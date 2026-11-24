Pakistan's first astronaut: চিনের মহাকাশ স্টেশনে যাচ্ছেন প্রথম পাকিস্তানি! ইঙ্গিতবাহী বার্তা ভারতের 'গগনযান' মহাকাশচারীর
Pakistan's first astronaut: বুধবার (২৫ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ১৮ মিনিটে চিনের জিউকুয়ান উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে মার্চ-২এফ রকেটে করে উৎক্ষেপণ করা হবে শেনঝৌ-২৪।
Pakistan's first astronaut: চিনের হাত ধরে মহাকাশে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে পাকিস্তান। সব ঠিক থাকলে আগামী ২৫ নভেম্বর চিনের মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দেবেন পাকিস্তানের এক মহাকাশচারী। চিনের তিয়াংগং মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছবেন তিনি। এই অভিযান সফল হলে পাকিস্তানের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে তৈরি হবে নতুন অধ্যায়। শুধু তাই নয়, চিনের মহাকাশ স্টেশনে এই প্রথম কোনও বিদেশি মহাকাশচারী প্রবেশ করবেন। এদিকে, পাকিস্তান যখন প্রথম মহাকাশচারীকে মহাকাশে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক সেই আবহে ভারতের গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ এই অভিযানকে ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক অবদানের নিরিখে বিচার করার আহ্বান জানিয়েছেন।
চিনের 'তিয়াংগং' (Tiangong) মহাকাশ স্টেশনে পাকিস্তানের আসন্ন মহাকাশযাত্রা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অঙ্গদ প্রতাপ জানান, চিনের মহাকাশ কর্মসূচি সম্পর্কে জনসমক্ষে অত্যন্ত সীমিত তথ্য উপলব্ধ রয়েছে এবং এই অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে মন্তব্য করার আগে তিনি এটি সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পছন্দ করবেন। তিনি বলেন, 'আমি বরং বৈজ্ঞানিক ফলাফল দেখতে চাইব।' পাশাপাশি তিনি যোগ করেন, দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো—এই অভিযান পাকিস্তানের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে কী অবদান রাখবে এবং এটি বিশ্ব বিজ্ঞানকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অঙ্গদ প্রতাপ আরও বলেন, 'আমি ভূ-রাজনীতি নিয়ে কোনও কথা বলব না, কারণ সেটি আমার ক্ষেত্র নয়। আমি বিজ্ঞানের মানুষ।'
প্রথম মহাকাশচারী পেতে চলেছে পাকিস্তান
বুধবার (২৫ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ১৮ মিনিটে চিনের জিউকুয়ান উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে মার্চ-২এফ রকেটে করে উৎক্ষেপণ করা হবে শেনঝৌ-২৪। চায়না ম্যানড স্পেস এজেন্সি (সিএমএসসি) মঙ্গলবার জানিয়েছে, এই অভিযানের জন্য গঠিত দলে রয়েছেন কমান্ডার তাং হংবো, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার উ ই এবং পাকিস্তানের জিশান আলি। রকেটে কী পরিমাণ ভর থাকলে উড়তে সুবিধা হবে, সেই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন বায়ুসেনা পাইলট জিশান আলি। বেজিংয়ের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পের আওতায় জিশান আলিকে এই দলে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তিয়াংগং মহাকাশ স্টেশনে থাকাকালীন তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। এর ফলে তিনিই হবেন মহাকাশে ভ্রমণকারী প্রথম পাকিস্তানি নাগরিক এবং চিনের মহাকাশ স্টেশনে যাওয়া প্রথম বিদেশি মহাকাশচারী। কক্ষপথে প্রায় এক সপ্তাহ কাটানোর পর 'শেনঝো-২৩' (Shenzhou-23) মহাকাশযানে চড়ে তাঁর পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা রয়েছে।
কে এই অঙ্গদ প্রতাপ?
ভারতের নিজস্ব মানব মহাকাশযান কর্মসূচি 'গগনযান' (Gaganyaan)-এর জন্য নির্বাচিত চারজন মনোনীত মহাকাশচারীর মধ্যে একজন হলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ। ভারতীয় বায়ুসেনার এই টেস্ট পাইলট সেই মহাকাশচারীদের অন্যতম, যাঁদের নাম ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে এনেছিলেন। ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি মহাকাশযানে চড়ে ভারতীয় নভশ্চরদের ৪০০ কিলোমিটার কক্ষপথে পাঠানোই গগনযান মিশনের লক্ষ্য, যা দেশের প্রথম স্বাধীনভাবে উন্নত মানব মহাকাশ অভিযান হিসেবে চিহ্নিত হবে। উল্লেখ্য, মহাকাশে যাওয়া প্রথম ভারতীয় নাগরিক ছিলেন রাকেশ শর্মা, যিনি ১৯৮৪ সালে তৎকালীন সোভিয়েত মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে গিয়েছিলেন এবং 'সাল্যুত ৭' (Salyut 7) মহাকাশ স্টেশনে প্রায় আট দিন কাটিয়েছিলেন।