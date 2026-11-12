Voter List Duplicate Name: ভোটার তালিকায় ডুপ্লিকেট নাম খুঁজলেই মিলবে পুরস্কার! নয়া উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের

Voter List Duplicate Name: ভোটার তালিকায় ডুপ্লিকেট নাম খুঁজলেই মিলবে পুরস্কার! নয়া উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের
ভোটার তালিকা নির্ভুল করতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকায় যাঁরা ডুপ্লিকেট বা একই ব্যক্তির একাধিক নাম খুঁজে বের করতে পারবেন, তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। শুধু নির্বাচন কমিশনের BLO-রাই নন, এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষও।
ভোটার তালিকায় কারচুপি ও একাধিক জায়গায় একই ব্যক্তির নাম থাকা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ক্রমশ তীব্র হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে। ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা নির্ভুল করতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকায় যাঁরা ডুপ্লিকেট বা একই ব্যক্তির একাধিক নাম খুঁজে বের করতে পারবেন, তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। শুধু নির্বাচন কমিশনের বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-রাই নন, এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষও। প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে চলবে এই বিশেষ প্রতিযোগিতা।
উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন বা Special Summary Revision (SSR) প্রক্রিয়া। নতুন ভোটারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি পুরনো তালিকার ভুলত্রুটি দূর করাও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। নির্বাচন কমিশন চাইছে, একই ব্যক্তির নাম যেন একাধিক জায়গায় ভোটার তালিকায় না থাকে। সেই কারণে BLO-দের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষকেও ডুপ্লিকেট ভোটার চিহ্নিত করার কাজে যুক্ত করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি বা দল সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ডুপ্লিকেট ভোটারের তথ্য দিতে পারবে, তাকে পুরস্কৃত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে পুরস্কারের নির্দিষ্ট অর্থমূল্য বা অন্যান্য শর্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি।
এই উদ্যোগের পিছনে রয়েছে বড়সড় রাজনৈতিক বিতর্ক। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়ায় প্রায় ২ কোটি ৪ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল। তার মধ্যে ২৬ লক্ষ ২১ হাজার ভোটারকে ডুপ্লিকেট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এবার SSR প্রক্রিয়ায় নতুন করে ডুপ্লিকেট ভোটারদের খুঁজে বের করার উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন। আগামী ১৭ নভেম্বর ডুপ্লিকেট ভোটারদের তালিকা প্রকাশের কথা রয়েছে।
এদিকে ভোটার তালিকায় একাধিক নাম থাকা নিয়ে সরব হয়েছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর অভিযোগ, একাধিক জায়গায় একই ব্যক্তির নাম রেখে ভবিষ্যতে ভুয়ো ভোটদানের সুযোগ তৈরি করা হতে পারে। লখনউয়ে সাংবাদিকদের সামনে এমন কয়েকজনের উদাহরণও তুলে ধরেছিলেন তিনি, যাঁদের নাম একাধিক জায়গার ভোটার তালিকায় রয়েছে বলে দাবি করেন। ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্ত করার পাশাপাশি ভোটার কার্ডের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিও জানিয়েছেন অখিলেশ।
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মের সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রায় ১ কোটি ২৭ লক্ষ হিন্দু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে বিরোধীদের পাশাপাশি শাসক শিবিরের অভিযোগেও অস্বস্তি বেড়েছে নির্বাচন কমিশনের।
এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সরাসরি ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে যুক্ত করার কৌশল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কমিশনের লক্ষ্য, একদিকে প্রকৃত ভোটারদের নাম তালিকায় রাখা, অন্যদিকে একই ব্যক্তির একাধিক নামের মতো অসঙ্গতি দূর করা। তবে এই প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম ভুল করে বাদ না যায়, সেদিকেও নজর রাখা জরুরি। কারণ ভোটার তালিকা সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য শুধু ডুপ্লিকেট নাম বাদ দেওয়া নয়, বরং প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করা।
এখন দেখার, পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার এই নতুন উদ্যোগে কতটা সাফল্য পায় নির্বাচন কমিশন। ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকা কতটা নির্ভুল করা সম্ভব হয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More