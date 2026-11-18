Perplexity: ১ বিলিয়ন ডলারের ক্লাবে পারপ্লেক্সিটি! সাফল্যের শিখরেও 'আর্থিক' নীরবতা সিইও শ্রীনিবাসের
Perplexity: ইতিমধ্যেই এনভিডিয়া (Nvidia), অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস এবং জাপানের সফটব্যাঙ্ক গ্রুপের মতো প্রথম সারির বিনিয়োগকারীদের নজর কেড়েছে পারপ্লেক্সিটি।
Perplexity: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI) ভিত্তিক স্টার্টআপ সংস্থা পারপ্লেক্সিটি (Perplexity) বড়সড় মাইলফলক অতিক্রম করেছে। সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও অরবিন্দ শ্রীনিবাস জানিয়েছেন, তাঁদের অ্যানুয়াল রিকারিং রেভিনিউ (ARR) ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। তবে এই সাফল্য উদ্যাপন করলেও শ্রীনিবাস স্পষ্ট দিয়েছেন যে, সংস্থার আর্থিক হিসাব নিয়ে খুব একটা আলোচনা করতে তিনি পছন্দ করেন না।
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স' (X)-এ দেওয়া এক পোস্টে অরবিন্দ শ্রীনিবাস লেখেন, 'আমরা আমাদের আর্থিক বিষয় নিয়ে খুব একটা কথা বলি না, কারণ আমরা নতুন কিছু গড়ে তোলার দিকেই বেশি মনোনিবেশ করছি।' পারপ্লেক্সিটির 'মজবুত মুনাফার মার্জিন এবং স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধির হার'-এর কথা তুলে ধরে তিনি জানান, সংস্থাটি ১ বিলিয়ন ডলারের এআরআর (ARR) অতিক্রম করেছে। উল্লেখ্য, সেমাফোর (Semafor)-এর 'সিলিকন ভ্যালি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' অনুষ্ঠানে প্রথম এই মাইলফলকের কথা প্রকাশ করার পরই তিনি এই পোস্টটি করেন। প্রথাগত সার্চ ইঞ্জিনের বিকল্প হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা এই সংস্থার জন্য এই পরিসংখ্যানটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই ঘোষণার আড়ালে আরও বড় বার্তা লুকিয়ে রয়েছে। পারপ্লেক্সিটি ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তাদের এক প্রধান এআই প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে অনেক কম অর্থ ব্যয় করেই তারা এই ১ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছে।
পারপ্লেক্সিটির ১ বিলিয়ন ডলার রাজস্বের মাইলফলক: এর প্রকৃত অর্থ কী?
বার্ষিক পুনরাবৃত্ত রাজস্ব (ARR) ১ বিলিয়ন ডলার হওয়া এবং প্রকৃত বার্ষিক রাজস্ব ১ বিলিয়ন ডলার আয় করা—দুটো বিষয় এক নয়। এআরআর (ARR) হলো পুনরাবৃত্ত আয়ের একটি বার্ষিক পরিমাপ। বর্তমান হারে সাবস্ক্রিপশন বা নিয়মিত আয় বজায় থাকলে আগামী ১২ মাসে একটি ব্যবসা কতটা অর্থ উপার্জন করতে পারে, এটি তার একটি আনুমানিক হিসাব। এর অর্থ এই নয় যে সংস্থাটি ইতিমধ্যেই চলতি অর্থবর্ষে ওই পরিমাণ অর্থ আয় করে ফেলেছে। এর আগে শ্রীনিবাস ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের এআরআর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই ১ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক পেরিয়ে গেছে সংস্থাটি। সিএনবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'বছরের শেষে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫০ মিলিয়ন ডলার এআরআর। আমরা এক বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছি... আমরা আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছি।'
পারপ্লেক্সিটি মূলত একটি এআই-চালিত 'অ্যানসার ইঞ্জিন' হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। কেবল ওয়েবসাইটের লিঙ্কের তালিকা দেখানোর পরিবর্তে এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ইন্টারনেট থেকে তথ্য খুঁজে বের করে, তা গুছিয়ে দেয় এবং তথ্যসূত্র-সহ সরাসরি উত্তর দেয়।এরপর থেকে সাধারণ এআই সার্চের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যবসা বাড়িয়েছে সংস্থাটি। বিনামূল্যের সংস্করণের পাশাপাশি তারা 'প্রো' (Pro) এবং 'ম্যাক্স' (Max)-এর মতো পেইড সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান চালু করেছে। এই সাবস্ক্রিপশনগুলিতে উন্নত এআই মডেল, বিশদ গবেষণার সুবিধা, বেশি ব্যবহারের সীমা এবং নথিপত্র তৈরির নানা সরঞ্জাম পাওয়া যায়। এছাড়া কর্পোরেট সংস্থাগুলির জন্যও তাদের 'এন্টারপ্রাইজ' পরিষেবা রয়েছে—যার মধ্যে এআই-চালিত গবেষণা, অভ্যন্তরীণ তথ্য অনুসন্ধান এবং কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সুবিধা রয়েছে। ডেভেলপাররাও তাদের এপিআই (API) প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নিজেদের পণ্যে পারপ্লেক্সিটির প্রযুক্তি যুক্ত করতে পারেন।
ইতিমধ্যেই এনভিডিয়া (Nvidia), অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস এবং জাপানের সফটব্যাঙ্ক গ্রুপের মতো প্রথম সারির বিনিয়োগকারীদের নজর কেড়েছে পারপ্লেক্সিটি। গত অগস্টে রয়টার্স জানিয়েছিল, ৩০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যায়নে (Valuation) এই স্টার্টআপে বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা করছে এনভিডিয়া। এছাড়াও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করেছে সংস্থাটি; চলতি বছরের শুরুতে মাইক্রোসফটের আজুর (Azure) ক্লাউড পরিষেবা ব্যবহারের জন্য ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে পারপ্লেক্সিটি।