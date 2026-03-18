US Counterterrorism Chief: ইরান যুদ্ধের বিরোধিতায় পদত্যাগ মার্কিন সন্ত্রাসবাদবিরোধী প্রধান, কী বললেন ট্রাম্প?

US Counterterrorism Chief: ইরান যুদ্ধের বিরোধিতায় পদত্যাগ মার্কিন সন্ত্রাসবাদবিরোধী প্রধান, কী বললেন ট্রাম্প?
ট্রাম্প বারবার দাবি করেছিলেন, আমেরিকা যদি ইরানে হামলা না করত, তাহলে আমেরিকার ওপরে হামলা হত কিংবা পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলত ইরান। তবে তাঁর সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও প্রমাণ ট্রাম্প দেখাতে পারেননি। আর এবার ট্রাম্পের দাবি যে ভিত্তিহীন, কার্যত সেটাই প্রমাণ করে পদত্যাগ করলেন জোসেফ কেন্ট।
আমেরিকার জন্য কোনও হুমকি ছিল না ইরান। এমনই দাবি করে যুদ্ধের প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন ন্যাশনাল কাউন্টারটেররিজম সেন্টারের প্রধান জো কেন্ট। এই ঘটনায় জোর ধাক্কা খেয়েছেন ট্রাম্প। এর আগে ট্রাম্প বারবার দাবি করেছিলেন, আমেরিকা যদি ইরানে হামলা না করত, তাহলে আমেরিকার ওপরে হামলা হত কিংবা পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলত ইরান। তবে তাঁর সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও প্রমাণ ট্রাম্প দেখাতে পারেননি। আর এবার ট্রাম্পের দাবি যে ভিত্তিহীন, কার্যত সেটাই প্রমাণ করে পদত্যাগ করলেন জোসেফ কেন্ট। এরই সঙ্গে ইরাম যুদ্ধের 'সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের' জন্য ট্রাম্পের কাছে আহ্বান জানান কেন্ট।
নিজের চিঠিতে কেন্ট ট্রাম্পের উদ্দেশে লেখেন, 'নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থেকে আমি ইরানে চলমান এই যুদ্ধকে সমর্থন করতে পারি না। ইরান আমাদের দেশের জন্য কোনও হুমকি ছিল না। ইজরায়েল এবং শক্তিশালী মার্কিন লবির চাপে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ০১৬, ২০২০ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় যেসব মূল্যবোধ ও বিদেশনীতির কথা আপনি বলেছিলেন, তা আমি সমর্থন করেছিলাম। তবে আপনার এই মেয়াদের প্রথম থেকে ইজরায়েলের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এবং মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রভাবশালী কয়েকজন অপ্রচার চালিয়েছিলেন। এটা আপনার 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই প্রচারে আপনাকে বিশ্বাস করানো হয়েছে, আমেরিকার জন্য বড় হুমকি ইরান। এবং এখনই হামলা চালালে ইরানের বিরুদ্ধে জয় নিশ্চিত। তবে এটা মিথ্যা কথা ছিল। এই যুদ্ধ আমেরিকান জনগণের কোনো কল্যাণে আসবে না। আমার আবেদন, আমরা ইরানে কী করছি এবং কাদের স্বার্থে করছি, সে বিষয়ে আপনি আবার ভেবে দেখবেন।'
এদিকে কেন্টের পদত্যাগের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প আবার সাংবাদিকদের বলেন, 'নিরাপত্তা বিষয়ে দুর্বল ছিলেন কেন্ট। যখন আমি তাঁর (কেন্ট) বিবৃতি পড়ি, তখন মনে হয়, তিনি চলে যাওয়ায় ভালোই হয়েছে। কারণ কেন্ট বলেছিলেন, ইরান কোনও হুমকি নয়। প্রত্যেক দেশই বুঝেছিল ইরান কী ধরনের হুমকি ছিল- প্রশ্ন হল, তারা এ বিষয়ে কিছু করতে চায় কিনা।'
