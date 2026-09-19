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Vertigo Treatment Options: শুধু মাথাঘোরাই নয় ভার্টিগো! কখন সাধারণ চিকিৎসায় ঠিক হয় না? সমাধান বললেন চিকিৎসক

অনেক ক্ষেত্রেই বারবার মাথা ঘোরা, ভারসাম্য হারানো বা শ্রবণশক্তি কমে যাওয়াকে বয়সজনিত সমস্যা, দুর্বলতা কিংবা এমন কিছু হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা নয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হয়ে কলম ধরলেন সল্টলেকের মণিপাল হাসপাতাল কনসালট্যান্ট (নিউরো-অটোলজি – ENT) নীলোৎপল দত্ত।

Published on: Sep 19, 2026, 20:18:19 IST
By HT Bangla Desk
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Vertigo Treatment Options: ব্যালান্স অ্যাওয়ারনেস উইক উপলক্ষে আমাদের মনে রাখা জরুরি, শরীরের ভারসাম্য এমন একটি বিষয়, যাকে আমরা সাধারণত স্বাভাবিক বলেই ধরে নিই। যতক্ষণ না হঠাৎ তা বিঘ্নিত হয়। ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হাঁটা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা কিংবা শুধু মাথা ঘোরানো—পৃথিবী যখন হঠাৎ ঘুরতে শুরু করে, তখন এই সাধারণ কাজগুলিও অস্বস্তিকর ও ভীতিকর হয়ে উঠতে পারে।

ভারসাম্য যখন বিঘ্নিত: ভার্টিগো, শ্রবণশক্তি হ্রাস ও আধুনিক চিকিৎসার বিষয়ে জানালেন চিকিৎসক নীলোৎপল দত্ত। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা দিয়ে তৈরি)
ভারসাম্য যখন বিঘ্নিত: ভার্টিগো, শ্রবণশক্তি হ্রাস ও আধুনিক চিকিৎসার বিষয়ে জানালেন চিকিৎসক নীলোৎপল দত্ত। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা দিয়ে তৈরি)

অনেক ক্ষেত্রেই বারবার মাথা ঘোরা, ভারসাম্য হারানো বা শ্রবণশক্তি কমে যাওয়াকে বয়সজনিত সমস্যা, দুর্বলতা কিংবা এমন কিছু হিসেবে মনে করা হয়, যার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে। কিন্তু এই উপসর্গগুলি অনেক সময় শ্রবণ ও ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী জটিল ব্যবস্থার চিকিৎসাযোগ্য কিছু সমস্যার ইঙ্গিত দিতে পারে।

শুধু মাথা ঘোরাই নয় ভার্টিগো

ভার্টিগো (Vertigo) নিজে কোনও রোগ নয়, বরং একটি উপসর্গ। এটি শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন অংশ—যেমন অন্তঃকর্ণ (inner ear), ভেস্টিবুলার নার্ভ এবং মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট অংশে সমস্যার কারণে হতে পারে। একইভাবে শ্রবণশক্তি হ্রাসও ককলিয়া (cochlea), অডিটরি নার্ভ অথবা মস্তিষ্কে শব্দের সংকেত পৌঁছে দেওয়া স্নায়ুপথের সমস্যার কারণে হতে পারে।

মেনিয়ের’স ডিজিজ (Ménière’s disease), ভেস্টিবুলার মাইগ্রেন (vestibular migraine), বেনাইন প্যারক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টিগো বা BPPV এবং পারসিস্টেন্ট পোস্টুরাল-পারসেপচুয়াল ডিজিনেস বা PPPD—এগুলি এমন কিছু অবস্থা, যা বারবার বা দীর্ঘস্থায়ী মাথা ঘোরা ও ভারসাম্যহীনতার কারণ হতে পারে।

আশার বিষয় হল, সঠিক কারণ নির্ণয় করা গেলে বহু রোগীর ক্ষেত্রেই উপসর্গের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব। রোগ নির্ণয়ের উপর নির্ভর করে চিকিৎসার মধ্যে থাকতে পারে ওষুধ, জীবনযাত্রায় পরিবর্তন, খাদ্যাভ্যাসে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পিত ভেস্টিবুলার রিহ্যাবিলিটেশন। অনেক ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না।

যখন সাধারণ চিকিৎসায় উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে আসে না

তবে কিছু রোগীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত ওষুধ ও অন্যান্য নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসা সত্ত্বেও উপসর্গগুলি দৈনন্দিন জীবনকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করতে পারে। এমন নির্দিষ্ট ও বাছাই করা ক্ষেত্রে উন্নত নিউরো-অটোলজিক্যাল সার্জারি একটি বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

রিফ্র্যাক্টরি মেনিয়ের’স ডিজিজে, অর্থাৎ খাদ্যাভ্যাস ও ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা সত্ত্বেও যখন বারবার ভার্টিগোর আক্রমণ হতে থাকে, তখন এন্ডোলিম্ফ্যাটিক স্যাক ডিকম্প্রেশন (endolymphatic sac decompression)-এর মতো অস্ত্রোপচার বিবেচনা করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল অন্তঃকর্ণের তরল ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কিছু অস্বাভাবিকতা মোকাবিলা করা। উপযুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এটি অবশিষ্ট শ্রবণশক্তি সংরক্ষণের চেষ্টা করার পাশাপাশি ভার্টিগো নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে।

তীব্র ভার্টিগোতে আরও নির্দিষ্ট চিকিৎসা

অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি সত্ত্বেও যখন তীব্র ভার্টিগো অব্যাহত থাকে, তখন নির্দিষ্ট কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ভেস্টিবুলার নিউরেক্টমি (vestibular neurectomy) বিবেচনা করা যেতে পারে।

এই অস্ত্রোপচারে ভারসাম্য সংক্রান্ত সংকেত বহনকারী নার্ভের ভেস্টিবুলার অংশটি নির্দিষ্টভাবে কেটে দেওয়া হয়, একইসঙ্গে শ্রবণশক্তির সঙ্গে যুক্ত পাশের ককলিয়ার নার্ভকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু ও রক্তনালির অত্যন্ত কাছাকাছি এই অস্ত্রোপচার করতে হয়। ফলে এটি একটি প্রযুক্তিগতভাবে জটিল পদ্ধতি, যার জন্য সঠিক রোগী নির্বাচন, বিস্তারিত প্রি-অপারেটিভ মূল্যায়ন এবং বিশেষায়িত অস্ত্রোপচার দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যখন শ্রবণযন্ত্রও যথেষ্ট নয়

তীব্র থেকে অত্যন্ত তীব্র শ্রবণশক্তি হ্রাসে (severe to profound hearing loss) আক্রান্ত কিছু রোগী প্রচলিত হিয়ারিং এইড ব্যবহার করেও পর্যাপ্ত উপকার পান না। তাঁদের জন্য ককলিয়ার ইমপ্লান্টেশন (cochlear implantation) শব্দ শোনার সুযোগ ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ককলিয়ার ইমপ্লান্ট শ্রবণ সংকেতের প্রবেশাধিকার পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে। এর ফলে যোগাযোগ, কথা বলা ও ভাষার বিকাশ, আশপাশের শব্দ সম্পর্কে সচেতনতা এবং সামাজিক অংশগ্রহণে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। উপযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি স্বাধীনতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।

অস্ত্রোপচারের আগে জরুরি সঠিক রোগ নির্ণয়

উন্নত অস্ত্রোপচারের কথা ভাবার আগে সঠিক রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি বিস্তারিত নিউরো-অটোলজিক্যাল মূল্যায়নের মধ্যে থাকতে পারে ভিডিওনিস্ট্যাগমোগ্রাফি (VNG), ভিডিও হেড ইমপাল্স টেস্ট (vHIT), সার্ভিক্যাল ও অকুলার ভেস্টিবুলার ইভোকড মায়োজেনিক পটেনশিয়াল (VEMP), ক্যালোরিক টেস্ট, পোস্টুরোগ্রাফি, বিস্তারিত অডিওলজিক্যাল মূল্যায়ন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা।

এই পরীক্ষাগুলি শ্রবণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ কীভাবে কাজ করছে, তা বুঝতে সাহায্য করে এবং সমস্যাটি কোথায় রয়েছে তার ধারণা দেয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মাথা ঘোরা বা ভারসাম্যহীনতার উপসর্গের কারণ একাধিক হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসার পদ্ধতিও ভিন্ন হয়।

নিউরো-অটোলজিক্যাল সার্জারিতে নির্ভুলতাই মূল

নিউরো-অটোলজিক্যাল অস্ত্রোপচার গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু ও রক্তনালির কাছাকাছি অঞ্চলে সম্পন্ন হয় এবং এর জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নির্ভুল অস্ত্রোপচার দক্ষতা প্রয়োজন। তাই সঠিক রোগী নির্বাচন, বিস্তারিত প্রি-অপারেটিভ মূল্যায়ন এবং বিশেষায়িত সার্জিক্যাল দক্ষতা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষত জটিল বা চিকিৎসায় সাড়া না দেওয়া সমস্যার ক্ষেত্রে অটোলজি, নিউরো-অটোলজি এবং স্কাল-বেস সার্জারি—এই ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।'

ভয় থেকে আবার আত্মবিশ্বাসের পথে

যে ব্যক্তি মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর ভার্টিগোর আশঙ্কায় নিজের জীবনযাত্রা পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন, কিংবা উল্লেখযোগ্য শ্রবণশক্তি হ্রাস নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন, তাঁর কাছে কার্যকর চিকিৎসার অর্থ শুধুমাত্র উপসর্গ কমে যাওয়া নয়।

সঠিক চিকিৎসা হাঁটার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে পারে, কথোপকথন সহজ করে তুলতে পারে, কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক জীবনে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে পারে এবং একজন মানুষকে তাঁর স্বাধীনতার অনুভূতি ফিরে পেতে সাহায্য করতে পারে।

তাই ব্যালান্স অ্যাওয়ারনেস উইক আমাদের মনে করিয়ে দেয়, দীর্ঘস্থায়ী মাথা ঘোরা, ভার্টিগো বা ভারসাম্যহীনতাকে অবহেলা করা উচিত নয়। অনেক রোগীকেই উপযুক্ত নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তবে যাঁদের সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী বা প্রচলিত চিকিৎসায় নিয়ন্ত্রণে আসছে না, তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত অস্ত্রোপচারসহ আরও কিছু চিকিৎসার বিকল্প থাকতে পারে।

প্রথম পদক্ষেপ হল সমস্যাটি চিনতে পারা। পরবর্তী পদক্ষেপ হল সমস্যার সঠিক কারণ খুঁজে বের করা। সঠিক রোগ নির্ণয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে যাঁদের মনে হয়েছে যে তাঁদের পৃথিবী যেন অবিরাম ঘুরছে, তাঁরাও ভারসাম্য, আত্মবিশ্বাস এবং উন্নত জীবনযাত্রার মান ফিরে পাওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

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