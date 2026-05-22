Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Elon Musk China Visit: মাস্কের উপর নজরদারিতে ওয়েট্রেসের বেশে চিনা জেনারেল? বিস্ফোরক রিপোর্ট প্রকাশ্যে

    Elon Musk China Visit: চিনা ব্লগার জেনিফার জেং-এর দাবি, বিদেশি কূটনীতিক ও প্রযুক্তি খাতের নির্বাহীদের ওপর নজরদারির জন্য ছদ্মবেশী কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। 

    Published on: May 22, 2026 9:27 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Elon Musk China Visit: দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রথমবার চিনে সফরে গিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন ধনকুবের ইলন মাস্ক। এবার সেই সফর নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন, এক চিনা ব্লগার জেনিফার জেং। তাঁর দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেজিং সফরের সময় মার্কিন প্রতিনিধিদলের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়েছিল শি জিনপিং প্রশাসন। এমনকী ইলন মাস্কের উপরে নজরদারি চালাতে এক সেনা অফিসারকে নিয়োগ করেছিল চিন।

    ইলন মাস্কের উপর নজরদারিতে ওয়েট্রেসের বেশে চিনা জেনারেল? (সৌজন্যে টুইটার)
    ইলন মাস্কের উপর নজরদারিতে ওয়েট্রেসের বেশে চিনা জেনারেল? (সৌজন্যে টুইটার)

    চিনা ব্লগার জেনিফার জেং-এর দাবি, বিদেশি কূটনীতিক ও প্রযুক্তি খাতের নির্বাহীদের ওপর নজরদারির জন্য ছদ্মবেশী কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্টে জেং অভিযোগ করেন, বেজিংয়ের একটি রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়েট্রেস আসলে চিনের উচ্চপদস্থ এক সামরিক কর্মকর্তা। তবে এই প্রথমবার নয়, এর আগেও বেজিংয়ের বিরুদ্ধে একাধিকবার গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ তুলেছেন জেং। ২০২৩ সালে, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে কানাডায় খলিস্তানপন্থী সন্ত্রাসবাদী হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার ঘটনায় চিনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) ভূমিকা ছিল। জেং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, চিনের উদ্দেশ্যে ছিল ভারত এবং পশ্চিমী বিশ্বের দীর্ঘদিনের মজবুত ও কৌশলগত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ফাটল ধরানো।

    প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সম্মানে সিসিপির আয়োজিত রাষ্ট্রীয় ভোজের দুই ওয়েট্রেসের (পরিবেশনকর্মী) একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন জেং। তিনি দাবি করেন, একই মহিলাদের ‘সামরিক পোশাকে’ থাকা ছবিগুলো চিনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী এক পোস্টে তিনি দাবি করেন, ছবিগুলোর একটিতে মাস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ওই তরুণী ওয়েট্রেস আসলে মেজর চেং চেং। তিনি একটি এলিট ব্যাটালিয়নের কমান্ডার এবং চিনের সামরিক আনুষ্ঠানিকতার অপারেশন ম্যানুয়াল তৈরিতেও সহায়তা করেছেন বলে জানা যায়। তৃতীয় এক পোস্টে জেং লেখেন, ‘আমার মনে হয় চেং চেং-এর লাল পোশাকের নিচে একটি বন্দুক বা ওই জাতীয় কিছু ছিল।’

    তবে এসব দাবির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস ব্যাগলা। চিনা সরকারও এসব নির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। যদিও অভিযোগে বর্ণিত কৌশলগুলো অতীতের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন বিশ্লেষকরা। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, পশ্চিমা লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে গভীর আন্ডারকভার অপারেটিভ মোতায়েনের নথিভুক্ত ইতিহাস রয়েছে চিনের। অতীতে ক্যালিফোর্নিয়ায় মার্কিন রাজনীতিকদের লক্ষ্য করে পরিচালিত বহুল আলোচিত ফ্যাং ফ্যাং হানিট্র্যাপ অপারেশনও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বারবার সতর্ক করেছে, নিরীহ পরিচয়ের আড়ালে চিনা রাষ্ট্রীয় এজেন্টরা করপোরেট প্রযুক্তি খাত ও কূটনৈতিক মহলে অনুপ্রবেশ করছে।

    Home/News/Elon Musk China Visit: মাস্কের উপর নজরদারিতে ওয়েট্রেসের বেশে চিনা জেনারেল? বিস্ফোরক রিপোর্ট প্রকাশ্যে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes