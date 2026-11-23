২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
UP Assembly Election: নয়া চাল অখিলেশের, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী প্রচারে নতুন মুখ ‘ককরোচ জনতা পার্টি’!
২৩ নভেম্বর কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির মধ্যে প্রথম দফার আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারির বাড়িতে এই বৈঠক হতে পারে। যদিও সমাজবাদী পার্টির তরফে বৈঠকের স্থান এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।
২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বিরোধী জোটকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ শুরু করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করার পাশাপাশি আম আদমি পার্টি (আপ) এবং সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সঙ্গেও যোগাযোগ বাড়াচ্ছে সমাজবাদী পার্টি। শুধু রাজনৈতিক দল নয়, নির্বাচনী প্রচারে নতুন কিছু প্রতিবাদী মুখকেও সামনে আনার পরিকল্পনা করছে বিরোধীরা। সেই তালিকায় রয়েছে আলোচনায় উঠে আসা ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র (CJP) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং ছাত্র আন্দোলনের পরিচিত মুখ নেহা বোরার নাম।
সোমবার, ২৩ নভেম্বর কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির মধ্যে প্রথম দফার আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারির বাড়িতে এই বৈঠক হতে পারে। যদিও সমাজবাদী পার্টির তরফে বৈঠকের স্থান এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। কংগ্রেসের আশা, দুই দল দ্রুত সম্মানজনক আসন সমঝোতায় পৌঁছে নির্বাচনী প্রচারে নামতে পারবে।
কংগ্রেসের তরফে আলোচনায় থাকতে পারেন উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজেন্দ্র পাল গৌতম, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরাধনা মিশ্র এবং দলের কার্যকরী সভাপতি ইমরান মাসুদ। অন্যদিকে, অখিলেশ যাদব চার সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করেছেন। সেই কমিটিতে রয়েছেন দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রামগোপাল যাদব, রাজ্য সভাপতি শ্যামলাল পাল, সাংসদ রাজীব রায় এবং সাংসদ ইকরা হাসান।
আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দাবি, ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট করে তারা ১০৫টি আসনে লড়েছিল। গত কয়েক বছরে উত্তরপ্রদেশে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান আগের তুলনায় শক্তিশালী হয়েছে বলে দাবি হাত শিবিরের। তাই এবার আগের তুলনায় বেশি আসন চায় তারা। তবে কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, শুধু কতগুলি আসনে লড়াই করা হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা।
অন্যদিকে, অখিলেশ যাদবের অবস্থান স্পষ্ট। তাঁর মতে, ২০২৭ সালে বিজেপিকে হারানোর জন্য আসন বণ্টনের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত জয়ের সম্ভাবনা। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, যে আসনে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা বেশি, সেখানে তাদের প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হবে। অর্থাৎ আসনসংখ্যার অঙ্কের পরিবর্তে নির্বাচনী সমীকরণকেই অগ্রাধিকার দিতে চাইছে সমাজবাদী পার্টি।
এদিকে বিরোধী জোটকে আরও বিস্তৃত করার চেষ্টাও চলছে। গত কয়েক দিনে আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং এবং সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছেন অখিলেশ। এই আলোচনায় উঠে এসেছে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিবাদী আন্দোলনের মুখগুলিকে নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করার সম্ভাবনাও।
CJP-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং সংগঠনের আর এক পরিচিত মুখ আশুতোষ রাঙ্কা আগে আপের সঙ্গে কাজ করেছেন। অন্যদিকে, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (AISA) সভাপতি নেহা বোরাও ছাত্র আন্দোলনের পরিচিত মুখ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে চলা বিক্ষোভে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ৩৭টি এবং কংগ্রেস ৬টি আসনে জয় পেয়েছিল। বিপরীতে বিজেপির আসনসংখ্যা নেমে এসেছিল ৩৩-এ। সেই ফল বিরোধীদের নতুন করে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। এবার বিধানসভা নির্বাচনেও সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে চাইছে তারা।
সব মিলিয়ে, ২০২৭-এর লড়াইয়ে শুধু আসন সমঝোতা নয়, বিরোধী ভোটকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসাই অখিলেশ যাদবের প্রধান লক্ষ্য। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা, বাম ও আপের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নতুন প্রতিবাদী মুখদের প্রচারে আনার পরিকল্পনা—সব মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রস্তুতি ক্রমশ জোরদার হচ্ছে।