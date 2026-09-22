V4 Supports India for UNSC Permanent Seat: UNSC-তে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদে ৪ ইউরোপীয় দেশের জোরালো সমর্থন

V4 Supports India for UNSC Permanent Seat: UNSC-তে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদে ৪ ইউরোপীয় দেশের জোরালো সমর্থন
V4 বা ভিশেগ্রাদ গ্রুপের সদস্য হল হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্র। বৈঠকের পর স্লোভাকিয়ার বিদেশমন্ত্রী জুরাজ ব্লানার জানান, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে ভারতের নিরাপত্তা পরিষদে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত।
V4 Supports India for UNSC Permanent Seat: বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ ও ভেটো ক্ষমতার দাবিকে ঘিরে নতুন করে কূটনৈতিক সমর্থন সামনে এসেছে। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মধ্য ইউরোপের চার দেশ—হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্র—ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে প্রথম ভারত-V4 বৈঠকে এই অবস্থান সামনে আসে।
V4 বা ভিশেগ্রাদ গ্রুপের সদস্য হল হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্র। বৈঠকের পর স্লোভাকিয়ার বিদেশমন্ত্রী জুরাজ ব্লানার জানান, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে ভারতের নিরাপত্তা পরিষদে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এই সমর্থনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ইউরোপের এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।
রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বর্তমানে মোট ১৫টি সদস্যদেশ রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য—আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ফ্রান্স এবং ব্রিটেন। বাকি ১০টি দেশ সাধারণ পরিষদের ভোটে দুই বছরের জন্য অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। পাঁচ স্থায়ী সদস্যের হাতেই ভেটো ক্ষমতা রয়েছে।
ভারত বহু বছর ধরে নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামো সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছে। ভারতের বক্তব্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৈরি বর্তমান কাঠামোতে আজকের বিশ্বের বাস্তবতা পুরোপুরি প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। ভারত বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ ও গ্লোবাল সাউথের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিও সামনে রাখে।
নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের অভিজ্ঞতাও কম নয়। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ভারত এখনও পর্যন্ত আটবার অস্থায়ী সদস্য হিসেবে পরিষদে দায়িত্ব পালন করেছে—১৯৫০-৫১, ১৯৬৭-৬৮, ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৭-৭৮, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৯১-৯২, ২০১১-১২ এবং ২০২১-২২ সালে।
নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোও সময়ের সঙ্গে বদলেছে। ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের সনদ সংশোধন করে অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা ছয় থেকে বাড়িয়ে ১০ করা হয়। ফলে পরিষদের মোট সদস্য ১১ থেকে বেড়ে ১৫ হয়। তবে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের কাঠামো অপরিবর্তিত ছিল।
ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের পথ অবশ্য এখনও সহজ নয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য বাড়াতে রাষ্ট্রসংঘের সনদে পরিবর্তন প্রয়োজন, আর সেই প্রক্রিয়ায় সাধারণ পরিষদের পাশাপাশি বর্তমান স্থায়ী সদস্যদেরও ভূমিকা রয়েছে। ফলে V4-এর এই সমর্থন ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে নতুন সমর্থন দিলেও, স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার জন্য আরও বিস্তৃত আন্তর্জাতিক ঐকমত্য প্রয়োজন।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More