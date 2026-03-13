USA lifts Ban on Russian Oil: ইরান যুদ্ধে মরিয়া আমেরিকা, নিজের আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বড় সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের

USA lifts Ban on Russian Oil: ইরান যুদ্ধে মরিয়া আমেরিকা, নিজের আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বড় সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের
যে রাশিয়ান তেল ১২ মার্চ মধ্যরাতের ওপর জাহাজে লোড করা হয়েছে এবং তা সমুদ্রে রয়েছে, শুধুমাত্র সেই তেল কেনার ক্ষেত্রে এই 'ছাড়' দেওয়া হয়েছে। আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত এই ছাড় বহাল থাকবে আপতত।
ইরান যুদ্ধের আবহে এবার বড় পদক্ষেপ আমেরিকার। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাশিয়ান তেলের থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল আমেরিকা। এর আগে শুধুমাত্র ভারতের রাশিয়ান তেল কেনার ক্ষেত্রে 'ছাড়' দিয়েছিল আমেরিকা। তবে এবার বাকি দেশগুলিও রাশিয়ান তেল কিনতে পারবে বলে জানিয়েছে আমেরিকা। যে রাশিয়ান তেল ১২ মার্চ মধ্যরাতের ওপর জাহাজে লোড করা হয়েছে এবং তা সমুদ্রে রয়েছে, শুধুমাত্র সেই তেল কেনার ক্ষেত্রে এই 'ছাড়' দেওয়া হয়েছে। আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত এই ছাড় বহাল থাকবে আপতত। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ভারতের উদাহরণ টেনে রাশিয়ান তেল কেনার জন্য আমেরিকার কাছে 'অনুমতি' চেয়েছিল বাংলাদেশ।
প্রসঙ্গত, ইরান যুদ্ধের আবহে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে রেখেছে আইআরজিসি। তাই হরমুজ প্রণালীতে শ'য়ে শ'য়ে ট্যাঙ্কার আটকে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববাজারে তেলের দাম রকেট গতিতে উর্ধ্বমুখী হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্ববাজারে তেলের দাম স্থিতিশীল রাখতে ভারতকে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার 'ছাড়' দেয় আমেরিকা। ভারতকে রাশিয়ার তেল কিনতে বলে আমেরিকা একটি 'নির্দেশিকা' জারি করে। তাতে বলা হয়েছিল, ইতিমধ্যেই যে রাশিয়ান তেল সাগরে রয়েছে, তা কিনতে পারে ভারতীয় শোধনাগারগুলি।
এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করে ভারতের পণ্যের ওপর থেকে শাস্তিমূলক ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়ান তেল কেনার জন্যে বিগত বশ কয়েক মাস ধরে এই শুল্ক ধার্য করা ছিল ভারতের ওপর। তবে সম্প্রতি ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন একটি বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। সেই চুক্তির ফলে ভারতের পণ্যের ওপর থেকে শাস্তিমূলক শুল্ক কমায় আমেরিকা। তবে সেই সময় ট্রাম্প 'হুঁশিয়ারি' দিয়েছিলেন, ভারত যদি আবার রাশিয়ার তেল কেনে, তাহলে ভারতের ওপর ফের শুল্ক চাপানো হবে। পরে বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত 'ফ্যাক্টশিট'-এ হোয়াইট হাউজ প্রথমে দাবি করে, ভারত রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধ করবে। এবং সেই ফ্যাক্টশিট জারির একদিনের মাথায় তা 'সংশোধন' করা হয়। এবং বলা হয়, ভারত রুশ তেল কেনা কমানোর চেষ্টা করবে।
এদিকে রাশিয়া থেকে তেল কেনার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে নয়াদিল্লি বলেছিল যে এই সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সময় ভারত জানিয়েছিল, ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে বিশ্ববাজারে যাতে তেলের দাম না বেড়ে যায়, তার জন্য আমেরিকাই ভারতকে বলেছিল রুশ তেল কিনতে। তবে ট্রাম্প মুখে দাবি করেছিলেন, রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতের ওপর শুল্ক চাপানো হয়েছিল। তবে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য বেড়েছে ট্রাম্পের জমানাতেই।
উল্লেখ্য, ভারতীয় শোধনাগারগুলি প্রতিদিন প্রায় ৫.৬ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়া করে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র জানিয়েছে, ভারতের অপরিশোধিত চাহিদার ৪০ শতাংশ পর্যন্ত মেটাতে সহায়তা করতে প্রস্তুত রাশিয়া। রিপোর্ট অনুযায়ী, জানুয়ারিতে ভারতে অপরিশোধিত রাশিয়ান তেল আমদানি কমে দৈনিক ১.১ মিলিয়ন ব্যারেল হয়েছে। ২০২২ সালের নভেম্বরের পরে যা সর্বনিম্ন। সূত্রটি জানিয়েছে যে ফেব্রুয়ারিতে অবশ্য রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানির হার ৩০ শতাংশে ফিরে এসেছে। এদিকে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ভারত যদি ফের রাশিয়ার তেল কেনা বাড়ায়, তাহলে তিনি ফের শুল্ক চাপাবেন ভারতের ওপরে। যদিও বা ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে বিশ্ববাজারে তেলের দামে আগুন লাগার আশঙ্কা দেখা দিতেই নিজের আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়ান ট্রাম্প।