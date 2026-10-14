Marco Rubio to Visit Mumbai, Jamnagar: ১৭ অক্টোবর ভারতে আসছেন মার্কো রুবিও! যাবেন মুম্বই, জামনগরে
এর আগে মে মাসে চার দিনের জন্য ভারতে এসেছিলেন রুবিও। এবারের সফরে দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্কের পাশাপাশি জ্বালানি সহযোগিতা, বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। মঙ্গলবার আমেরিকার বিদেশ দফতরের তরফে এই সফরের কথা জানানো হয়েছে।
ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক আরও মজবুত করতে ফের ভারতে আসছেন আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। আগামী ১৭ থেকে ২২ অক্টোবরের মধ্যে মুম্বই এবং গুজরাতের জামনগর সফর করবেন তিনি। চলতি বছরে এটি তাঁর দ্বিতীয় সরকারি ভারত সফর। এর আগে মে মাসে চার দিনের জন্য ভারতে এসেছিলেন রুবিও। এবারের সফরে দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্কের পাশাপাশি জ্বালানি সহযোগিতা, বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। মঙ্গলবার আমেরিকার বিদেশ দফতরের তরফে এই সফরের কথা জানানো হয়েছে।
কূটনৈতিক মহলের নজর তাই রুবিওর এই সফরের দিকে। কারণ, ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে গত কয়েক মাসে একাধিক বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা থমকে রয়েছে। রাশিয়া থেকে ভারতের জ্বালানি কেনা নিয়েও ওয়াশিংটনের আপত্তি রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রুবিওর সফর দুই দেশের মধ্যে আলোচনার নতুন পথ খুলে দিতে পারে কি না, তা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা?
আমেরিকার বিদেশ দফতরের বিবৃতি অনুযায়ী, ভারতে এসে রুবিও উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ভারত-আমেরিকার কৌশলগত সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হবে। বিশেষ গুরুত্ব পাবে জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা। দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নত করা এবং বিনিয়োগের নতুন সুযোগ তৈরির বিষয়েও আলোচনা করতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন আমেরিকার বিদেশসচিব।
মুম্বই দেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র। অন্য দিকে, গুজরাতের জামনগর জ্বালানি ও শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই শহরে রুবিওর সফর ঘিরে তাই বাণিজ্য এবং জ্বালানি সহযোগিতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে কোন কোন সংস্থা বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।
রাশিয়ার তেল নিয়ে টানাপড়েন
রুবিওর এই সফরের আগে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের কয়েকটি অমীমাংসিত বিষয়ও আলোচনায় উঠে আসছে। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার চেষ্টা ফের আটকে গিয়েছে। পাশাপাশি, রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনে এমন দেশগুলির উপর শুল্ক চাপানোর সম্ভাবনা নিয়ে আমেরিকার পরিকল্পনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। রাশিয়া থেকে তেল কেনা ভারতের জ্বালানি নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে এই বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।
এ ছাড়া, ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বারবার মধ্যস্থতার দাবি এবং ওমানের কাছে আমেরিকার সামরিক অভিযানে ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যুর ঘটনাও দুই দেশের সম্পর্কে চাপ তৈরি করেছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। তাই রুবিওর সফর শুধু আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সফর নয়, বরং দুই দেশের মতপার্থক্য মেটানোর সুযোগও হতে পারে।
আগে উজবেকিস্তান, তার পরে ভারত
ভারত সফরের আগে উজবেকিস্তানের সমরকন্দে যাবেন রুবিও। সেখানে মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং কিরঘিজস্তানের সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হবে। এর পরেই ভারতে এসে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দেবেন আমেরিকার বিদেশসচিব।
এখন দেখার, রুবিওর এই সফরে বাণিজ্য চুক্তির জট কাটানোর কোনও অগ্রগতি হয় কি না। একই সঙ্গে জ্বালানি সহযোগিতা এবং কৌশলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকা কতটা কাছাকাছি আসতে পারে, সেদিকেও নজর থাকবে আন্তর্জাতিক মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More