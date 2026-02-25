US Navy in Indian Ocean: ভারত মহাসাগরে সক্রিয় মার্কিন বাহিনী, অভিযানে মাথায় হাত চিনের

US Navy in Indian Ocean: ভারত মহাসাগরে সক্রিয় মার্কিন বাহিনী, অভিযানে মাথায় হাত চিনের
নিষিদ্ধ তেলের ট্যাঙ্কারগুলোর ওপর অভিযান জোরদার করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী। এই আবহে সম্প্রতি ক্যারিবিয়ান সাগর থেকে এক নিষিদ্ধ ট্যাঙ্কারকে ধাওয়া শুরু করেছিল আমেরিকা। ভারত মহাসাগরে সেই ট্যাঙ্কারটি পৌঁছাতে তা বাজেয়াপ্ত করে ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের মার্কিন রণতরী। এই অভিযানে 'বার্থা' নামের একটি ট্যাঙ্কার বাজেয়াপ্ত করে আমেরিকা। জাহাজটি ভেনেজুয়েলা থেকে চিনে অপরিশোধিত তেল বহন করছিল। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার অভিযোগ ছিল এই জাহাজটির বিরুদ্ধে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে এই নিয়ে তৃতীয় নিষিদ্ধ ট্যাঙ্কার বাজেয়াপ্ত করল আমেরিকা।
মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল অনুসারে, কুক দ্বীপপুঞ্জের পতাকাচালিত জাহাজ 'বার্থা' সাংহাই লেজেন্ডারি শিপ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের সাথে সংযুক্ত। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছিল এই জাহাজটি। জানা গেছে, জানুয়ারির শুরুতে ভেনেজুয়েলার জলসীমা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল বার্থা নামের এই জাহাজটি। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা পিডিভিএসএর শিপিং রিপোর্ট অনুসারে, জাহাজটি চিনের জন্য প্রায় ১৯ মিলিয়ন ব্যারেল ভারী অপরিশোধিত তেল বহন করছিল। এই আবহে মার্কিন এই অভিযানে মাথায় হাত চিনের। মেরিন ট্র্যাফিকের তথ্য অনুসারে, জাহাজটির সর্বশেষ এআইএস জাহাজ-ট্র্যাকিং স্ট্যাটাস অনুযায়ী, ২৪ ফেব্রুয়ারি মালদ্বীপের উপকূলে ভারত মহাসাগরে ছিল বার্থা।
এর আগে ফেব্রুয়ারির শুরুতে মার্কিন পতাকাবাহী একটি তেলের ট্যাঙ্কার দখল করার চেষ্টা করে ইরানিরা। ইরানের ৬টি সশস্ত্র বোট নাকি তেলের ট্যাঙ্কারটি আটকানোর চেষ্টা করেছিল হরমুজ প্রণালীতে। পরে সেখানে মার্কিন রণতরী যায় এবং ট্যাঙ্কারটিকে নিরাপদে সেখান থেকে নিয়ে আসে। মার্কিন-ইরান উত্তেজনার আবহে ভারত মহাসাগর এবং আরব সাগরে কড়া নজরদারি বজায় রেখেছে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। এরই মাঝে কয়েকদিন আগে তিনটি জাহাজকে তেল পাচার করার সময় ধরেছিল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। মুম্বইয়ের কাছেই সেই জাহাজগুলি ধরা পড়েছিল। সেই ট্যাঙ্কারগুলি ইরান থেকে তেল পাচার করে নিয়ে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছিল।
