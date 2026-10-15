US Hindu Temple Attack Plan: আমেরিকায় হিন্দু মন্দিরে গণহত্যার ছক! বন্দুক নিয়ে হামলার পরিকল্পনা, ধৃত ১৯ বছরের যুবক

US Hindu Temple Attack Plan: আমেরিকায় হিন্দু মন্দিরে গণহত্যার ছক! বন্দুক নিয়ে হামলার পরিকল্পনা, ধৃত ১৯ বছরের যুবক
এই ঘটনায় ১৯ বছরের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে মার্কিন প্রশাসন। ধৃতের নাম আলেক্সান্দ্রোস পাপোরাকিস। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে রাইফেল, একাধিক ভর্তি ম্যাগাজিন, কয়েকশো কার্তুজ এবং হামলার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এমন সরঞ্জাম।
আমেরিকায় হিন্দু মন্দিরে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে গণহত্যার পরিকল্পনা! শেষ মুহূর্তে সেই ছক ভেস্তে দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ১৯ বছরের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে মার্কিন প্রশাসন। ধৃতের নাম আলেক্সান্দ্রোস পাপোরাকিস। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে রাইফেল, একাধিক ভর্তি ম্যাগাজিন, কয়েকশো কার্তুজ এবং হামলার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এমন সরঞ্জাম। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতের লেখা একটি নথিতে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ও চরমপন্থী মতাদর্শের পরিচয় মিলেছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের বিরুদ্ধে হিংসার উল্লেখও ছিল সেখানে। ফলে ঘটনাটি ঘিরে আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
১১ অক্টোবর হামলার পরিকল্পনা?
ঘটনাটি আমেরিকার ইলিনয় প্রদেশের শিকাগো শহরের উপকণ্ঠের। পুলিশের অনুমান, গত ১১ অক্টোবর রবিবার অরোরা এলাকার একটি হিন্দু উপাসনালয়কে নিশানা করার পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্ত। এলাকার সবচেয়ে বড় হিন্দু মন্দিরগুলির মধ্যে থাকা শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দির সম্ভাব্য লক্ষ্য ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট কোনও মন্দিরই যে হামলার লক্ষ্য ছিল, তা এখনও নিশ্চিত করেনি পুলিশ।
পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত পাপোরাকিস একটি নথিতে সম্ভাব্য গণহত্যার পরিকল্পনা লিখেছিল। সেই সঙ্গে রাইফেল, গুলিভরা ম্যাগাজিন, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং অন্যান্য কৌশলগত সরঞ্জামের ছবিও এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়।
পাপোরাকিস একটি টাকো বেল রেস্তরাঁয় কাজ করত। তদন্তকারীদের দাবি, সহকর্মীদের কাছে সে রবিবারের দিনটিকে ‘বিশেষ দিন’ বলে উল্লেখ করেছিল। ঘটনার দিন এক সহকর্মীকে ফোন করে বন্দুক আটকে যাওয়ার কথা জানায় এবং দ্রুত সরে পড়েছে বলে দাবি করে। সেই সূত্র ধরেই হামলার পরিকল্পনা নিয়ে সন্দেহ আরও জোরালো হয়।
বাড়িতে মিলল অস্ত্র, চরমপন্থী নথি
পুলিশ জানিয়েছে, ১১ অক্টোবর সন্ধ্যায় নিজের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় পাপোরাকিসকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি রাইফেল, একাধিক ভর্তি ম্যাগাজিন, কয়েকশো রাউন্ড গুলি, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং আরও কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।
তদন্তে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অভিযুক্তের লেখা একটি নথি। ‘হোয়াই আই ফট’ নামে ওই লেখায় শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী এবং নব্য নাৎসি মতাদর্শের প্রতিফলন ছিল বলে দাবি পুলিশের। ভারতীয় বংশোদ্ভূত-সহ দক্ষিণ এশীয়দের বিরুদ্ধে হিংসার কথাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। পালাটাইন এবং মাউন্ট প্রসপেক্ট পুলিশের যৌথ উদ্যোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে যোগ দিয়েছে এফবিআইও।
একাধিক ধারায় মামলা
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের হুমকি দেওয়া এবং বেআইনি ভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। বুধবার আদালতে হাজির করানো হলে তাকে হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামী ৩০ অক্টোবর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।
পুলিশ ইতিমধ্যেই এলাকার হিন্দু উপাসনালয়গুলিকে সতর্ক করেছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কোনও তাৎক্ষণিক বিপদের আশঙ্কা আপাতত নেই বলে জানিয়েছে প্রশাসন।
সব মিলিয়ে, বড়সড় হামলার পরিকল্পনা সময়মতো ঠেকানো গিয়েছে কি না, তা এখনও তদন্তাধীন। তবে অভিযুক্তের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র এবং চরমপন্থী নথি গোটা ঘটনাকে আরও গুরুতর করে তুলেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More