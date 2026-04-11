    UPSC Success Story: ২২ বছরেই বাজিমাত! প্রথমবারই UPSC ক্র্যাক করে IFS হলেন মুসকান, কীভাবে সাফল্য এল?

    UPSC Success Story: হিমাচলের মেয়ে মুসকান জিন্দল মাত্র ২২ বছর বয়সে প্রথমবারেই ইউপিএসসির মতো কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আসুন জেনে নিই তাঁর সাফল্য, সংগ্রাম এবং শক্তিশালী কৌশলের সম্পূর্ণ কাহিনি।

    Published on: Apr 11, 2026 7:50 PM IST
    By Ayan Das
    UPSC Success Story: জীবনে কোনও লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনও নির্দিষ্ট বয়স নেই। কেউ কেউ সারাজীবন তাঁদের গন্তব্য খুঁজে বেড়ান, আবার কেউ কেউ তাঁদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এত অল্প বয়সেই এমন কিছু করে দেখান যা শুনেই অবাক হতে হয়। আমাদের দেশে ইউপিএসসি (UPSC) অর্থাৎ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার যে ভয় ও উন্মাদনা রয়েছে, তা কারও অজানা নয়। কিন্তু হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা মুসকান জিন্দল যেন অন্য ধাতুতে গড়া। মাত্র ২২ বছরেই এই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করেছেন। হিমাচলের উপত্যকায় বেড়ে ওঠা মুসকান ছোটবেলাতেই স্থির করেছিলেন যে তিনি সিভিল সার্ভিসে যাবেন এবং অফিসার হয়ে দেশের সেবা করবেন। স্নাতক স্তরেও কলেজের টপার হয়েছিলেন।

    হিমাচলের মেয়ে মুসকান জিন্দল আইএফএস অফিসার হয়েছেন। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এক্স)

    IAS হওয়ার সুযোগ ছিল, IFS বেছে নেন মুসকান

    স্নাতক স্তরের শেষ বছর থেকেই মুসকান তাঁর শৈশবের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি প্রতিদিন প্রায় চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ইউপিএসসি প্রস্তুতির জন্য বরাদ্দ রাখতেন।

    কলেজের পরে তিনি এক বছরের বিরতি নেন এবং তাঁর প্রস্তুতিকে আরও তীব্র করেন। ২০১৯ সালে মুসকান প্রথমবার ইউপিএসসি পরীক্ষা দেন। প্রথমবারেই সাফল্যের পতাকা উড়িয়ে দেন। সারা দেশে তিনি ৮৭তম স্থান অধিকার করেন। আইএএস অফিসার নির্বাচিত হন। যদিও পরে তিনি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (আইএফএস) বেছে নেন এবং বিদেশি মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

    মুসকানের সাফল্যের কৌশল কী ছিল?

    মুসকান 'সেলফ কন্ট্রোল' অর্থাৎ আত্ম-নিয়ন্ত্রণকে সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি মনে করেন। তাঁর মতে, ইন্টারনেটে পড়াশোনার জন্য চমৎকার এবং অফুরন্ত উপাদান রয়েছে। প্রস্তুতির সময় তিনি তাঁর ফোন সবসময় নিজের কাছেই রাখতেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজেকে বিচ্যুত হতে দেননি।

    কী টিপস মুসকানের?

    মুসকানের স্পষ্ট বিশ্বাস যে প্রত্যেক মানুষের উচিত তাঁর অগ্রাধিকার স্থির করা এবং সেই অনুযায়ী নিজের অধ্যয়নসূচি তৈরি করা। শুধু পড়তেই থাকা জরুরি নয়, বরং পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় মানসিক ভারসাম্য এবং নিজের অন্যান্য কাজের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখাও ততটাই জরুরি। এটাই সেই উপায় যা আপনাকে আপনার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

