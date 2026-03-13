Iran war update: মোজতাবাকে ঘিরে বিস্ফোরক দাবি USর! ভারত ‘বন্ধু’… যুদ্ধের মাঝে হরমুজ নিয়ে ইরানের বড় বার্তা

Iran war update: মোজতাবাকে ঘিরে বিস্ফোরক দাবি USর! ভারত ‘বন্ধু’… যুদ্ধের মাঝে হরমুজ নিয়ে ইরানের বড় বার্তা
এক সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে, তবে এখনও অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য। ইতিমধ্যেই ইরানে প্রথম মার্কিন, ইজরায়েলি হামলায় মৃত ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনির মৃত্যুর পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতার গদিতে আলি খামেনির পুত্র মোজতাবাকে বসানোর কথা ঘোষণা করেছে তেহরান। এরপরই মার্কিন মুলুকের তরফে বিস্ফোরক দাবি করা হয়েছে, ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা মোজতাবাকে ঘিরে। এদিকে, হরমুজ পার করে সদ্য সৌদি থেকে তেল নিয়ে ভারতে ঢুকেছে জাহাজ। যে হরমুজে ক্রমাগত তেল ট্যাঙ্কারে হামলা চলছে, সেখান দিয়ে ভারতের জাহাজ অক্ষত অবস্থায় আসার পর ইরান ভারতকে ঘিরে বড় বার্তা দিয়েছে।
হরমুজে ভারতের জাহাজকে নিরাপদ রাস্তা দিতে ইরান আশ্বাস দিয়েছে। আর সেই বার্তা জানিয়েছেন, ভারতে নিযুক্ত ইরানের দূত। তিনি বলেছেন, ‘ভারত আমাদের বন্ধু।.. আমরা বিশ্বাস করি, ইরান ও ভারতের একই স্বার্থ রয়েছে এই এলাকায়।’ হরমুজে ভারতের জাহাজকে নিরাপত্তা দেওয়া প্রসঙ্গে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার দূত হাকিম ইলাহি বলেন, ‘কিছু আলোচনা হয়েছে, আমার মনে হয় ভারত তেল গ্যাস সম্পদ থেকে উপকৃত হবে। তবে আমার মনে হয়, এটার সমাধান হচ্ছে, বিশ্বের সব নেতারা মিলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বোঝানো যে, এই যুদ্ধ অযৌক্তিক, এটি সাধারণ মানুষের ওপর হচ্ছে। এটি বন্ধ হওয়া দরকার।’ তিনি ইজরায়েলকেও এই যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান।
আমেরিকার বিস্ফোরক দাবি-
এদিকে, ইরানের বর্তমান সুপ্রিম নেতা মোজতাবা খামেনি ইতিমধ্যেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর বার্তায় স্পষ্ট যে, হরমুজ ছাড়বে না ইরান। বাবা পরিবারের একাধিকজনকে ইজরায়েল, আমেরিকার হানায় হারানো মোজতাবার বার্তায় ছিল প্রতিশোধের দাবি। অন্যদিকে, বহু আগেই, ইজরায়েল দাবি করেছে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা যিনিই হবেন, তাঁকেই টার্গেট করা হবে। এই অবস্থায় এদিন আমেরিকা মোজতাবাকে নিয়ে এক বিস্ফোরক দাবি করে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব হেগসেথ বলেন, ‘আমরা জানি যে নতুন তথাকথিত, অ-সর্বোচ্চ নেতা আহত এবং সম্ভবত (তাঁর দেহ) বিকৃত হয়ে গিয়েছে (হামলায় আঘাতের জেরে)। তিনি গতকাল একটি বিবৃতি দিয়েছেন, কিন্তু কোনও শব্দ বা ভিডিও ছিল না। তিনি কেবল একটি লিখিত রাষ্ট্রনায়ক।’ হেগসেথের দাবি, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বা সুপ্রিম নেতা পালাচ্ছেন। চ্যালেঞ্জের সুরে তিনি বলছেন, 'ইরানে প্রচুর ক্যামেরা এবং প্রচুর ভয়েস রেকর্ডার আছে , তাহলে শুধু লিখিত বিবৃতি কেন? আমার মনে হয় আপনারা জানেন কেন। তিনি ভীত। তিনি আহত। তিনি পলাতক, এবং তাঁর বৈধতার অভাব রয়েছে। এটি তাদের জন্য একটা জটিল পরিস্থিতি।'