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    US Congressman on Racism: মার্কিন মুলুকে বাড়ছে ভারত-বিরোধী বিদ্বেষ! উদ্বেগ প্রকাশ কংগ্রেসম্যান রাজা কৃষ্ণমূর্তির

    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ফ্রিসকো শহরে একটি ঘটনায় কিছু শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সদস্য ভারত-বিরোধী স্লোগান দেয় এবং ভারতীয় জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

    Published on: Jun 19, 2026 11:26 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    আমেরিকায় সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেসম্যান রাজা কৃষ্ণমূর্তি। তিনি জানিয়েছেন, কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী এবং এর বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট হয়ে দাঁড়াতে হবে।

    কৃষ্ণমূর্তির বক্তব্য, ঘৃণা কোনও একটি সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়। (Getty Images via AFP)
    কৃষ্ণমূর্তির বক্তব্য, ঘৃণা কোনও একটি সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়। (Getty Images via AFP)

    সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ফ্রিসকো শহরে একটি ঘটনায় কিছু শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সদস্য ভারত-বিরোধী স্লোগান দেয় এবং ভারতীয় জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাজা কৃষ্ণমূর্তি বলেন, এই ধরনের কর্মকাণ্ড শুধু ভারতীয়দের নয়, গোটা বহুসাংস্কৃতিক আমেরিকার জন্যই উদ্বেগের বিষয়।

    কৃষ্ণমূর্তির বক্তব্য, ঘৃণা কোনও একটি সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়। আজ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হলে আগামীকাল অন্য কোনও সম্প্রদায়কেও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। তাই ধর্ম, বর্ণ বা জাতীয়তার ঊর্ধ্বে উঠে এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাসে আমেরিকায় ভারতীয় ও হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে একাধিক বিতর্কিত ঘটনার খবর সামনে এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে মন্দিরে ভাঙচুর, আবার কোথাও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয়-আমেরিকান সংগঠনগুলিও সক্রিয় হয়েছে। তারা ‘Stop Indian Hate’ নামে একটি উদ্যোগ শুরু করেছে, যেখানে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক ঘটনা নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

    রাজা কৃষ্ণমূর্তি দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকায় সংখ্যালঘু ও অভিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে সরব। তাঁর মতে, ভারতীয়-আমেরিকানরা শিক্ষা, প্রযুক্তি, ব্যবসা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং গবেষণার মতো ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বৈষম্য কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশ্লেষকদের মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেরুকরণ, অভিবাসন নিয়ে বিতর্ক এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলির সক্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন জাতিগত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ঘটনাও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা আরও কড়া অবস্থান নেওয়ার দাবি তুলছেন। সব মিলিয়ে, রাজা কৃষ্ণমূর্তির এই মন্তব্য শুধু একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া নয়; বরং আমেরিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগেরই প্রতিফলন।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/US Congressman On Racism: মার্কিন মুলুকে বাড়ছে ভারত-বিরোধী বিদ্বেষ! উদ্বেগ প্রকাশ কংগ্রেসম্যান রাজা কৃষ্ণমূর্তির
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