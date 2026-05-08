Tamil Nadu: তামিলনাড়ুতে টানটান উত্তেজনা! ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ, ক্লাইম্যাক্সে বাজিমাত বিজয়ের

Tamil Nadu: তামিলনাড়ুতে টানটান উত্তেজনা! ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ, ক্লাইম্যাক্সে বাজিমাত বিজয়ের
Tamil Nadu: তামিলনাড়ুর দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সরকার গঠনের চাবিকাঠি এখন অভিনেতা-রাজনীতিবিদ থলপতি বিজয়ের হাতে। বিভিন্ন বিরোধী দলের সমর্থন পাওয়ার পর বিজয়ের দল 'তামিলগা ভেত্রি কাজাগাম' (টিভিকে) এখন সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ১১৮ আসনের ম্যাজিক ফিগার পার করার দ্বারপ্রান্তে। এর আগে বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ের দল ১০৮টি আসন জিতে একক বৃহত্তম শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে (বিজয় নিজে দুটি আসনে জেতায় একটি ছাড়লে সংখ্যাটি দাঁড়াবে ১০৭)। কিন্তু ম্যাজিক ফিগার ১১৮ থেকে তারা কিছুটা দূরে। তার মধ্যেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (ডিএমকে) এবং অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (এআইএডিএমকে) তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনের লক্ষ্যে জোট বাঁধতে পারে বলে জল্পনা চলছিল।
এনডিটিভি-র প্রতিবেদন অনুসারে, বিধানসভা নির্বাচনের পরই অদ্ভুত এক অচলাবস্থা তৈরি হয় দক্ষিণ ভারতের রাজ্যে। ১০৮ আসনে জয়ী হয়েছে বিজয়ের টিভিকে। সরকার গঠনের জন্য ম্যাজিক ফিগার ১১৮। অর্থাৎ ১০ আসন কম পড়ে। কংগ্রেসের সমর্থন পেলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছতে পারছিল না তারা। রাজ্যপাল বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন বিজয়কে। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছিল প্রতিপক্ষ দুই দল ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে। তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনের লক্ষ্যে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-এর মধ্যে সম্ভাব্য জোট নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হওয়ার পর, বিজয় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে টিভিকে-এর ১০৭ জন বিধায়কই একযোগে পদত্যাগ করবেন। তবে শুক্রবার কংগ্রেসের পর বিজয়ের দলকে সমর্থনের কথা জানিয়েছে দুই বামপন্থি দল সিপিআই ও সিপিআই (এম)। এর পাশাপাশি থল তিরুমাভালাভানের নেতৃত্বাধীন ভিডুথালাই চিরুথাইগাল কাচ্চিও (ভিসিকে) বিজয়কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নতুন জোটের ফলে বিজয়ের পক্ষে এখন প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধায়ক রয়েছে।
রাজনীতিতে নতুন হয়েও বাম দল ও ভিসিকে-র মতো পুরনো দলগুলোর সমর্থন আদায় করা বিজয়ের বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই জোটের ফলে সরকার গঠনে তার অবস্থান যেমন শক্তিশালী হয়েছে, তেমনি তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাবও স্পষ্ট হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যাই রাজ্যপাল আর ভি অরলেকরের সঙ্গে দেখা করেছেন বিজয়। সম্ভবত শনিবার সকাল ১১টায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করবেন। এর আগে শোনা যাচ্ছিল, তামিলনাড়ুর দুই প্রধান প্রতিপক্ষ দল দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (ডিএমকে) এবং অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (এআইএডিএমকে) জোট বাঁধতে পারে। তবে এক্ষেত্রে এমকে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে শর্ত রেখেছিল। এআইএডিএমকে-কে তারা একটাই শর্তে সমর্থন করতে রাজি, যদি তারা বিজেপির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধেছিল এআইএডিএমকে। সেখানে ভোটের ফলাফল পরবর্তী জোট বাধার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্তই হল বিজেপি তথা এনডিএ-র সঙ্গে জোট থেকে বেরিয়ে আসা। তবেই জোটের আলোচনা এগোবে ডিএমকে। এনডিটিভি সূত্রে খবর, এমকে স্ট্যালিনের দল আরও একটি শর্ত দিয়েছিল। ভিসিকে-র মতো ছোট জোটসঙ্গীকে মন্ত্রী আসন দিতে হবে। এই ভিসিকে-র কাছে সমর্থন চেয়েছিল বিজয়।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, কংগ্রেস, ভিসিকে এবং দুই বামপন্থী দল (সিপিআইএম ও সিপিআই) থলপতি বিজয়কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলে একক দল হিসেবে বিজয় ১০৮টি আসন পেলেও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ১১৮টি থেকে ১০টি আসন দূরে ছিলেন। বিজয় জয় পেয়েছেন দুটি আসনে। তাঁকে একটি আসন ছেড়ে দিতে হবে। এতে টিভিকের আসনের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০৭-এ। কিন্তু জোটের সমর্থনে আসন সংখ্যা দাঁড়াবে ১২০-এর ম্যাজিক ফিগারে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের এই দলবদলকে চরম কটাক্ষ করেছে বিজেপি। এক্স হ্যান্ডেলে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ বলেছেন, 'তামিলনাড়ু সরকার কে গঠন করবে তা কেবল সময়ই বলবে। তবে একটা কথা নিশ্চিত... কংগ্রেসকে শেষ পর্যন্ত লজ্জাযর মুখে পড়তে হবে।' উল্লেখ্য, বুধবার ৫৫ বছরের জোট ভেঙেছে কংগ্রেস-ডিএমকে। তামিলনাড়ুতে নতুন সরকার গঠনের জন্য তারা সুপারস্টার বিজয়ের দল তামিলাগা ভেটরি কাজাগম (টিভিকে)-কে সমর্থন জানায়।