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UPI fee update: ১৫ অক্টোবর থেকে নতুন UPI নীতি! কার কত খরচ হবে, পকেটে টান পড়বে আমজনতার? জেনে নিন খুঁটিনাটি

UPI fee update: ১৫ অক্টোবর ২০২৬ থেকে নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ২,০০০-এর বেশি ইউপিআই পেমেন্ট গ্রহণের উপর মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর (MDR) চালু হচ্ছে। তবে এই চার্জ সাধারণ গ্রাহকদের দিতে হবে না।

Published on: Sep 16, 2026, 13:30:34 IST
By Sahara Islam
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UPI fee update: দৈনন্দিন জীবনে ছোট-বড় পেমেন্ট মেটানোর প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে ইউপিআই (UPI fee update)। দোকানপাট থেকে শুরু করে অনলাইন শপিং—সব জায়গাতেই স্ক্যান করে পিন দিয়ে টাকা মেটানো এখন জলভাত। তবে সাম্প্রতিক কিছু আলোচনার জেরে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে যে বড় অঙ্কের ইউপিআই (UPI) লেনদেনের জন্য কী ভবিষ্যতে অতিরিক্ত কোনও খরচ গুনতে হতে পারে? এই জল্পনার মাঝেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক (Ministry of Finance) একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্পষ্ট করেছে, গ্রাহকদের থেকে কোনও প্রকার মাশুল নেওয়া যাবে না। দুই হাজার টাকা পর্যন্ত ইউপিআই লেনদেনকে ব্যাঙ্ক ও পেমেন্ট প্রোভাইডারদের মাশুল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা হয়েছে।

১৫ অক্টোবর থেকে নতুন UPI নীতি! কার কত খরচ হবে, পকেটে টান পড়বে আমজনতার? (Representative)
১৫ অক্টোবর থেকে নতুন UPI নীতি! কার কত খরচ হবে, পকেটে টান পড়বে আমজনতার? (Representative)

১৫ অক্টোবর ২০২৬ থেকে নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ২,০০০-এর বেশি ইউপিআই পেমেন্ট গ্রহণের উপর মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর (MDR) চালু হচ্ছে। তবে এই চার্জ সাধারণ গ্রাহকদের দিতে হবে না। ছোট ব্যবসায়ীদেরও এই চার্জের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই চার্জ শুধুমাত্র পার্সন-টু-মার্চেন্ট (P2M) লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য। ২,০০০ টাকার বেশি পেমেন্টকারী গ্রাহকদের চার্জ করা হবে না। এই চার্জ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু মার্চেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেনে জিরো চার্জ!

পার্সন-টু-পার্সন (P2P) লেনদেন: যে কোনও অঙ্কের টাকা পাঠানো - বিনামূল্যে

ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণ: যে কোনও অঙ্কের টাকা পাঠানো - বিনামূল্যে

২,০০০ টাকা পর্যন্ত মার্চেন্ট পেমেন্ট : সম্পূর্ণ বিনামূল্যে

ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে: মাসে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লেনদেনে শূন্য এমডিআর (MDR)

মাসিক ইউপিআই ব্যবহার: সাধারণ গ্রাহকদের জন্য কোনও চার্জ বা কোটা নেই

অন্য ব্যক্তিকে টাকা পাঠালে কী কোনও চার্জ কাটা হবে?

একদমই না। আপনি যদি ইউপিআই-এর মাধ্যমে কোনও বন্ধু, পরিবারের সদস্য বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে টাকা পাঠান, তবে কোনও ট্রানজ্যাকশন ফি, প্ল্যাটফর্ম ফি বা অন্যান্য কোনও চার্জ দিতে হবে না। ট্রানজ্যাকশন অর্থের পরিমাণ যাই হোক না কেন, এই নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ আপনি কাউকে ৫০০ টাকা পাঠান বা ৫০,০০০ টাকা—ইউপিআই লেনদেন সম্পূর্ণ বিনামূল্য থাকবে। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ইউপিআই লেনদেনের মোট মূল্যের প্রায় ৭০ শতাংশই হলো পার্সন-টু-পার্সন (P2P) লেনদেন, যা এমডিআর-এর সম্পূর্ণ বাইরে রাখা হয়েছে।

দোকানে গিয়ে ইউপিআই পেমেন্ট করলে কী হবে?

এখানেই নতুন নিয়মটি চালু হচ্ছে। কোনও দোকানে বা ব্যবসায়ীকে (মার্চেন্ট) ২,০০০ টাকা পর্যন্ত ইউপিআই পেমেন্ট করলে কোনও এমডিআর প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ দোকানের কিউআর কোড স্ক্যান করে ৫০০, ১,০০০ কিংবা ২,০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা যাবে। সরকার স্পষ্ট করেছে যে এই ধরণের লেনদেনে গ্রাহককে কোনও বাড়তি চার্জ দিতে হবে না।

পেমেন্ট ২,০০০ টাকার বেশি হলে কী ঘটবে?

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ২,০০০ টাকার বেশি পার্সন-টু-মার্চেন্ট (P2M) ইউপিআই লেনদেনে ০.৪ শতাংশ এমডিআর চালু হচ্ছে। তবে ৭৫,০০০ টাকা বা তার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতি লেনদেনে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা এমডিআর নেওয়া যাবে। সরকার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে কোনও অবস্থাতেই এই এমডিআর গ্রাহকদের কাছ থেকে নেওয়া যাবে না। ব্যবসায়ীরা যাতে এই খরচের বোঝা গ্রাহকের ওপর না চাপান, তা নিশ্চিত করতে ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দোকানে ১০,০০০ টাকা দিলে কী ৪০ টাকা বেশি দিতে হবে?

কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী, একদমই না। ১০,০০০ টাকার মার্চেন্ট লেনদেনে পেমেন্ট সিস্টেমের অন্দরে এমডিআর প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু গ্রাহকের থেকে তা কাটা হবে না। ০.৪ শতাংশ হারে ১০,০০০ টাকায় এমডিআরের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০ টাকা। কিন্তু এই ৪০ টাকা গ্রাহকের ইউপিআই পেমেন্টের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। এই এমডিআর-এর অর্থ ব্যাঙ্ক, পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং ইউপিআই অ্যাপ সংস্থাগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়।

ছোট দোকান ও হকারদের ক্ষেত্রে নিয়ম কী?

নতুন সিস্টেমে ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এমডিআর সম্পূর্ণ শূন্য থাকবে। সরকার জানিয়েছে, পথচলতি হকার, ফুটপাতের দোকানদার ও পাড়ার ছোট মুদি দোকান—যাঁরা P2PM ক্যাটাগরিতে কিউআর কোডের মাধ্যমে মাসে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করেন, তাঁদের সমস্ত লেনদেনেই শূন্য এমডিআর সুবিধা বজায় থাকবে। অর্থাৎ ছোট ব্যবসায়ীদের যাতে অতিরিক্ত খরচের মুখে না পড়তে হয়, সেই সুরক্ষাকবচ রাখা হয়েছে।

বিমা, রিচার্জ, রেল এবং জ্বালানির মতো সংস্থাগুলির জন্য আলাদা এমডিআর চার্জ

বিমা, রিচার্জ, রেল এবং জ্বালানির মতো সংস্থাগুলির জন্য আলাদা এমডিআর চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার নির্দেশিকায় জানিয়েছে যে নির্দিষ্ট কিছু খাতের ব্যবসায়ীদের ২,০০০ টাকার বেশি পেমেন্ট গ্রহণ করার জন্য সর্বোচ্চ ৫ টাকা দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে টেলিকম খাত (২,০০০ টাকার বেশি রিচার্জ), বিমা (২,০০০ টাকার বেশি প্রিমিয়াম ডিপোজিট), রেলের টিকিট এবং পেট্রোল ও ডিজেলের উপর ২,০০০ টাকার বেশি পেমেন্ট, প্রতি লেনদেনে সর্বোচ্চ ৫ টাকা চার্জ ধার্য করা হবে।

মিউচুয়াল ফান্ড ও শেয়ার বাজারের লেনদেনে কী চার্জ লাগবে?

অন্যদিকে, মিউচুয়াল ফান্ড, স্টকব্রোকার এবং সিকিউরিটিজ ডিলারদের মতো ক্যাপিটাল মার্কেট বা পুঁজিবাজারের লেনদেনগুলির ক্ষেত্রে ০.০২ শতাংশ এমডিআর ধার্য করা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ সীমাও ৩০০ টাকা রাখা হয়েছে। আর্থিক বাজারে সাধারণ খুচরো বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ যাতে অব্যাহত থাকে, তার জন্যই এই হার অত্যন্ত কম রাখা হয়েছে।

বিনামূল্যে ইউপিআই ব্যবহারের কী কোনও সীমা রয়েছে?

সরকার জানিয়েছে, সাধারণ ব্যবহারকারীরা আগের মতোই সীমাহীন বিনামূল্যে ইউপিআই ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। নিখরচায় ইউপিআই ব্যবহারের জন্য কোনও মাসিক কোটা বা ভলিউম সীমা নেই। তবে নিরাপত্তা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার খাতিরে ব্যাঙ্ক ও এনপিসিআই-এর দৈনিক লেনদেনের একটি আর্থিক সীমা রয়েছে, যা লেনদেনের ধরন অনুযায়ী সাধারণত ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে হয়। এই দৈনিক সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে ফি দিতে হবে; এর অর্থ হলো নির্ধারিত সময়সীমা রিসেট না হওয়া পর্যন্ত সেদিন আর নতুন লেনদেন করা যাবে না।

এমডিআর-র অর্থ কী ইউপিআই আর ফ্রি রইল না?

সাধারণ গ্রাহকদের জন্য ইউপিআই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রয়েছে। নতুন নিয়মে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এমডিআর কার্যকর করা হয়েছে, যা দেওয়ার দায়িত্ব ব্যবসায়ীদের, সাধারণ ক্রেতার নয়। সরকার জানিয়েছে, দেশের প্রায় ৯৬ শতাংশ মার্চেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে এই নিয়মের কোনও প্রভাবই পড়বে না, কারণ সেগুলি হয় ২,০০০ টাকার কম অথবা ছোট ব্যবসায়ীদের আওতায় পড়ে। মাত্র ৪ শতাংশ বড় মার্চেন্ট লেনদেনের ওপর এই এমডিআর কার্যকর হবে।

Home/News/UPI Fee Update: ১৫ অক্টোবর থেকে নতুন UPI নীতি! কার কত খরচ হবে, পকেটে টান পড়বে আমজনতার? জেনে নিন খুঁটিনাটি
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