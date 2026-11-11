ইরানে বড়সড় সামরিক অভিযান চালানোর প্রয়োজন নেই! নিষেধাজ্ঞাতেই কাবু তেহরান, দাবি মার্কো রুবিওর

ইরানে বড়সড় সামরিক অভিযান চালানোর প্রয়োজন নেই! নিষেধাজ্ঞাতেই কাবু তেহরান, দাবি মার্কো রুবিওর
ইরানের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নন রুবিও। তাঁর দাবি, তেহরান আলোচনায় বসতে আগ্রহী হলেও যে সমস্ত শর্ত সামনে রাখছে, সেগুলি অযৌক্তিক। যদিও আমেরিকা এখনও একটি কার্যকর চুক্তির জন্য প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন তিনি।
ইরানকে ঘিরে আমেরিকার সামরিক কৌশলে কি বড়সড় পরিবর্তন আসছে? আপাতত তেহরানের বিরুদ্ধে নতুন করে বড় কোনও সামরিক অভিযান চালানোর প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দিলেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। তাঁর দাবি, আমেরিকার অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং নৌ অবরোধ এতটাই কার্যকর হচ্ছে যে সামরিক হামলা ছাড়াই ইরানের উপর প্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করা সম্ভব। তবে এর অর্থ এই নয় যে ওয়াশিংটন সামরিক বিকল্প পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছে। ইরান নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করলে মার্কিন সেনাবাহিনী যে কোনও মুহূর্তে পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রুবিও। ফলে আপাতত সরাসরি যুদ্ধের বদলে অর্থনৈতিক চাপ ও কূটনৈতিক দরকষাকষির পথেই এগোতে চাইছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন।
প্যারিসে আয়োজিত জি৭ (G7) বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের পর মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন মার্কো রুবিও। তাঁর বক্তব্য, ইরানের উপর আমেরিকার আরোপ করা অর্থনৈতিক চাপের প্রভাব প্রতিদিন বাড়ছে। বিশেষ করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং নৌ অবরোধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ইরানের জ্বালানি বিক্রি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রুবিওর দাবি, আগে কখনও ইরানকে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের জ্বালানি বিক্রি করতে এতটা সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি।
মার্কিন বিদেশসচিবের কথায়, যে লক্ষ্য সামরিক অভিযান চালিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করা হত, অর্থনৈতিক চাপের মাধ্যমেই এখন সেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। তাই আপাতত বড়সড় সামরিক অভিযান চালানোর প্রয়োজন দেখছেন না প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জি৭ বৈঠকেও মিত্র দেশগুলিকে এই অবস্থানের কথা জানিয়েছেন তিনি।
উল্লেখযোগ্যভাবে, সোমবারই ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, আপাতত ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক হামলা চালানোর পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশের আবেদনের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। বিশেষ করে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ বিন আবদুলরহমান আল থানির সঙ্গে হোয়াইট হাউসে আলোচনার পর সংঘাত শেষ করার বিষয়ে কিছুটা অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পরে প্যারিসে কাতারের প্রধানমন্ত্রী এবং ইউরোপের একাধিক কূটনীতিকের মধ্যে আলোচনা হয়। ফলে যুদ্ধের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।
তবে ইরানের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নন রুবিও। তাঁর দাবি, তেহরান আলোচনায় বসতে আগ্রহী হলেও যে সমস্ত শর্ত সামনে রাখছে, সেগুলি অযৌক্তিক। যদিও আমেরিকা এখনও একটি কার্যকর চুক্তির জন্য প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যন্ত ইরানকে বাস্তবতা মেনে আলোচনার টেবিলে আসতে হবে।
এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যেও ইরান নীতি নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইরানের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছনোর পক্ষে। অন্যদিকে হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার এবং অর্থসচিব স্কট বেসেন্ট অর্থনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী। ট্রাম্প আপাতত মনে করছেন, ইরানের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য চুক্তি সম্ভব নয়।
অন্যদিকে, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তকে স্থায়ী সমাধান হিসেবে দেখতে নারাজ ইউরোপের কয়েকটি দেশ। ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জঁ-নোয়েল বারো জানিয়েছেন, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়ার আশঙ্কা এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি। ব্রিটেনের বিদেশমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ডও সংঘাতের অবসানে সর্বাত্মক কূটনৈতিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জ্বালানি পরিবহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।
সব মিলিয়ে, ইরানের বিরুদ্ধে আপাতত সরাসরি সামরিক হামলার বদলে অর্থনৈতিক অবরোধকেই প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে ওয়াশিংটন। তবে মার্কিন সামরিক বিকল্প খোলা থাকায় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা এখনও কাটেনি। এবার অর্থনৈতিক চাপের মুখে তেহরান কতটা নতি স্বীকার করে এবং শেষ পর্যন্ত আলোচনার পথে হাঁটে কি না, সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More