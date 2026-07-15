US Man Arrested at Border: অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা, ধৃত মার্কিন নাগরিককে ঘিরে বাড়ছে রহস্য
ধৃত মার্কিন নাগরিকের নাম জর্ডান ব্রাউন (৩৬)। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। গত ১১ জুলাই রাতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-র ২২ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং সোনৌলি থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে তাঁকে আটক করা হয়। অভিযোগ, বৈধ ভ্রমণ নথি ছাড়াই তিনি সীমান্ত দিয়ে নেপালে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।
US Man Arrested at Border: ভারত-নেপাল সীমান্তে অবৈধভাবে নেপালে প্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন এক মার্কিন নাগরিক। উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলার সোনৌলি সীমান্ত থেকে গ্রেফতার হওয়া ওই ব্যক্তিকে ঘিরে একের পর এক রহস্য সামনে আসছে। তদন্তকারীদের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর দেওয়া একাধিক তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের মিল পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁর ভারত সফরের উদ্দেশ্য এবং সীমান্তে যাওয়ার কারণ নিয়ে সন্দেহ আরও গভীর হয়েছে।
ধৃত মার্কিন নাগরিকের নাম জর্ডান ব্রাউন (৩৬)। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। গত ১১ জুলাই রাতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-র ২২ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং সোনৌলি থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে তাঁকে আটক করা হয়। অভিযোগ, বৈধ ভ্রমণ নথি ছাড়াই তিনি সীমান্তের একটি অননুমোদিত পথ দিয়ে নেপালে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।
তদন্তে ব্রাউন দাবি করেন, গোয়ায় ছয় সপ্তাহ থাকার সময় এক নেপালি নাগরিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সেই ব্যক্তির সঙ্গেই দেখা করতে তিনি সোনৌলিতে এসেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই নেপালি ব্যক্তির পুরো নাম, ঠিকানা বা ফোন নম্বর—কোনও তথ্যই তিনি দিতে পারেননি। এতে তদন্তকারীদের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়।
শুধু তাই নয়, নিজের পাসপোর্ট কোথায় রয়েছে, সেই প্রশ্নেরও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি ব্রাউন। তাঁর দাবি, বেঙ্গালুরুর এক পরিচিত ব্যক্তির কাছে পাসপোর্ট রেখে এসেছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তির নাম, ঠিকানা বা যোগাযোগের কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্যও তিনি দিতে পারেননি। ফলে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই অসঙ্গতিগুলির কারণেই ব্রাউনের ভারত সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি কীভাবে গোয়া থেকে সোনৌলি পৌঁছলেন, সীমান্ত পর্যন্ত আসতে কেউ তাঁকে সাহায্য করেছিল কি না, কিংবা তাঁর ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে কোনও সূত্র মিলতে পারে কি না—সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
জর্ডান ব্রাউন তদন্তকারীদের আরও জানিয়েছেন, প্রায় আট সপ্তাহ আগে তিনি বালি থেকে ভারতে এসেছিলেন। এরপর প্রায় ছয় সপ্তাহ গোয়ায় কাটিয়ে সোনৌলিতে আসেন। তাঁর দাবি, তিনি ইতিমধ্যেই বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশ ভ্রমণ করেছেন।
এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্তের ৫১৬ নম্বর পিলারের কাছে তাঁকে আটকানো হয়। অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি পালানোর চেষ্টা করেন। পরে ধাওয়া করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে সোনৌলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে ইমিগ্রেশন আইন এবং বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। স্থানীয় আদালত তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে।
তদন্তে আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। ব্রাউনের কাছ থেকে একটি চিনা পাসপোর্ট উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করেছেন তদন্তকারীরা। এছাড়া তিনি নিজেকে মার্কিন নৌবাহিনী এবং বিশেষ বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য বলেও দাবি করেছেন। তবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই সমস্ত দাবির সত্যতা এখনও যাচাই করা হচ্ছে।
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ এখন তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রমণ ইতিহাস, পাসপোর্টের অবস্থান এবং যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের দাবি করেছেন, তাঁদের পরিচয় খতিয়ে দেখছে। যদিও এখনও পর্যন্ত অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার অভিযোগ ছাড়া অন্য কোনও অপরাধমূলক বা সন্দেহজনক যোগসূত্রের প্রমাণ মেলেনি। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত জর্ডান ব্রাউনকে ঘিরে রহস্য থেকেই যাচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More