Vaibhav Suryavanshi: ১৫ বছরেই বিশ্বরেকর্ড বৈভব সূর্যবংশীর! টি২০-র কনিষ্ঠতম অধিনায়ক হয়ে কত রান করলেন?

Vaibhav Suryavanshi: ১৫ বছরেই বিশ্বরেকর্ড বৈভব সূর্যবংশীর! টি২০-র কনিষ্ঠতম অধিনায়ক হয়ে কত রান করলেন?
১৫ বছর বয়সেই বিশ্ব ক্রিকেটে ইতিহাস গড়লেন বৈভব সূর্যবংশী। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে পুরুষদের বিভাগে সবচেয়ে কম বয়সি অধিনায়ক হয়ে নজির গড়লেন ভারতের এই বিস্ময় বালক। শনিবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিহারের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামতেই তাঁর ঝুলিতে এল বিশ্বরেকর্ড।
বয়স মাত্র ১৫ বছর। এই বয়সেই বিশ্ব ক্রিকেটে ইতিহাস গড়লেন বৈভব সূর্যবংশী। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে পুরুষদের বিভাগে সবচেয়ে কম বয়সি অধিনায়ক হয়ে নজির গড়লেন ভারতের এই বিস্ময় বালক। শনিবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিহারের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামতেই তাঁর ঝুলিতে এল বিশ্বরেকর্ড। তবে অধিনায়কত্বের অভিষেক ম্যাচে ব্যাট হাতে খুব বড় রান করতে পারলেন না বৈভব। ১২ বলে ১৮ রান করে সাজঘরে ফিরলেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল দুটি চার এবং একটি ছক্কা।
শনিবার ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে বিহার ও সৌরাষ্ট্র। এই ম্যাচেই বিহারের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয় বৈভবকে। তাঁর বয়স তখন ১৫ বছর ২৩২ দিন। টস করতে মাঠে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয় ইতিহাস। পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এত কম বয়সে এর আগে কেউ অধিনায়কত্ব করেননি।
এর আগে এই রেকর্ড ছিল ক্রোয়েশিয়ার ক্রিকেটার জ্যাক ভুকুসিচের দখলে। ২০২৫ সালের ৭ আগস্ট সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে ১৭ বছর ৩১১ দিন বয়সে ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়কত্ব করেছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের খুদে তারকা। অর্থাৎ, আগের রেকর্ডধারীর তুলনায় প্রায় আড়াই বছরের কম বয়সেই অধিনায়কত্বের নজির গড়লেন বৈভব।
ব্যাট হাতে কত রান করলেন বৈভব?
বিশ্বরেকর্ড গড়লেও প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে বড় ইনিংস খেলতে পারলেন না বৈভব। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় বিহার। দলের হয়ে ওপেন করতে নেমে ১২ বলে ১৮ রান করেন তিনি। দুটি চার ও একটি ছক্কা মারেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৫০। তবে পঞ্চম ওভারে চেতন সাকারিয়ার বলে ক্যাচ অ্যান্ড বোল্ড হয়ে ফিরে যান বৈভব। অধিনায়কের উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে বিহার।
তবে এই ম্যাচে তাঁর ব্যাটিংয়ের চেয়েও বড় খবর হয়ে থাকল অধিনায়কত্বের বিশ্বরেকর্ড। মাত্র ১৫ বছর বয়সে রাজ্য দলের সিনিয়র পর্যায়ের নেতৃত্ব সামলানোর দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। বিহার ক্রিকেট সংস্থার তরফে প্রথম দুটি ম্যাচের জন্য তাঁকে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে। তাঁর ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সূরজ কাশ্যপ।
অল্প বয়সেই একের পর এক নজির
বৈভবের ক্রিকেটজীবনে রেকর্ড নতুন নয়। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে নজর কেড়েছেন তিনি। ২০২৫ সালের আইপিএলে অভিষেকেই শতরান করে আলোচনায় আসেন। ২০২৬ সালের আইপিএলেও ধারাবাহিক ব্যাটিংয়ে নজর কাড়েন। সেই পারফরম্যান্সের সুবাদে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলেও জায়গা করে নেন।
শুধু আইপিএল নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও একাধিক কম বয়সের রেকর্ড রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। দিলীপ ট্রফিতে ইস্ট জোনের সহ-অধিনায়কের দায়িত্বও সামলেছেন। এবার বিহারের অধিনায়ক হয়ে আরও একটি বিশ্বরেকর্ড গড়লেন তিনি।
বৈভবের সামনে এবার নেতৃত্বের আরও বড় পরীক্ষা। ১৬ নভেম্বর রেলওয়েজের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে খেলবে বিহার। প্রথম ম্যাচে ১৮ রান করলেও অধিনায়ক হিসেবে দলের দায়িত্ব কী ভাবে সামলান, সেদিকেই নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More