Travel Destinations: উৎসবের মরশুমে দেশজুড়ে ভ্রমণের হিড়িক! ভারতীয়দের পছন্দের সেরা ডেস্টিনেশন কোনগুলি?

Travel Destinations: উৎসবের মরশুমে দেশজুড়ে ভ্রমণের হিড়িক! ভারতীয়দের পছন্দের সেরা ডেস্টিনেশন কোনগুলি?
Travel Destinations: উৎসবের লম্বা ছুটিকে কাজে লাগাতে সপরিবারে বেড়াতে যান কেউ কেউ। সারা বছর এই ছুটির জন্য অপেক্ষায় থাকেন। টাকা জমান একটু একটু করে। কেউ ভালোবাসেন দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে। কারও পছন্দ, বছরে একবার বিদেশ ভ্রমণ।
Travel Destinations: প্রতি বছর হাজার হাজার প্রবাসী ভারতীয় এই সময়ে নিজের দেশের ফিরে আসেন মাটির টানে, পরিবারের টানে। উৎসবের সময়, নিজের পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে কাটানোর তাগিদে। ঠিক এর উল্টো ছবিটিও দেখা যায়। উৎসবের লম্বা ছুটিকে কাজে লাগাতে সপরিবারে বেড়াতে যান কেউ কেউ। সারা বছর এই ছুটির জন্য অপেক্ষায় থাকেন। টাকা জমান একটু একটু করে। কেউ ভালোবাসেন দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে। কারও পছন্দ, বছরে একবার বিদেশ ভ্রমণ। প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গোৎসব, দশেরা এবং আসন্ন দীপাবলির লম্বা ছুটিতে ভ্রমণপিপাসু ভারতীয়দের মধ্যে ঘুরতে যাওয়ার প্রবল উন্মাদনা চোখে পড়ছে। উৎসবের এই মরশুমে ভারতীয় পর্যটকরা দেশের ভেতরে ও বাইরে ঠিক কোন কোন জায়গা বেছে নিচ্ছেন, তা নিয়ে এক সাম্প্রতিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ট্রাভেল প্ল্যাটফর্মগুলি।
রিপোর্টে দেখা গেছে, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের উৎসবের মরশুমে ছুটির সুযোগ নিয়ে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ইতিমধ্যেই ভ্রমণের পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন। দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গন্তব্যের ক্ষেত্রেও পর্যটকদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
দেশের মধ্যে পছন্দের শীর্ষে কোন কোন জায়গা?
রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের মধ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সৈকত শহর, আধ্যাত্মিক কেন্দ্র এবং ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ শহরগুলির চাহিদা সবচেয়ে বেশি।
১. গোয়া (Goa): উৎসবের মরশুমে ছুটি কাটানোর জন্য বরাবরের মতোই ভারতীয়দের প্রথম পছন্দ মনোরম সমুদ্রসৈকত ও নাইটলাইফের জন্য বিখ্যাত গোয়া।
২. পুরী (Puri): আধ্যাত্মিক ও সমুদ্রভ্রমণ—এই দুইয়ের মেলবন্ধনে ওড়িশার পুরী ভারতীয় পর্যটকদের শীর্ষ পছন্দের তালিকায় জোরালো অবস্থান ধরে রেখেছে। ভগবান জগন্নাথের দর্শন এবং সমুদ্রতীরের আকর্ষণে বিপুল ভিড় জমছে এখানে।
৩. উদয়পুর ও জয়পুর (Udaipur & Jaipur): রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী দুর্গ, প্রাসাদ এবং রাজকীয় সংস্কৃতির স্বাদ নিতে বহু পরিবার বেছে নিচ্ছেন উদয়পুর ও জয়পুরকে।
৪. হিমাচল ও কাশ্মীর (Himachal & Kashmir): অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকেই পাহাড়ে হালকা ঠান্ডার আমেজ শুরু হওয়ায় মানালি, শিমলা ও কাশ্মীরের গুলমার্গের মতো পাহাড়ি এলাকাগুলিতেও পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো।
বিদেশের মাটিতে কোথায় পাড়ি দিচ্ছেন ভারতীয়রা?
আন্তর্জাতিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সহজ ভিসা নীতি, স্বল্প দূরত্বের বিমানযাত্রা এবং বাজেট-ফ্রেন্ডলি খরচের কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিই এগিয়ে রয়েছে।
১. থাইল্যান্ড (Thailand): ভারতীয়দের আন্তর্জাতিক ভ্রমণের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে থাইল্যান্ড। ব্যাংকক ও ফুকেট ভারতীয়দের কাছে সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধান করা আন্তর্জাতিক শহর হিসেবে উঠে এসেছে।
২. ভিয়েতনাম (Vietnam): সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় পর্যটকদের মধ্যে ভিয়েতনামের জনপ্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাশ্রয়ী খরচের কারণে ভারতীয়দের পছন্দের তালিকায় দ্রুত ওপরে উঠে এসেছে দেশটি।
৩. জাপান (Japan): দূরপাল্লার এবং প্রিমিয়াম ভ্রমণের ক্ষেত্রে টোকিও এবং সামগ্রিকভাবে জাপান ভারতীয় ভ্রমণকারীদের অন্যতম প্রধান আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।
৪. দুবাই ও সিঙ্গাপুর (Dubai & Singapore): পারিবারিক অবকাশ যাপন এবং উৎসবের মরশুমে শপিংয়ের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই এবং সিঙ্গাপুরের চাহিদাও যথারীতি তুঙ্গে রয়েছে।
ট্রাভেল বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা পরবর্তীতে ভারতীয়দের ভ্রমণের ক্ষেত্রে বড় বদল এসেছে। শুধুমাত্র উৎসবে বাড়িতে আটকে না থেকে দীর্ঘ উইকএন্ড ও ছুটিকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই বেরিয়ে পড়ছেন। সহজ ই-ভিসা পরিষেবা, বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সরাসরি বিমান এবং আকর্ষণীয় ট্রাভেল প্যাকেজ সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে ভ্রমণের দিকে উৎসাহিত করছে।