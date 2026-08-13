উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে টানেলে ভয়াবহ ধস, একাধিকের আটকে পড়ার আশঙ্কা, শুরু উদ্ধার

উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে টানেলে ভয়াবহ ধস, একাধিকের আটকে পড়ার আশঙ্কা, শুরু উদ্ধার
উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামি আরও জানান যে, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সব তথ্য পাচ্ছেন।
উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে পিপালকোটি এলাকায় এক টানেলে ধসের জেরে একাধিকজন আটকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, জানা গিয়েছে, টানেরে ভিতর জল ও কিছু ধ্বংসাবশেষ ঢুকে গিয়ে এমন দুর্ঘটনা ঘটে যায়। দুর্ঘটনার সময় বহু শ্রমিক টানেলের ভিতরে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ।
জানা গিয়েছে, এলাকায় টিএইচডিসি ইন্ডিয়া টানেলের নির্মাণ কাজ চলছিল সেখানে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত ১৬ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে এবং বাকি তিনজনকে উদ্ধারের জন্য তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে। পুলিশের তথ্যমতে, সন্ধ্যা ৭টা ৫ মিনিটের দিকে ঘটনাটি ঘটে। তখন সুড়ঙ্গের ভেতরে প্রায় ১৯ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। হঠাৎ জল ও ধ্বংসস্তূপের প্রবল স্রোত এসে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের আটকে ফেলে। আটকে পড়া কর্মীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য স্থানীয় দুর্যোগ মোকাবিলা কর্মীসহ জরুরি উদ্ধারকারী দলগুলোকে অবিলম্বে মোতায়েন করা হয়েছিল। টিএইচডিসি টানেলের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ‘ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে’, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স এবং স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স-এর দলগুলোকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসনসহ সকল সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সব তথ্য পাচ্ছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সুড়ঙ্গের ভেতরে আটকা পড়া প্রত্যেককে নিরাপদে উদ্ধার করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং এই অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সব সম্পদ ও জনবল মোতায়েন করা হয়েছে। ধামি কর্মকর্তাদের এও নির্দেশ দেন যে, উদ্ধারকাজে যেন কোনো শৈথিল্য না থাকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন বিভাগের সচিব বিনোদ কুমার সুমন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে এবং ত্রাণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More