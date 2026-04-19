Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    US national detained at Srinagar: স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে কাশ্মীর পৌঁছতেই শ্রীনগরে আটক মার্কিনি! কী পরিচিতি ?

    US national detained: তথ্য বলছে, মার্কিন নাগরিকের ব্যাগে স্যাটেলাইট ফোন মিলতেই তাঁকে আটক করা হয়। আটক করার পরই তাঁদের স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। 

    Published on: Apr 19, 2026 7:35 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    US National detained in India: আরও এক ২২ এপ্রিল আসতে চলেছে। ২০২৫ সালে এই ২ এপ্রিলের অভিশপ্ত দুপুরে রক্তাক্ত হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও। সন্ত্রাসী সেই হামলার এক বছর হতে চলেছে আর কয়েকদিন পরই। যার জেরে, গোটা কাশ্মীর জুড়ে আটোসাঁটো বন্দোবস্ত। এদিকে, তারই মাঝে কাশ্মীরের শ্রীনগর বিমানবন্দরে আটক হয়েছেন একজন মার্কিনি। বিভিনন্ন মিডিয়া রিপোর্ট দাবি করছে, মূলত, ২ জন আটক হয়েছেন। জানা যাচ্ছে, আটকদের মধ্যে একজন মার্কিনি রয়েছেন।

    স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে কাশ্মীর পৌঁছতেই শ্রীনগরে আটক ২ মার্কিনি! কী পরিচিতি এঁদের? (PTI Photo/S Irfan) (PTI04_18_2026_000375A) (PTI)
    স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে কাশ্মীর পৌঁছতেই শ্রীনগরে আটক ২ মার্কিনি! কী পরিচিতি এঁদের? (PTI Photo/S Irfan) (PTI04_18_2026_000375A) (PTI)

    জানা গিয়েছে, শ্রীনগর বিমানবন্দরে যে ২ জনকে আটক করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন জেফ্রি স্কট। অপরজনের নাম কৌশিক হালদার। তথ্য বলছে, মার্কিন নাগরিকের ব্যাগে স্যাটেলাইট ফোন মিলতেই তাঁকে আটক করা হয়। আটক করার পরই তাঁদের স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আপাতত তাঁদের জেরা চলছে। এনডিটিভির রিপোর্ট বলছে, ধৃতদের মধ্যে একজন কলকাতার বাসিন্দা। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও তথ্য সঠিকভাবে সামনে আসছে না।

    এদিকে, ২০ থেকে ২৪ তারিখ কাশ্মীরের পুঞ্চে চলবে সিভিল ডিফেন্স এয়ার রেড ও ব্ল্যাক আউট মহড়া। এপ্রিলের ২০ -২৪ তারিখ চলা এই মহড়া ঘিরে কাশ্মীরের পুঞ্চে প্রস্তুতি তুঙ্গে। তারই আগে, শ্রীনগরে এই স্যাটেলাইট ফোন সহ মার্কিনি নাগরিকের আটক হওয়ার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারতে সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ। ভারতে, বিশেষ কিছু ডিভাইস কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীন, এবং অননুমোদিতভাবে এগুলি নিজের কাছে রাখলে ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বিধি অনুসারে আটক, গ্রেফতার এবং বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।

    সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, দেশে স্যাটেলাইট যোগাযোগ ডিভাইস বহন বা ব্যবহার করার আগে ভ্রমণকারীদের অবশ্যই টেলিযোগাযোগ বিভাগ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে ভারত কঠোর টেলিযোগাযোগ বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং অতীতে স্যাটেলাইট কমিউনিকেটর বহন করার জন্য বিদেশী নাগরিক ও ভারতীয় নাগরিক উভয়কেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর আগে, মায়ানমারে সামরিক জুন্তা-বিরোধী বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য, ৬ জন ইউক্রেনিয়কে গ্রেফতার করা হয়। এনআইএর জালে ধরা পড়েন এক মার্কিনি নাগরিকও।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/US National Detained At Srinagar: স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে কাশ্মীর পৌঁছতেই শ্রীনগরে আটক মার্কিনি! কী পরিচিতি ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes