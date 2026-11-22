SUMP: প্রি-ফিজিবিলিটি সমীক্ষাতেই প্রবল প্রতিরোধ! অরুণাচলে সিয়াং প্রকল্পে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষোভের কারণ কী?
SUMP: ন্যাশনাল হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন (NHPC) কর্তৃক সিয়াং, আপার সিয়াং এবং ইস্ট সিয়াং জেলা জুড়ে গৃহীত এই প্রকল্পকে ভারতের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ ও জল-সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
SUMP: প্রস্তাবিত ১১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্প (SUMP) ঘিরে চলমান বিতর্ক এবং সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের মধ্যেই দু’দিনের সফরে অরুণাচল প্রদেশে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
ন্যাশনাল হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন (NHPC) কর্তৃক সিয়াং, আপার সিয়াং এবং ইস্ট সিয়াং জেলা জুড়ে গৃহীত এই প্রকল্পকে ভারতের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ ও জল-সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে স্থানীয় আদিবাসী 'আদি' (Adi) সম্প্রদায়ের একাংশের তীব্র প্রতিরোধের মুখে প্রকল্পটি বর্তমানে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বা 'প্রি-ফিজিবিলিটি সার্ভে' পর্যায়েই আটকে রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, সিয়াং মেগা ড্যাম নিয়ে স্থানীয়দের উদ্বেগের বিষয়টি তিনি বুঝতে পারছেন এবং সিয়াং উপত্যকার বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। তবে একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এটি জাতীয় প্রকল্প এবং অরুণাচল প্রদেশের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
গত ২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু জানিয়েছেন, ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই প্রকল্পটিকে 'জাতীয় প্রকল্প' (National Project) হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং দেশের মাত্র ১৬টি পরিকাঠামো উদ্যোগের একটি হিসেবে এই মর্যাদা পেয়েছে। প্রচলিত নদী-প্রবাহ ভিত্তিক (Run-of-the-river) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মতো নয়, বরং কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়ই এই এসইউএমপি (SUMP)-কে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প হিসেবে না দেখে মূলত একটি কৌশলগত জল-সংরক্ষণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণকারী জলাধার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। সীমান্তের ওপারে তিব্বতে চিনের কর্মকাণ্ডই এই প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা রিপোর্ট (PFR) দ্রুত তৈরি করার মূল কারণ। তিব্বতে 'ইয়ার্লুং সাংপো' (Yarlung Tsangpo) নামে উৎপন্ন হয়ে এই নদীটি অরুণাচল প্রদেশে 'সিয়াং' এবং পরবর্তীতে অসমে 'ব্রহ্মপুত্র' নামে প্রবাহিত হয়েছে।
আদি সম্প্রদায়ের উদ্দেশে লেখা এক খোলা চিঠিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে চিন ভারতের সঙ্গে কোনও পূর্ব-আলোচনা বা জলতাত্ত্বিক তথ্য বিনিময় ছাড়াই সীমান্ত থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে মেডগ কাউন্টিতে ৬০,০০০ মেগাওয়াটের একটি বিশাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ শুরু করেছে। রাজ্য সরকারের মতে, সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্প নির্মাণের জন্য এখনও কোনও ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি; বর্তমান মাঠপর্যায়ের কাজকর্ম কেবল পিএফআর (PFR) সংকলনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ও পরিবেশগত অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ভূমিকম্পপ্রবণ এই অঞ্চলে এত বড় জলাধার কতটা টেকসই হবে তা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে জানিয়েছেন, পরবর্তী যে কোনও পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক গণশুনানি ও স্থানীয়দের সম্মতির প্রয়োজন হবে।
পিএফআর সমীক্ষার জন্য স্থানীয় স্তরে ঐকমত্য গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার বাসিন্দাদের একাংশের সঙ্গে গ্রাম-স্তরের সমঝোতাপত্র (MoU) স্বাক্ষর করেছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী চাওনা মেইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর, সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির (PAF) জন্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের হার খতিয়ে দেখতে এবং পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন (R&R) কাঠামোর খসড়া তৈরির জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনা সচিবের অধীনে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ইয়িংকিয়ং এবং গেকুতে নতুন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্য নগর উন্নয়ন বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে 'সিয়াং ইন্ডিজেনাস ফার্মার্স ফোরাম' (SIFF), 'আদি বানে কেবাং' (ABK) ইউনাইটেড এবং 'এসইউএমপি অ্যাফেক্টেড এরিয়া ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন'-এর নেতৃত্বে আদিবাসী সংগঠনগুলি এই পিএফআর সমীক্ষার তীব্র বিরোধিতা করছে। তাঁদের আশঙ্কা, এই বিশাল জলাধারের ফলে উপত্যকা বরাবর তাঁদের পৈতৃক গ্রাম, ধানক্ষেত এবং কমলালেবুর বাগান জলের তলায় তলিয়ে যাবে।
সমীক্ষার প্রস্তুতি এবং গত অক্টোবরে 'অরুণাচল প্রদেশ বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ২০১৪'-এর অধীনে চারজন আন্দোলনকারীকে প্রতিরোধমূলক আটক করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, যা ওই মাসে ১২ ঘণ্টার বনধ চলাকালীন হিংসাত্মক রূপ নেয়। পাশিঘাটে উত্তেজিত জনতা এনএইচপিসি-র একটি দফতর এবং পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, যার জেরে তিনটি জেলাজুড়ে ৩০ থেকে ৩৪ কোম্পানির কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF) মোতায়েন করতে হয়। শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এসআইএফএফ (SIFF)-এর মুখপাত্র তাগোরি মিজে জানিয়েছেন, সমস্ত সিএপিএফ (CAPF) জওয়ান প্রত্যাহার এবং বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর (FIR) তুলে না নেওয়া পর্যন্ত কোনও আলোচনা হবে না। অন্যদিকে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পাশিঘাট পশ্চিমের বিধায়ক নিনং এরিং জানিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে কতটা এলাকা জলমগ্ন হবে তা জানতে এই প্রযুক্তিগত সমীক্ষা সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরি।