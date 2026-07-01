Mumbai: 'মানুষের নিয়ন্ত্রণে নয়...,' মুম্বইয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পড়ুয়ার মৃত্যুতে কী বললেন মন্ত্রী?

Mumbai: মঙ্গলবার দুপুরে চেম্বুর এলাকায় ঘটা এই দুর্ঘটনায় একটি রাস্তার ধারের গাছ উপড়ে পড়ে 'মেক ফোর্স' কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত একটি স্কুল বাসের ওপর পড়ে। ঘটনার সময় বাসটি 'ইউনিভার্সাল হাই স্কুল'-এর পড়ুয়াদের নিয়ে যাচ্ছিল। এই দুর্ঘটনায় ১১ বছর বয়সি বিহান শ্রীবাস্তবের মৃত্যু হয়।
Mumbai: মুম্বইয়ে মঙ্গলবার বিকেলে স্কুলবাসের উপরে গাছ ভেঙে ১১ বছরের বিহান শ্রীবাস্তবের মৃত্যুর ঘটনায় বিরোধীরা বর্ষার আগে প্রশাসনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই আবহে মহারাষ্ট্রের সমাজকল্যাণমন্ত্রী সঞ্জয় শিরসাট বলেন, 'গাছ পড়া বা বজ্রপাতের মতো ঘটনা মানুষের নিয়ন্ত্রণে নয় এবং কখন গাছ ভেঙে পড়বে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়।' আর মন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক।
বুধবার সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি-কে একনাথ শিন্ডের শিবসেনা দলের এই মন্ত্রী বলেন, 'গতকাল যে ঘটনাটি ঘটেছে তা সবারই জানা। সরকার আজ এই বিষয়ে হাউসে (বিধানসভায়) একটি বিবৃতি দিতে চলেছে, এবং এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তা নিশ্চিত করতে কর্পোরেশনকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' তবে প্রশ্নের চাপ বাড়তেই তাঁর প্রতিক্রিয়াগুলো প্রথমদিকের বক্তব্য থেকে কিছুটা সরে যেতে দেখা যায়। এনডিটিভি যখন উল্লেখ করে যে বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, বর্ষার আগে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার দাবিটি ছিল শুধুমাত্র লোকদেখানো বিষয় এবং এই ঘটনা সব ফাঁস করে দিচ্ছে; তখন সঞ্জয় শিরসাট বলেন, 'এক আধটা গাছ পড়ে যাওয়া, বাজ পড়া-এগুলো মানুষের হাতে নেই। এবার এই গাছটা যে পড়ে যাবে, তা তো আর আগে থেকে জানা থাকে না।' যদিও তিনি জানান, গাছের নিয়মিত অডিট করা হয় এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, গাছগুলির যথাযথ পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি।
মঙ্গলবার দুপুরে চেম্বুর এলাকায় ঘটা এই দুর্ঘটনায় একটি রাস্তার ধারের গাছ উপড়ে পড়ে 'মেক ফোর্স' কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত একটি স্কুল বাসের ওপর পড়ে। ঘটনার সময় বাসটি 'ইউনিভার্সাল হাই স্কুল'-এর পড়ুয়াদের নিয়ে যাচ্ছিল। এই দুর্ঘটনায় ১১ বছর বয়সি ছাত্র বিহান শ্রীবাস্তবের মৃত্যু হয়। উদ্ধার হওয়া শিশুদের মধ্যে চারজন পড়ুয়া সামান্য আহত হয়েছে, অন্যদিকে একটি ছেলে গুরুতর জখম হয়েছে। আহত পাঁচ পড়ুয়াকেই চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে জেন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অডিট করা কী দায়িত্ব নয়? এনডিটিভি মন্ত্রীছে এই প্রশ্ন করেন। জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা তো অডিট করি।' পাল্টা এনডিটিভি বলেছে, ওই এলাকার মানুষ অভিযোগ করছেন অডিটের কাজ করা হয়নি। সঞ্জয় শিরসাট জোর দিয়ে বলেন, 'না, এমনটা হয় না। কাজ চলতেই থাকে। গাছ পড়ে যাওয়াটা প্রাকৃতিক বিষয়, হতেই পারে, কখনও বাতাস বেশি থাকলে তার কারণে পড়ে যায়।' তবে মন্ত্রী এটিকে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলেই দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'তবে যে ঘটনাটি ঘটেছে তার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।'