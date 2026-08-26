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US Visa Appointment Halt: ট্রাম্পের কড়া অভিবাসন নীতির জের? বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্তের পিছনে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি আরও কঠোর করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে, যাঁরা ভবিষ্যতে আমেরিকার সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে, তাঁদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কড়া যাচাই করা হতে পারে।

Published on: Aug 26, 2026, 08:29:21 IST
By Abhijit Chowdhury
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US Visa Appointment Halt: ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে আমেরিকার অভিবাসন নীতিতে একের পর এক কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যেই বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসা পরিষেবা নিয়ে নতুন খবর সামনে এসেছে। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আমেরিকা আপাতত বিভিন্ন দেশে ভিসার আবেদন এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে। এই আবহে বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্টে স্থগিত রাখা হয়েছে আপাতত।

বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসা পরিষেবা নিয়ে নতুন খবর সামনে এসেছে।
বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসা পরিষেবা নিয়ে নতুন খবর সামনে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্তের পিছনে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি আরও কঠোর করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে, যাঁরা ভবিষ্যতে আমেরিকার সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে, তাঁদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কড়া যাচাই করা হতে পারে।

তবে মার্কিন বিদেশ দফতরের বক্তব্য কিছুটা আলাদা। রয়টার্সকে এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিশ্বের সমস্ত মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের কারণে ভিসার সাক্ষাৎকারের সময়সূচিতে পরিবর্তন করা হচ্ছে। ফলে কিছু আবেদনকারীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পিছিয়ে যেতে পারে বা নতুন তারিখ দেওয়া হতে পারে।

অর্থাৎ, এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—এমন কথা সরকারিভাবে বলা হয়নি। বরং প্রশিক্ষণের কারণে ভিসা সংক্রান্ত কাজের সময়সূচিতে সাময়িক পরিবর্তন করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। তবে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের রিপোর্টে ভিসা প্রক্রিয়া আরও কঠোর করার বিষয়টিও সামনে এসেছে।

ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই আমেরিকায় অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে একাধিক নতুন নিয়ম আনা হয়েছে। অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করার পাশাপাশি ভিসা আবেদনও আরও কড়াভাবে যাচাই করা হচ্ছে। আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা, আমেরিকায় গিয়ে সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে কি না, এমন বিষয়ও গুরুত্ব পাচ্ছে।

এছাড়াও, মার্কিন সরকার জানিয়েছে, অনেক ধরনের ভিসার আবেদনকারীদের নিজের দেশ বা যেখানে তাঁরা বৈধভাবে বসবাস করেন, সেখান থেকেই সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করতে হবে। অন্য কোনও দেশে গিয়ে ভিসার আবেদন করলে বাড়তি সমস্যায় পড়তে হতে পারে।এই পরিস্থিতিতে আমেরিকায় পড়াশোনা, চাকরি, ব্যবসা কিংবা পর্যটনের জন্য যেতে চান এমন বহু মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যাঁদের ভিসা সাক্ষাৎকার ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছে, তাঁদেরও সময়সূচি বদলে যেতে পারে।

তবে কতদিন এই পরিবর্তন চলবে, সে বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট করে কিছু জানায়নি মার্কিন প্রশাসন। ফলে আপাতত আবেদনকারীদের নিজেদের নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিষয়ে দূতাবাসের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। সব মিলিয়ে, প্রশিক্ষণের কারণে সাময়িকভাবে ভিসা পরিষেবার সময়সূচিতে পরিবর্তন এলেও এর পিছনে ট্রাম্প প্রশাসনের আরও কঠোর অভিবাসন নীতির প্রভাব রয়েছে কি না, তা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে মার্কিন ভিসা পাওয়ার নিয়ম আরও কঠিন হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/US Visa Appointment Halt: ট্রাম্পের কড়া অভিবাসন নীতির জের? বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত
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