার প্রস্তুতি, অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাল্টাপাল্টি হামলা—এই দ্বৈত পরিস্থিতির মধ্যেই এগোচ্ছে শান্তি আলোচনা।

এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁর বিশেষ দূতরা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে বিদেশ সফরে বেরিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘাতগুলির একটি হয়ে ওঠা এই যুদ্ধে কূটনৈতিক অচলাবস্থা কাটাতেই ওয়াশিংটনের নতুন উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই দীর্ঘপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা বাড়িয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন—দুই পক্ষই। এর ফলে যুদ্ধের শুরু থেকে বেসামরিক হতাহতের ঘটনাও উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। একই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সামরিক ব্যস্ততার কারণে শান্তি আলোচনা আরও জটিল হয়েছে।

এর আগে এক সপ্তাহেরও বেশি আগে মস্কোয় বিরল সফর করেছিলেন সিআইএ প্রধান জন র‍্যাটক্লিফ। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি, তিনি ন্যাটোভুক্ত দেশগুলির উপর হামলা না চালানোর ব্যাপারে রাশিয়াকে সতর্ক করেছিলেন।

সব মিলিয়ে পুতিনের তিন দিনের হামলা-বিরতির নির্দেশ এবং মার্কিন প্রতিনিধিদের রাশিয়া ও ইউক্রেনকেন্দ্রিক কূটনৈতিক তৎপরতা যুদ্ধের ময়দানে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখন নজর শনিবারের বৈঠক এবং পরবর্তী মার্কিন-ইউক্রেন আলোচনার দিকে। সেখান থেকে যুদ্ধবিরতি বা স্থায়ী শান্তির কোনও বাস্তব রূপরেখা বেরিয়ে আসে কি না, সেটাই দেখার।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Ukraine War Latest Update: কিয়েভে ৩ দিনের হামলা-বিরতির নির্দেশ পুতিনের, মার্কিন দূতদের সফরের আগে ফের জোর কূটনীতিতে
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes