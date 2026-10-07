Ukraine War Latest Update: রাশিয়ার উপকূলে তেলের ট্যাঙ্কারে ভয়াবহ হামলা ইউক্রেনের, জাহাজে ২৩ ভারতীয়!

Ukraine War Latest Update: রাশিয়ার উপকূলে তেলের ট্যাঙ্কারে ভয়াবহ হামলা ইউক্রেনের, জাহাজে ২৩ ভারতীয়!
রাশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন শহর সোচির কাছে তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন। জাহাজটিতে ছিলেন ২৩ জন ভারতীয়। আচমকা হামলার পর আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা জাহাজে। চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে কালো ধোঁয়া। আতঙ্ক ছড়ায় উপকূল এলাকাতেও।
কৃষ্ণসাগরে ফের ভয়াবহ হামলা। রাশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন শহর সোচির কাছে তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন। জাহাজটিতে ছিলেন ২৩ জন ভারতীয়। আচমকা হামলার পর আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা জাহাজে। চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে কালো ধোঁয়া। আতঙ্ক ছড়ায় উপকূল এলাকাতেও। তবে বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। জাহাজে থাকা সব ২৩ জনকেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। কারও আঘাত লাগেনি বলে জানিয়েছে রাশিয়ার পরিবহণ মন্ত্রক।
ঘটনাটি মঙ্গলবার। রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর উপকূলে সোচির কাছে যাচ্ছিল লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী তেলবাহী জাহাজ আফ্রাম্যাক্স রিও। সেই সময় সেটি হামলার কবলে পড়ে বলে জানিয়েছে রাশিয়া। মন্ত্রকের বক্তব্য, একটি মানবহীন জলযানের হামলার পর জাহাজে আগুন ধরে যায়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম অবশ্য ঘটনাটিকে ইউক্রেনের ড্রোন হামলা হিসাবে তুলে ধরেছে। তবে হামলার দায় নিয়ে এখনও ভিন্ন দাবি সামনে এসেছে।
হামলার পর পরিস্থিতি দ্রুত ভয়াবহ হয়ে ওঠে। জাহাজে তীব্র আগুন জ্বলে ওঠে। রাশিয়ার পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সমুদ্রের উপর খোলা ভাবে তেল জ্বলতে দেখা যায়। প্রথম দিকে আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে দমকলকর্মীরা কাছে যেতে পারেননি। পরে আগুন কিছুটা কমলে সেটি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু হয়।
সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর আসে জাহাজের কর্মীদের নিয়ে। ট্যাঙ্কারে থাকা ২৩ জনই ভারতীয়। জরুরি কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান। কারও চোট লাগেনি। ফলে ভয়াবহ আগুনের মধ্যেও প্রাণহানি হয়নি।
ঘটনার পর সোচির উপকূলে সতর্কতা জারি করা হয়। কাছাকাছি এলাকার সৈকত বন্ধ করে দেওয়া হয়। সমুদ্র এবং বাতাসের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয়। সোচি শহর থেকেও জাহাজের আগুন এবং আকাশে ওঠা ঘন কালো ধোঁয়া দেখা যায়। ঘটনার বেশ কিছু ছবি এবং ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।
এই ঘটনার গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। এর আগেও এই জলপথে পণ্যবাহী জাহাজ হামলার শিকার হয়েছে। মঙ্গলবারই রোমানিয়ার কাছে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলায় প্রাণহানির খবর সামনে আসে। বুলগেরিয়ার কাছেও আরও কয়েকটি জাহাজ হামলার মুখে পড়ে। ফলে কৃষ্ণসাগর এখন বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।
এর মধ্যে আফ্রাম্যাক্স রিওর ঘটনায় ভারতের ২৩ নাগরিকের নিরাপদে ফিরে আসাই সবচেয়ে বড় স্বস্তি। কিন্তু এই ঘটনা আরও এক বার দেখিয়ে দিল, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে থাকা সাধারণ বাণিজ্যিক জাহাজও এখন নিরাপদ নয়। সমুদ্রপথে যুদ্ধের আঁচ কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠছে, সোচির কাছে এই আগুন তারই নতুন নজির।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More