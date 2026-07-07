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    Wayanad Landslide Update: ভারী বৃষ্টিতে ওয়েনাড়ে ভয়াবহ ধস, উদ্ধার অভিযানে এনডিআরএফ; বহু শ্রমিক আটকে থাকার শঙ্কা

    মঙ্গলবার সকালে জেলার কাল্লাডি এলাকার মীনাক্ষী সেতুর কাছে আচমকাই পাহাড় ধসে পড়ে। ধসের সময় ঘটনাস্থলে নির্মাণকর্মীরা কাজ করছিলেন। ফলে ধ্বংসস্তূপের নিচে একাধিক শ্রমিক আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন।

    Published on: Jul 7, 2026, 13:27:14 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Wayanad Landslide Update: কেরলের ওয়েনাড় জেলায় প্রবল বর্ষণের জেরে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকালে জেলার কাল্লাডি এলাকার মীনাক্ষী সেতুর কাছে আচমকাই পাহাড় ধসে পড়ে। ধসের সময় ঘটনাস্থলে নির্মাণকর্মীরা কাজ করছিলেন। ফলে ধ্বংসস্তূপের নিচে একাধিক শ্রমিক আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দমকল ও উদ্ধারকারী বাহিনীর সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন।

    মঙ্গলবার সকালে জেলার কাল্লাডি এলাকার মীনাক্ষী সেতুর কাছে আচমকাই পাহাড় ধসে পড়ে।
    মঙ্গলবার সকালে জেলার কাল্লাডি এলাকার মীনাক্ষী সেতুর কাছে আচমকাই পাহাড় ধসে পড়ে।

    জানা গিয়েছে, মালাপ্পুরম ও ওয়েনাড় জেলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য নির্মীয়মাণ আনাক্কমপোইল-মেপ্পাডি টানেল সড়ক প্রকল্পের কাছেই এই ধস নামে। প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকরা তখন কাজ করছিলেন। হঠাৎ পাহাড়ের একটি বড় অংশ ভেঙে পড়তেই চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষ প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করে।

    প্রশাসনের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ধ্বংসস্তূপ থেকে অন্তত দু'জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া আহত পাঁচজনকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণেই উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে।

    কেরল ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের একাধিক দল ঘটনাস্থলে কাজ করছে। পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর দলও উদ্ধার অভিযানে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। ভারী বৃষ্টি সত্ত্বেও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন উদ্ধারকারী কর্মীরা।

    প্রশাসন জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ওয়েনাড়ের ওই এলাকায় প্রায় ২৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সোমবার রাত থেকে টানা ভারী বৃষ্টির ফলেই পাহাড়ের মাটি দুর্বল হয়ে এই ভূমিধস হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ধসে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

    যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। ধসের কাছাকাছি কয়েকটি বাড়ি এবং হোমস্টে থাকলেও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে সেগুলির কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। তবে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন।

    উদ্ধারকাজ তদারকির জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন কেরলের কৃষিমন্ত্রী টি সিদ্দিক এবং জেলার জেলাশাসক। তাঁদের উপস্থিতিতেই উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আর কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি এলাকা খুঁটিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

    টানা ভারী বৃষ্টির কারণে কেরলের একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর আগামী কয়েকদিনও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। ফলে ওয়েনাড়-সহ পাহাড়ি এলাকায় নতুন করে ভূমিধসের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসন স্থানীয় বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Wayanad Landslide Update: ভারী বৃষ্টিতে ওয়েনাড়ে ভয়াবহ ধস, উদ্ধার অভিযানে এনডিআরএফ; বহু শ্রমিক আটকে থাকার শঙ্কা
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